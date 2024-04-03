Российские ученые выяснили, зачем динозавры глотали камни
Во время изучения окаменелостей пситтакозавров сибирских, найденных на стоянке около поселка Шестаково в Кузбассе, ученые обнаружили в желудках динозавров гастролиты.
Палеонтологи ТГУ решили выяснить, зачем эти древние хищники глотали камни. Проведя параллель с индюками и курицами, которые также могут съесть камни, чтобы улучшить пищеварение, ученые пришли к выводу, что динозавры преследовали те же цели.
Однако палеонтологи столкнулись с тем, что при исследовании керна, совпадающего по времени с периодом обитания пситтакозавров, крупной гальки, обнаруженной в желудках динозавров, там не оказалось.
Поэтому ученые предполагают, что пситтакозавры массово мигрировали на большие расстояния, чтобы найти подходящие для пищеварения камни, пишет «РГ».
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