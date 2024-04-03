Как прошло первое празднование Победы в Великой Отечественной войне

Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года, в котором участвовали 35 325 бойцов и командиров Красной армии и Военно-морского флота, стал мощной финальной точкой в войне СССР против нацистской Германии. К мавзолею были брошены 200 вражеских знамен. Как справедливо отмечал маршал Советского Союза Георгий Жуков: «Одержана победа, какой еще не знала история».

© РИА Новости // Парад Победы на Красной площади, 24 июня 1945 года

Предварительные парады

1 мая 1945 года, когда в Берлине еще гремели бои, в Москве на Красной площади — впервые с 7 ноября 1941 года — прошел военный парад, в котором участвовали войска московского гарнизона. Командовал парадом начальник Московского военного округа генерал-полковник Павел Артемьев, принимал парад начальник Генерального штаба Красной армии генерал армии Алексей Антонов.

Парад задумывался как победный, однако берлинский гарнизон сдался только 2 мая, а 4 мая началась последняя стратегическая наступательная операция Красной армии в Великой Отечественной войне — Пражская, нацеленная на разгром германской группы армий «Центр».

В тот же день, 4 мая, в Берлине в центре у Бранденбургских ворот, прошел импровизированный парад советских войск, участвовавших в штурме немецкой столицы. Его принимал первый советский комендант Берлина генерал-полковник Николай Берзарин. В торжественном шествии участвовали около двух тысяч солдат и офицеров, а также около 50 танков и самоходных артиллерийских орудий.

Кто решил провести парад Победы

В ночь на 9 мая в берлинском пригороде Карлхорсте представители СССР. США, Великобритании и Франции приняли капитуляцию вооруженных сил Германии. Третий рейх перестал существовать как государство.

15 мая Иосиф Сталин как Верховный главнокомандующий Красной армии предложил своим военачальникам торжественно отметить победу в войне: «Нужно подготовить и провести особый парад. Пусть в нем будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск».

Подготовка к параду Победы

На следующий день в Генеральном штабе закипела активная работа: нужно было разработать ритуал парада Победы, наметить состав его участников, пошить новую форму, разместить в Москве людей, которые прибудут с фронта и начать их тренировать.

Начальник Оперативного управления Генерального штаба РККА генерал-полковник Сергей Штеменко отмечал: «Как мы ни прикидывали, получалось, что на подготовку парада нужно не менее двух месяцев».

24 мая в Кремле заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Николай Шверник вручил маршалам Георгию Жукову, Ивану Коневу, Константину Рокоссовскому, Родиону Малиновскому и Федору Толбухину орден «Победа». После торжественного приема в честь награжденных представители Генштаба доложили свои соображения Сталину.

Почему парад Победы провели 24 июня?

Вождь принял все предложения, но отклонил сроки: «Парад провести ровно через месяц — двадцать четвертого июня. Война еще не кончилась, а Генштаб уже на мирный лад перестроился. Потрудитесь управиться в указанное время».

В этом был точный расчет времени: по итогам Ялтинской конференции 1945 года с участием глав государств антигитлеровской коалиции Иосифа Сталина, президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля было решено, что Советский Союз вступит на стороне союзников в войну с Японией не позднее, чем через три месяца после победы над Германией, то есть 9 августа 1945 года.

Иностранные гости, прибывшие на парад Победы. Москва, 24 июня 1945 года

С мая по июль на Дальний Восток предстояло перебросить не менее одного миллиона советских войск, основу которых составили части, имеющие опыт войны с немцами.

Некоторые из фронтовиков должны были успеть принять участие в параде Победы, например, маршал Советского Союза Александр Василевский, назначенный главнокомандующим советскими войсками в войне с Японией, маршал Советского Союза Родион Малиновский, которому предстояло руководить Забайкальским фронтом, а также маршал Советского Союза Кирилл Мерецков, будущий командующий 1-м Дальневосточным фронтом.

Формирование сводных полков

Решение о проведении парада через месяц заставило всех удесятерить усилия. Штеменко вспоминал: «Для нас, работников Генерального штаба, 24 мая 1945 года было едва ли не самым напряженным днем после капитуляции гитлеровской Германии. Сразу после доклада Сталину наших соображений о параде мы засели за окончательную отработку директивы фронтам».

В итоге появился приказ Сталина за подписью Антонова, в котором войскам предписывалось от каждого фронта выделить для парада сводный полк, который не позднее 10 июня должен был прибыть в Москву.

Отмечалось, что в полк должны входить: «Пять батальонов двухротного состава по 100 человек в каждой роте (10 отделений по 10 человек). Кроме того, 19 человек командного состава из расчета: командир полка — 1, заместитель командира полка — 2 (по строевой и по политчасти), начальник штаба полка — 1, командиров батальонов — 5, командиров рот — 10 и 36 человек знаменщиков с четырьмя ассистентами-офицерами; в сводном полку 1059 человек и 10 человек запасных».

Сводный полк должен был состоять из шести пехотных рот, по одной роте танкистов, артиллеристов и летчиков, а также одной сводной, в которую надлежало включить саперов, кавалеристов и связистов. Командирами отделений рот было приказано назначить средних офицеров, а сами отделения формировать из красноармейцев и сержантов.

В каждом сводном полку три пехотные роты должны были быть вооружены винтовками, а три — автоматами; артиллеристам, саперам, связистам и кавалеристам приказывалось иметь карабины за спиной, танкистам и летчикам — пистолеты в кобуре. Кроме того, кавалеристам предписывалось иметь на параде шашки.

Требования к участникам парада

С собой в столицу каждому сводному полку надлежало привезти 36 знамен наиболее отличившихся соединений и частей, а также любое количество трофейных знамен и штандартов противника. На парад приказывалось прибыть всем командующим фронтами и всем командармам, включая танковые и авиационные армии.

Предполагалось, что фронты пришлют в Москву солдат и офицеров, наиболее отличившихся в боях и имеющих бравый внешний вид. Так, в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта отмечалось, что рост участников парада должен быть не менее 176 сантиметров, а возраст — не старше 30 лет. Впрочем, заслуженным фронтовикам, не вышедшим ростом, место тоже нашлось: их решено было ставить в центр шеренг, окружив более рослыми сослуживцами, имеющих боевые ордена.

Изготовление формы и штандартов

Одной из самых сложных проблем стал массовый пошив формы для парада. С этим в короткие сроки справились специалисты ряда столичных и подмосковных швейных фабрик и к 20 июня все участники парада были экипированы в парадное обмундирование нового образца. Мундиры цвета морской волны с этого времени стали традиционной парадной формой для советских офицеров.

К изготовлению десяти штандартов, под которыми должны были выйти на парад сводные полки фронтов, были привлечены специалисты художественно-производственных мастерских Большого театра. Там же были изготовлены сотни орденских лент, венчавших древки 360 знамен, которые нужно было пронести по Красной площади.

Лучшим фронтовикам было поручено нести штандарты во главе сводных полков. Штандарт весил более десяти килограммов и нести его на вытянутых руках было тяжело. Поэтому к каждому из штандартов были изготовлены специальные портупеи, перекинутые через левое плечо на широких ремнях. Само же древко штандарта крепилось в особом кожаном стакане.

Размещение и тренировка войск

К 10 июня в Москву стали прибывать эшелоны с участниками парада, которые разместились в Алешинских, Лефортовских, Октябрьских и Чернышевских казармах столицы, а также в городках Болшево, Лихоборы, Хлебниково.

Личный состав приступил к строевым занятиям на Центральном аэродроме имени М. В. Фрунзе, которые ежедневно проводились по шесть-семь часов. При этом поблажек не делалось никому: рядовые и сержанты маршировали наравне с офицерами и генералами. Тренировались и лошади, участвующие в параде, чтобы они не боялись громкой музыки, рева моторов и выстрелов из орудий.

Знамя Победы и вражеские стяги

В Москву доставили около 900 вражеских знамен и штандартов, собранных трофейными командами военной контрразведки СМЕРШ в полосе действий 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, которые складировались в спортзале Лефортовских казарм. Специальная комиссия отобрала на парад 200 трофеев, в том числе и ряд кайзеровских знамен, которые хорошо сохранились.

Вражеские стяги на параде должны были бросить к мавзолею 200 солдат специального сводного батальона, состоящего в основном из воинов 1-й мотострелковой дивизии особого назначения имени Ф. Э. Дзержинского внутренних войск НКВД СССР. Батальоном командовал отличный строевик-дзержинец старший лейтенант Дмитрий Вовк.

Штеменко отмечал: «Знамя Победы, реявшее на куполе рейхстага в Берлине, по нашим соображениям, следовало поставить во главе парадного шествия, и чтобы несли и сопровождали его те, чьими руками оно было водружено над столицей гитлеровской Германии, — М. В. Кантария, М. А. Егоров, И. Я. Сьянов, К. Я. Самсонов и С. А. Неустроев».

Но учитывая, что у Неустроева имелось пять ранений, а остальные участники торжественного расчета показали недостаточный уровень строевой подготовки, было решено отказаться от выноса знамени Победы на московский парад. Участники водружения знамени Победы получили гостевые приглашения на трибуну.

Почему Сталин отказался принимать парад Победы

Ни у кого не возник вопрос: кто же будет принимать парад Победы? Конечно же Сталин, как Верховный главнокомандующий. Однако вождь поручил эту почетную миссию маршалу Жукову, как своему заместителю.

В своих мемуарах Жуков привел разговор с сыном вождя, Василием Сталиным: «Говорю вам под большим секретом. Отец сам готовился принимать парад Победы. Но случился казус. Третьего дня во время езды от неумелого употребления шпор конь понес отца по манежу. Отец, ухватившись за гриву, пытался удержаться в седле, но не сумел и упал. При падении ушиб себе плечо и голову, а когда встал — плюнул и сказал: «Пусть принимает парад Жуков, он старый кавалерист».

Маршалы Советского Союза Георгий Жуков (слева) и Иосиф Сталин на трибуне мавзолея во время парада Победы 1945 года. За Жуковым стоит маршал Советского Союза Константин Рокоссовский

Автомобили сменили коней лишь после смерти вождя, когда 1 мая 1953 года, принимавшие и командующие парадом маршал Советского Союза Николай Булганин и генерал-полковник Павел Артемьев выехали на Красную площадь на лимузинах ЗИС-110Б.

Командовать парадом Победы 1945 года Сталин поручил маршалу Рокоссовскому, тоже опытному коннику, в начале 30-х годов являвшемуся начальником Жукова. Это было справедливое решение: войска Рокоссовского отличились на всех этапах Великой Отечественной войны: в битве за Москву, в Сталинградском сражении, на Курской дуге, в разгроме немецкой группы армий «Центр» летом 1944-го в Белоруссии.

Кроме того, со стороны вождя это был примирительный жест по отношению к полководцу, после того как в ноябре 1944 года перед решающим наступлением на Берлин Рокоссовский был снят с поста командующего 1-м Белорусским фронтом и заменен на Жукова.

Как прошел парад Победы в 1945 году

Отмена авиационной и гражданской программы парада

Для Жукова и его адъютанта подобрали коней светло-серой масти по кличке Кумир и Целебс, для Рокоссовского и его сопровождающего — вороных лошадей, которых звали Полюс и Орлик. Сталин полностью устранился от подготовки парада Победы и всеми организационными вопросами занимались Жуков и Рокоссовский, помогал им генерал Артемьев.

Кроме наземной, готовилась и авиационная программа парада, после чего предполагалась гражданская часть торжеств, в ходе которой по Красной площади вслед за военными должны были пройти передовики трудовых коллективов Москвы. Однако эти мероприятия пришлось отменить из-за дождливой погоды 24 июня в Москве.

Начало парада

В этот день незадолго до начала парада гостевые трибуны заполнились москвичами, фронтовиками и представителями иностранных государств. В 9.45 на трибуне мавзолея появились члены Политбюро ЦК ВКП (б) во главе с генеральным секретарем Иосифом Сталиным.

Ровно в 10.00 после боя кремлевских курантов из ворот Спасской башни на Красную площадь на белом коне выехал Жуков, после чего принял устный и письменный рапорты Рокоссовского о том, что войска к параду готовы.

Парад принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский

Маршал Советского Союза Валентин Варенников, принимавший участие в параде 1945-го в звании капитана, вспоминал: «Мы все переживали за гарцующих в рискованном галопе военачальников. Каменная брусчатка площади была мокрой от дождя, и конь мог легко поскользнуться. Но все обошлось».

В свою очередь, Жуков отмечал: «Во время объезда и приветствия войск я видел, как с козырьков фуражек струйками сбегала вода от дождя, но душевный подъем был настолько велик, что никто этого не замечал».

Торжественная речь Жукова

После объезда войск Жуков поднялся на трибуну мавзолея и прочитал доклад, приуроченный к торжественному событию.

Военачальник напомнил собравшимся, что война с Германией явилась для СССР тяжелым и грозным испытанием, поначалу ход боевых действий был крайне неблагоприятным для Красной армии, враг подбирался к столице страны, речь шла о жизни и смерти не только советского государства, но и всех населяющих его народов.

Жуков подчеркнул: «Подлые немецкие захватчики разделили участь всех прочих захватчиков, посягавших на нашу священную землю. Подняв меч против нас, немцы нашли гибель от нашего меча. Соединенными усилиями великих держав — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании — фашистская Германия повержена в прах. Человечество избавлено от своего злейшего врага — германского фашизма».

Маршал напомнил, что решающий вклад в Победу внес СССР: «На протяжении трех лет Красная Армия один на один сражалась против вооруженных сил Германии и ее сателлитов. В течение всей войны основные силы немецкой армии были прикованы к советско-германскому фронту, где был растоптан авторитет германского оружия и предрешен победоносный исход войны в Европе».

От имени партии и правительства Жуков поздравил воинов, после этого сводный оркестр из 1400 военных музыкантов под руководством генерал-майора Семена Чернецкого исполнил гимн СССР, а из кремлевских орудий прогремели 50 залпов артиллерийского салюта.

Торжественный марш

Торжественный марш победителей открыл маршал Рокоссовский. Вслед за ним по брусчатке промаршировали юные барабанщики, воспитанники 2-й Московской военно-музыкальной школы. За ними, в том порядке, в котором во время войны располагались советские фронты от Балтики до Черного моря, шли сводные полки, возглавляемые командующими фронтами.

Полк Карельского фронта вел маршал Мерецков, за ним двигался полк Ленинградского фронта во главе с маршалом Советского Союза Леонидом Говоровым. После них мимо мавзолея промаршировали военнослужащие 1-го Прибалтийского фронта вместе с генералом армии Иваном Баграмяном. Василевский шел перед сводным полком 3-го Белорусского фронта.

Поскольку Рокоссовский и Жуков руководили парадом, сводные полки их фронтов возглавили заместители: 2-й Белорусский вел генерал-полковник Кузьма Трубников, 1-й Белорусский — генерал армии Василий Соколовский. В составе последнего была и группа воинов Войска польского во главе с генералом брони Владиславом Корчицем.

Затем настала очередь Украинских фронтов: 1-й возглавлял маршал Советского Союза Иван Конев, 4-й — генерал армии Андрей Еременко, 2-й — Малиновский, 3-й — Толбухин. Замыкал шествие фронтовых частей сводный полк Военно-морского флота во главе с вице-адмиралом Владимиром Фадеевым. После прохождения своих сводных полков, маршалы поднимались на трибуну мавзолея, откуда далее наблюдали за парадом.

Кульминационный момент парада Победы — солдаты особого сводного батальона бросают к подножию мавзолея В. И. Ленина немецкие знамена

Внезапно оркестр смолк и в полной тишине под грохот 80 барабанов вперед вышел сводный батальон с вражескими знаменами. Первым бросил к подножию мавзолея штандарт 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» старший сержант Федор Легкошкур, после этого на мокрую брусчатку полетели и остальные неприятельские стяги.

Легкошкур вспоминал: «Штандарт Гитлера, который я нес, был тяжелый. Он же из литья, древка-то почти нет. Надежно, надолго было сделано. И с какой ненавистью к фашизму и гордостью за наш народ и армию, за Коммунистическую партию — вдохновителя и организатора нашей победы — я его пронес по площади. А когда подошли к мавзолею, я этот штандарт высоко поднял и с силой бросил оземь, чтобы разлетелся вдребезги».

Снова заиграл оркестр и на Красную площадь вступили части Московского военного округа во главе с генералом Артемьевым. За ними шел сводный полк наркомата обороны, затем слушатели военных академий и курсанты военных училищ, а после них — воспитанники суворовских училищ.

В параде приняла участие необычная колонна: солдаты-саперы с миноискателями на плечах вели на поводках собак, обученных искать взрывчатку.

Прохождение артиллерии и бронетехники

На площадь вступила техника и кавалерия. Зрители увидели воинов столичной зоны ПВО: зенитчиков, прожектористов, солдат радиотехнических батарей. Мимо трибун на рысях прошла сводная конная бригада во главе с генерал-лейтенантом Николаем Кириченко, в составе которой были легендарные пулеметные тачанки.

За кавалеристами появились мотоциклисты, потом — расчеты артиллерийских орудий (от противотанковых до тяжелых), за ними —гвардейские минометы, прозванные в войсках «Катюшами». В их составе по Красной площади проехали американские автомобили — грузовики Studebaker и Dodge, а также джипы Willys.

Проход техники завершился проездом самоходных артиллерийских установок СУ-76, СУ-100 и ИСУ-152, а также танков Т-34-85 и ИС-2. Всего же 24 июня на Красной площади были представлены 1850 единиц боевой техники. В параде, который длился 122 минуты, приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и красноармейцев.

Салют Победы

Самым молодым фронтовиком, участником парада Победы стал 16-летний летчик Аркадий Каманин, который к концу войны совершил более 650 боевых вылетов. Юный пилот шел в последней шеренге сводного батальона летчиков 2-го Украинского фронта, которым командовал его отец, один из первых семи Героев Советского Союза и будущий создатель отряда подготовки космонавтов генерал-лейтенант Николай Каманин.

Командир сводного батальона летчиков в составе сводного полка 2-го Украинского фронта на параде Победы Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Николай Каманин (второй справа)

К вечеру 24 июня погода улучшилась и в 23.00 начался световой салют, в котором участвовали тысяча прожекторов, а также 500 аэростатов заграждения, на каждом из которых из 20 ракетниц с интервалом в 20 секунд выпускался в ночное небо сноп фейерверка.

На следующий день газета «Правда» писала: «Празднично и торжественно выглядит Красная площадь. На Лобном месте сооружен 26-метровый фонтан — гранитный макет Дворца Советов, с увенчивающими его скульптурными фигурами рабочего и колхозницы».

Другие парады Победы 1945 года

7 сентября 1945 года в Берлине по предложению Жукова состоялся парад Победы с участием советских, американских, английских и французских оккупационных войск. Принимал парад маршал Жуков, командовал — британский генерал-майор Эрик Нэйрс.

Жуков вспоминал: «Наша пехота, танкисты и артиллеристы прошли в безукоризненном строю. Особо внушительное впечатление произвели танки и самоходная артиллерия. Из союзных войск лучшей строевой подготовкой отличились английские войска. Это было торжество, символизирующее победу стран антигитлеровской коалиции над кровавой фашистской агрессией».

16 сентября 1945 года парад Победы над Японией состоялся в китайском городе Харбин. Командовал парадом генерал-лейтенант Константин Казаков, принимал парад вместо срочно вызванного в Москву Василевского командующий 1-й Краснознаменной армией генерал-полковник Афанасий Белобородов.

Особый статус парада Победы

Вновь парад Победы в Москве был проведен лишь через 20 лет — 9 мая 1965 года. На него впервые было вынесено знамя Победы, которое пронес бывший участник штурма рейхстага полковник Константин Самсонов, а ассистировали ему Михаил Егоров и Мелитон Кантария. В советское время состоялось еще два парада Победы — в 1985 и 1990 годах.

Группа советских генералов во время народных гуляний на Красной площади в день парада Победы: на переднем плане, крайний справа — начальник Центрального управления военных сообщений Красной армии генерал-лейтенант технических войск Владимир Дмитриев, слева — его заместитель, начальник управления автодорожной службы Красной армии, генерал-лейтенант технических войск Захар Кондратьев. На переднем плане, в повседневной форме — Герой Советского Союза генерал-майор авиации Александр Гусев

В Российской Федерации, после парада Победы 1995 года, приуроченного к 50-летию разгрома нацистской Германии, был принят закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», согласно которому парады Победы стали проводиться ежегодно.

В отечественной истории два военных парада на Красной площади стоят особняком — 7 ноября 1941 года, когда многим казалось, что СССР находится едва ли не краю гибели, и 24 июня 1945 года, явившего миру триумф военного искусства полководцев Красной армии, разгромивших сильнейшую армию того времени, добыв тем самым победу над гитлеровской Германией.