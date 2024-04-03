Зачем динозавры глотали камни

Во время изучения окаменелостей пситтакозавров сибирских, найденных на стоянке около поселка Шестаково в Кузбассе, ученые обнаружили в желудках динозавров гастролиты.

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Палеонтологи ТГУ решили выяснить, зачем эти древние хищники глотали камни. Проведя параллель с индюками и курицами, которые также могут съесть камни, чтобы улучшить пищеварение, ученые пришли к выводу, что динозавры преследовали те же цели.

Однако палеонтологи столкнулись с тем, что при исследовании керна, совпадающего по времени с периодом обитания пситтакозавров, крупной гальки, обнаруженной в желудках динозавров, там не оказалось.

Поэтому ученые предполагают, что пситтакозавры массово мигрировали на большие расстояния, чтобы найти подходящие для пищеварения камни, пишет «РГ».

Ранее сообщалось, что в лесах Бразилии найдено земноводное, которое кормит детенышей молоком. Также неизвестный науке род и вид древней осы обнаружили в балтийском янтаре.