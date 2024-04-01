Какую информацию Брежнев запрещал Андропову докладывать себе

Юрию Владимировичу Андропову многие прочили пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Именно поэтому он пытался наладить отношения с Брежневым.

Но, несмотря на доверительные отношения, Леонид Ильич некоторые темы главе КГБ запрещал затрагивать. Так о чём же они никогда не вели бесед?

Борьба за власть

Известно, что председатель КГБ Юрий Андропов не ладил с Министром внутренних дел СССР Николаем Щелоковым. По одной из версий, Андропов считал его своим конкурентом изначально, а поэтому начал собирать на него компромат заблаговременно. Так, Юрий Владимирович периодически докладывал Брежневу о том, что соперник злоупотребляет должностным положением. Но мер никаких не предпринималось. Это привело лишь к тому, что отношения между главой КГБ и министром стали ещё более натянутыми.

А однажды Юрий Андропов внёс в Политбюро предложение о разработке мер по укреплению дисциплины в стране. Но Щелоков в беседе с Леонидом Ильичëм заявил, что воплощать в жизнь подобные проекты не стоит, так как в опасности может оказаться советский истеблишмент. Брежнев прислушался и приказал Андропову доработать материалы.

Щелокова тогда предупредили, что после критики андроповской инициативы он нажил себе врага, который его никогда не простит.

Кто на новенького?

В 1971 году произошло событие, которое Андропову на руку не сыграло. Дочь Леонида Брежнева Галина вышла замуж за подполковника Юрия Чурбанова, который очень понравился генсеку. Новоиспечённый родственник вскоре стал генералом, а потом и первым заместителем Министра внутренних дел, то есть Щелокова.

Под эгидой Чурбанова в составе МВД появилось управление особых отделов, которое фактически стало службой собственной безопасности. К нему КГБ уже не имело никакого отношения. Далее Леонид Ильич запретил Андропову докладывать что-либо о ведомстве Щелокова и его руководителе, а также обсуждать Чурбанова.

Но в 1982 году Брежнева не стало, и его пост занял Андропов. Юрий Владимирович тут же инициировал ряд «антикоррупционных дел», фигурантами которых стали представители ближнего окружения Брежнева. Щелокова же отправили в отставку, лишили генеральского звания и наград, исключили из партии. Закончились притеснения тем, что в 1984 году он наложил на себя руки.

А у Чурбанова неприятности начались в период правления Константина Черненко. Зятя Брежнева сняли с должности замминистра в 1984 году, в 1987 году его арестовали по подозрению в коррупции, а потом приговорили к 12 годам лишения свободы.