Парад Победы на Красной площади: суть, история, как пройдет в 2024 году

9 мая в России отмечают День Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Главное мероприятие праздника — торжественный Парад на Красной Площади, который впервые был проведен в 1945 году. «Лента.ру» выяснила, можно ли попасть на парад в Москве, откуда лучше всего наблюдать торжественное шествие, какая программа парада запланирована на 2024 год и как Парад Победы проходил в предыдущие годы.

Когда прошел первый Парад Победы

Первый Парад Победы на Красной площади состоялся в июне 1945 года. Решение о его проведении Иосиф Сталин Германии.

Интенсивная подготовка к параду началась за две недели до торжества. Строевые занятия проходили на Центральном аэродроме имени Михаила Фрунзе.

Первый Парад Победы на Красной площади состоялся 24 июня 1945 года

Начался парад 24 июня в десять часов утра по московскому времени. Возглавил торжественное мероприятие маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал парад заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков. Последний обратился к гражданам с торжественной речью. Примечательно, что Иосиф Сталин выступать с обращением к нации в этот день отказался.

После торжественной речи над кремлевскими стенами прогремели 50 залпов салюта, а военный оркестр исполнил гимн Советского Союза. На трибунах у мавзолея Владимира Ленина в этот день присутствовали члены ЦК ВКП(б), народные комиссары, депутаты Верховного Совета РСФСР, стахановцы московских заводов, а также дипломаты и ученые.

Около 40 000 военнослужащих приняли участие в Параде Победы 1945 года

После этого по брусчатке прошли 12 сводных полков, каждый из которых насчитывал более тысячи человек — наиболее отличившихся бойцов, Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. Также в параде приняли участие 1850 единиц военной техники и 1400 музыкантов.

А вот воздушную часть пришлось отменить из-за погоды — день 24 июня в 1945 году выдался дождливым.

В завершение парада 200 солдат пронесли опущенные фашистские знамена и бросили их у мавзолея на специально сооруженные деревянные помосты. Действие сопровождалось дробью 80 барабанов.

Как писала газета «Правда», знамена поверженной фашистской Германии бросили там, где осенью 1941-го Гитлер собирался принимать свой Парад Победы.

Парад Победы в последующие годы

Сегодня парад на Красной Площади считается одним из символов праздника Победы в Великой Отечественной войне. Правда нельзя сказать, что с 1945 года эту традицию соблюдали непрерывно — в 1946 и 1947 годах торжественные шествия на 9 мая не проводили, а с 1948-го День Победы вообще был отменен.

Возобновили традицию парадов лишь на двадцатилетнюю годовщину Победы в 1965 году. Тогда Герои Советского Союза полковник Константин Самсонов, сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария впервые пронесли по Красной площади знамя Победы. Именно они водрузили знамя над Рейхстагом 1 мая 1945 года.

Следующие мероприятия по случаю Дня Победы на Красной площади проводили в 1985 и 1990 годах.

В новейшей истории России Парад в честь Дня Победы состоялся в 1995 году. Программа шествия повторяла исторический Парад 1945 года. В том же году был принят закон, согласно которому военные Парады на 9 мая стали ежегодными в Москве и других городах России.

С 1995 года Парады Победы ежегодно проводятся в Москве и других городах России

Правда, в 2020-м из-за пандемии COVID-19 в сам День Победы было решено провести только воздушную часть парада. Основную часть мероприятия с парадными расчетами и военной техникой перенесли на 24 июня того же года. Примечательно, что в шествии могли участвовать только военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу или без признаков инфекционных заболеваний.

Что известно о Параде в 2024 году

В 2024 году в связи с празднованием Дня Победы россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая. Традиционно в сам праздник, 9 мая, москвичи и гости столицы смогут наблюдать торжественный Парад Победы на Красной площади.

Подготовка к параду уже началась. В конце февраля стало известно, что на репетицию парада в Подмосковье прибыл подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс». Маршрут колонн проходил по трассе М7, из города Тейково Ивановской области.

В марте 2024 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в мероприятии примут участие более девяти тысяч человек, свыше семидесяти пяти единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил.

Первые совместные тренировки войск Наро-Фоминске. Генеральная репетиция в Москве должна состояться 7 мая.

Если изменений не будет, Парад в честь 79-й годовщины победы над немецко–фашистской войсками состоится на Красной площади в традиционном формате.

Традиционная программа Парада Победы на Красной площади

Вынос на Красную Площадь флага Российской Федерации и знамени Победы

Речь президента и минута молчания

Торжественный марш почетных караулов, исторических рот, действующих военнослужащих и оркестра

Парад военной техники разных эпох

Парад воздушных сил

В целом, чтобы иметь представление о том, как пройдет Парад Победы в 2024 году, можно вспомнить торжественное шествие 2023 года.

Парад Победы в 2023 году В 2023 году Парад Победы на Красной Площади принимал министр обороны Сергей Шойгу. Командовал шествием главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. С торжественной речью к гражданам и военным обратился президент России Владимир Путин. В ходе его выступления память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Основной частью Парада стало шествие 30 пеших расчетов. По Красной площади прошли более восьми тысяч военнослужащих. Следом на Красную площадь выехала механизированная колонна военной техники. Проход открыл советский танк Т-34. Впервые в параде приняли участие бронеавтомобили З-СТС (защищенное специальное транспортное средство) «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак». Однако традиционная воздушная часть парада была отменена. Вместе с главой российского государства на трибунах Красной площади находились премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также лидеры других стран. На торжественное мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, их дети и внуки, а также участники специальной военной операции.

Как на него попасть

Попасть на трибуны Парада Победы 9 мая обычному человеку практически невозможно — билеты на мероприятие в продажу никогда не поступают, а получить пригласительные крайне сложно.

Обычно на парад приглашают ветеранов Великой Отечественной войны, их детей и внуков, тружеников тыла, представителей различных министерств, военнослужащих и руководителей других стран. Всего трибуны рассчитаны на полторы-две тысячи человек, установить больше кресел технически невозможно.

Где посмотреть Парад Победы вживую

Для тех, кто не хочет смотреть Парад Победы по телевизору, а возможности пройти на трибуны Красной площади нет, есть альтернативный вариант — воочию увидеть шествие разного рода войск и колонны военной техники на репетициях в Москве.

Первые вечерние репетиции Парада Победы начнутся в Москве в 20-х числах апреля около шести часов вечера. Утренние прогоны стартуют в начале мая в шесть часов утра, генеральная репетиция обычно назначается на 7 мая

Маршрут парадных расчетов

Как правило, движение парадных расчетов начинается от улицы Нижние Мневники. Оттуда они двигаются по Звенигородскому шоссе к Баррикадной. Далее по Триумфальной площади и Тверской улице через Манежную площадь к Красной площади. Обратно колонны военной техники возвращаются через Васильевский спуск к Кремлевской набережной, по Моховой и Новому Арбату через Баррикадную к исходной точке на Нижних Мневниках.

Во время репетиций граждане вполне могут занять места вдоль маршрута движения боевых машин. Однако припарковаться в районе Кремля или выйти на ближайшей станции метро не получится — все будет перекрыто

Какие улицы перекроют

По опыту прошлых лет, можно сказать, что 7 и 9 мая с пяти до восьми утра будут перекрыты следующие направления.

Из-за Парада Победы перекроют участки:

Новинского бульвара;

Таганской площади;

Маяковского тоннеля;

Оружейного переулка;

Самотечной эстакады;

Садового кольца;

Проектируемого проезда № 3502;

Садово-Кудринскую улицу;

Большую Садовую улицу;

Садовую-Триумфальную улицу;

Садовую-Каретную улицу;

Садовую-Спасскую улицу;

Садовую-Черногрязскую улицу;

Марксистскую улицу;

Улицу Земляной Вал;

Волгоградский проспект.

Популярные точки обзора

Начало и конец парада лучше всего видно с улицы Мневники, по которой техника выезжает в центр. Также хороший обзор открывается с Садового кольца и Тверской — правда, во время самого парада 9 мая Тверскую перекроют и попасть на нее не получится. Еще одна удачная точка — Новый Арбат.

Популярностью также пользуется терраса высотки на Кудринской площади и возвышенность у Дома Пашкова. Правда, наблюдать парад с этих точек может быть некомфортно из-за большого числа людей — занять место лучше заранее.

Посмотреть на военную технику можно с Софийской набережной — в районе Большого Москворецкого моста открывается отличный вид на Васильевский спуск, по которому поедет колонна. Правда и здесь стоит подумать о том, как бы пораньше занять места.

Увидеть шествие пеших расчетов и колонн военной техники можно также из отелей «Националь», Four Seasons Hotel Moscow, The Ritz-Carlton, «Интерконтиненталь», «Самфар Грандъ» и ряда других мест размещения, расположенных на Тверской. Если есть большое желание с комфортом посмотреть на парадные расчеты, можно заранее арендовать там апартаменты или квартиру с подходящим видом.

Точки обзора военных самолетов

За полетами военных самолетов и вертолетов в День Победы можно наблюдать из разных точек столицы. Лучшие обзоры открываются с Софийской и Кремлевской набережных, Ленинградского шоссе и Белорусского вокзала.

Если воздушную часть парада в 2024 году не отменят, истребители можно будет увидеть также с территории Парка Горького, Петровского парка, парка Дружбы на Речном вокзале, Воробьевых гор, набережной Москвы-реки, из Москва-Сити.

Где посмотреть салюты 9 мая

Салюты в честь Дня Победы начинаются 9 мая в 22:00 по московскому времени. Запускают их с разных площадок, и скорее всего, в 2024-м адреса не изменятся.

Откуда запускали салюты на День победы в 2023 году:

Лужнецкая набережная, дом 24, корпус 6, территория олимпийского комплекса рядом с Большой спортивной ареной;

Измайловский парк, Городок имени Баумана, дом три, площадка у пруда;

Сельскохозяйственная улица, дом 23, площадь между улицей и северными воротами Всероссийского выставочного центра;

Парк «Чермянка», Новгородская улица, дом 38;

Парк «Митино», улица Рословка, дом 5, территория ФОК «Аквамарин»;

Парк Победы на Поклонной горе, в 400 метрах от музея на Аллее Партизан, на холме у входа, а также на нижней площадке фонтана у пруда;

Набережная Москвы-реки, улица Борисовские Пруды, дом 25, корпус 2;

Главное здание РУДН, универсальная спортивная площадка, в 60 метрах от дома 6 на улице Миклухо-Маклая;

Улица Адмирала Лазарева в Южном Бутово, дом 63, корпус 2;

Площадка Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России на улице Заречье, 3А, строение 1;

Парк Дружбы на Фестивальной улице, дом 2Б, недалеко от скульптуры «Дружба континентов»;

Физическая улица в Троицке, территория подразделения Физического института имени Лебедева;

Старопрокшинское шоссе в поселении Сосенское, в 300 метрах от Сосенского кладбища, недалеко от круговой развязки.

Москвичам и туристам, которые во время салюта оказались в центре столицы, удобнее всего будет любоваться фейерверками с парящего моста в парке Зарядье, моста Багратион в «Москва-сити», а также с Бородинского, Андреевского и Крымского мостов. Также запуск праздничных фейерверков обычно виден с Поклонной горы, Воробьевых гор и Москворецкой набережной.

Нередко жители и гости столицы на вечер 9 мая бронируют места на прогулочных теплоходах, которые следуют по Москве-реке. Вид с палубы речных трамваев на праздничные салюты открывается отличный. При этом чем ближе к празднику, тем дороже будут стоить билеты. Дешевые места до тысячи рублей раскупаются за несколько месяцев до мероприятия. Позже остаются варианты от пяти-десяти тысяч рублей за человека. Как правило, в эту сумму входят питание и напитки

Увидеть праздничные салюты можно и из панорамных окон столичных ресторанов. Однако в этом случае бронировать столик также придется задолго до торжественного мероприятия. Особой популярностью в этот день пользуются рестораны Insight в Красногвардейском проезде, «Летняя веранда ЦМТ» на Краснопресненской набережной, «Облака» на Кутузовском проспекте, в также «Времена года», «Сахалин», Azimut отель, Aviator, «Башня Федерация: Запад» и White Rabbit.