Научный диагноз: за 40 лет тексты песен стали проще и однообразнее

Ученые пришли к выводу, что за последние 40 лет тексты песен стали более простыми и легкими для понимания, а разнообразие лексики в них снизилось.

Специалисты проанализировали тексты англоязычных песен пяти наиболее популярных жанров – рэп, кантри, поп, ритм-н-блюз и рок. Все композиции были выпущены с 1980-го по 2020 год.

На первом этапе исследования из более чем 350 тысяч песен ученые определили различные характеристики текстов, присущие композициям определенного жанра и времени. Затем специалисты проследили за взаимосвязью между выявленными характеристиками и популярностью композиций на примере 12 тысяч песен.

Исследователи считают, что упрощение содержания может отражать изменения в манере прослушивать музыку – ее часто включают в качестве фона.

Еще одна новая тенденция – тексты песен стали более эмоциональными и личными, в них появилось больше слов, связанных с гневом, сообщает Scientific Reports.

