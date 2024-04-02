Приказано женить: как сельского учителя наградили женой

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2017 год, президент Таджикистана Рахмон, во время рабочей поездки заезжает в кишлак под названием Заргар, где его, лидера нации, торжественно встречает народ.

К микрофону подходит молодой человек — местный учитель. Зачитывает стихи, которые переходят в хвалебные оды.

Рахмон обращается к 23-летнему педагогу:

«Ты женат?» – спрашивает президент республики Таджикистана. «Нет, ваше превосходительство» — отвечает Саидшо.

«Подойди ко мне!» – говорит Рахмон, а затем лидер нации, вручает Саидшо наручные часы и отдает приказ: «Свадьбе быть!»

Люди годами ищут себе вторую половину, а некоторым на это не хватает и целой жизни. Но, не в этой истории!

По поручению Эмомали Рахмона, невесту для учителя нашли за рекордно короткие сроки. Спустя три дня, родители жениха в составе делегации из местных чиновников, пришли свататься в дом будущей невесты, а уже через неделю состоялась свадьба. Все расходы на торжество взяла на себя местная администрация. Марджона — так зовут девушку, работает в соседнем кишлаке медсестрой, молодые люди прежде не были знакомы. У нее было условие, что она сможет продолжить работать после свадьбы. А вот и само торжество: жених счастлив, а как иначе, он из небогатой семьи и возможно, что на свадьбу с учительской зарплаты, ему бы пришлось копить долгие годы, да и жену подобрали симпатичную, образованную, достойную девушку. С ним все понятно.

Но на лице Марджоны счастье не видно. У них не принято, показывать радость, и невеста должна проявлять сдержанность скажите вы. Но есть на женском лице один «индикатор», который никогда не врет, это глаза.

Стих прочитал – женили, а теперь пора и Родине послужить. Саидшо совмещал работу в школе с партийной деятельностью, он трудился в комитете правящей партии, и спустя год после свадьбы, в офис партии нагрянули сотрудники военкомата и молодого учителя призвали в армию.

Несмотря на то, что учителям в Таджикистане гарантируется отсрочка, в военкомате объяснили, что его призвали в связи с неполной занятостью. Интересно, что новоиспеченные граждане России, родом из тех мест, где за редким исключением отправляются в ряды ВС РФ, а там у себя на Родине, ни аудиенция с президентом республики, ни статус сельского учителя, не помогают им избежать службы. .