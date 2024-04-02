Большие взятки: как русский хоккеист сбежал в НХЛ

В мире спорта, а особенно в хоккее, встречаются истории, которые поражают умы болельщиков своей драматичностью и необычностью. Одна из таких историй произошла с легендарным советским и российским защитником Владимиром Константиновым, который решил поменять ЦСКА на шанс исполнения своей мечты в НХЛ. Его история тесно связана с эпохой легендарной «Русской Пятёрки» в «Детройте». В начале 90-х годов, когда он вступил в ряды этой команды, «Ред Уингз» превратился в одну из самых могущественных сил НХЛ.

Вместе с Вячеславом Козловым, Владимиром Фетисовым, Игорем Ларионовым и Сергеем Федоровым Владимир Константинов составил знаменитую «Русскую Пятёрку», которая стала символом успеха и доминирования «Детройта». Этот состав не только побеждал в матчах и выигрывал Кубки Стэнли, но и полностью поменял представление о хоккее. В те годы никто в Северной Америке и представить не мог, что русские покажут столь высокий уровень техники, интеллектуальный подход к игре и превосходное владение шайбой.

© NHL

Уже с юных лет Владимир Константинов выделялся своим талантом и преданностью хоккею. Пройдя путь от молодёжной команды ЦСКА до состава сборной страны, он стал одним из самых ярких представителей советского хоккея. Однако, когда на горизонте возникла возможность играть в НХЛ за «Детройт», перед ним встала серьёзная дилемма.

Сделка о переходе в американский клуб казалась невозможной из-за жёстких контрактных обязательств и службы в армии. Контракт с ЦСКА на 25 лет и статус действующего офицера вооружённых сил СССР создавали непреодолимые препятствия на пути к североамериканским льдам. Даже в начале 90-х годов контракты советских хоккеистов были похожи на прохождение службы в Российской империи. Как оказалось, получить возможность безнаказанно разорвать контракт с ЦСКА можно было, только если врачи диагностируют ему рак и это освободит его от воинской обязанности.

В сотрудничестве с хоккейным агентом Валерием Матвеевым Владимир нашёл выход из сложной ситуации. Осознав, что подкуп врачей является менее рискованным путём, чем подкуп военных, Матвеев принял решение использовать финансовые ресурсы «Детройта» для этой цели. Руководство клуба, задрафтовавшего Константинова ещё в 1989 году, не стало терять времени и перечислило необходимые средства для взяток врачам. «Ред Уингз» не жалел никаких денег, чтобы заполучить в свои ряды одного из лучших защитников мира.

Для реализации плана пришлось подкупить шестерых врачей. Большинство из них согласились на крупные суммы в обмен на поддельные медицинские документы, подтверждающие вымышленное заболевание и необходимость лечения в США. Однако один из врачей оказался слишком принципиальным и запросил в качестве оплаты автомобиль определённой марки.

Срочный звонок руководству «Детройта» с требованием обеспечить необходимый автомобиль для врача сработал молниеносно. Клуб был готов пойти на любые меры, чтобы обеспечить переход Константинова в НХЛ. В итоге благодаря смелости и находчивости хоккеиста и его агента липовые медицинские документы были созданы, и Владимир Константинов смог обойти запреты и покинуть страну. Организация побега заняла месяцы тщательной подготовки, но даже после этого не всё пошло гладко.

В самый неподходящий момент часть документов Константинова была украдена из машины Матвеева, и весь план был на грани провала. Однако благодаря невероятно счастливому стечению обстоятельств кража была совершена хоккейным болельщиком! В итоге он лично нашёл Владимира и обменял все документы на несколько клюшек и автограф. Правда, несколько тысяч долларов он не вернул, но это было уже неважно. Главное, что документы вернулись в руки Константинова, а его мечта о выступлении в НХЛ сбылась.

© : ХК «Детройт Ред Уингз»

История Владимира Константинова стала настоящим детективом, в котором каждый шаг был пропитан риском и азартом. Но благодаря его решимости и упорству он смог преодолеть все преграды на пути к новой главе своей спортивной карьеры.