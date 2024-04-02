Вальпургиева ночь в 2024 году: какого числа отмечается, история и традиции праздника
Ночь на 1 мая во многих странах считается особенной. По легенде, это время разгула нечисти — ведьмы слетаются на шабаш, в компании с ними у костров танцуют демоны, духи и другие потусторонние сущности. «Лента.ру» выяснила, почему последнюю ночь апреля называют Вальпургиевой, какие легенды связаны с этим днем, почему Вальпургиеву ночь ассоциируют с нечистой силой и как отмечали праздник на Руси.
Какого числа будет Вальпургиева ночь в 2024 году
Вальпургиева ночь — один из европейских языческих праздников, отмечаемых весной. Французы называют его «ночь ведьм», так как считается, что именно в это время ведьмы из разных уголков мира собираются вместе на шабаш. Отмечали его в основном на Западе, но и на Руси верили в сборище колдуний перед 1 мая.
Вальпургиева ночь ежегодно отмечается в ночь на 1 мая
Также Вальпургиева ночь тесно связана с праздником весны и плодородия. У него много общего со славянским Иваном Купалой, который намного более популярен в России: например, помимо разгула нечисти, считается что в Вальпургиеву ночь, как и на Ивана Купалу, травы обретают целебные свойства.
История названия
Христианская святая
Несмотря на явно языческую ориентацию праздника, название Вальпургиевой ночи происходит от имени святой, почитаемой католиками и православными христианами.
Согласно Германия) родилась девочка по имени Вальпургия (другие источники утверждают, что она родилась в Девоншире, Британия). Считается, что она была дворянского происхождения, по одной из версий, ее отцом был король этих земель Ричард.
С детства Вальпургия (Вальбурга, как ее называют в английской традиции) Англия), который славился своими аскетическими порядками. Проведя в обители более 20 лет, девушка получила хорошее церковное образование, в том числе овладела иностранными языками.
В итоге Вальбургу отправили в качестве миссионерки в Германию. Согласно легенде, в пути она совершила свое первое чудо — корабль, на котором Вальбурга плыла вместе с другими монахинями, попал в шторм. Тогда Вальбурга упала на колени прямо посреди палубы и вознесла Богу молитву о спасении. Через некоторое время шторм утих, путники спокойно добрались до берега. С тех пор моряки считают Вальбургу своей покровительницей.
Также в числе чудес, совершенных святой Вальбургой — тушение пожара, угрожавшего целому поселению домов с соломенными крышами, исцеление девочки с ненасытным аппетитом с помощью трех колосков и множество других.
Святая Вальбурга умерла в 779 году. Предание гласит, что через некоторое время после похорон ее могила замироточила. 1 мая 870 года Вальбургу канонизировали, однако главным днем почитания святой считается 25 февраля.
Канонизация святой Вальбурги совпала с языческим праздником прихода весны и сбора немецких ведьм, отмечаемого 1 мая
Поэтому ночь на 1 мая и стали называть Вальпургиевой. При этом сама святая Вальбурга считается защитницей от черной магии.
Мистическим праздник в честь христианской святой стал благодаря одной истории: легенда гласит, что во время реставрации монастыря, в котором была похоронена Вальбурга, рабочие осквернили ее могилу. Тогда святая явилась во сне епископу, напугав его до ужаса.
Ведьма Вальбурга
Существует легенда еще об одной Вальбурге, жившей в XVI веке. Правда, она вошла в историю далеко не как святая — эту Вальбургу сожгли на костре как ведьму.
Вальбурга Хаусман была акушеркой — во времена охоты на ведьм женщины этой профессии были одними из главных жертв гонителей.
На момент ареста Вальбурге было около шестидесяти лет, и как утверждает легенда, дурной славы о ней не было. Однако под пытками женщина призналась в том, что во славу Сатане убила 40 младенцев и двух рожениц, а еще девять коров, лошадей и немалое количество свиней и гусей. Также женщина заявила, что вызвала град, уничтоживший посевы, и призналась в интимной связи с демоном, шабашах и богохульствах.
Однако даже признание не помогло Вальбурге отделаться легкой смертью — после жестоких пыток женщину сожгли на костре.
Традиции празднования
Шабаш ведьм
Пожалуй, самая известная традиция Вальпургиевой ночи — шабаш ведьм. Поверья и рассказы о сборищах нечистой силы ходили среди жителей Германии еще с VIII века. Считалось, что в ночь на 1 мая ведьмы собираются на горе Брокен. Тому подтверждение — строки из трагедии Иоганна Гете «Фауст».
На Брокен мы не для того пришли, чтоб добровольно тут уединяться… А! Ведьмы! Молодые-то голы, А старые одеты — знать умны…Тут пляшут, любят, варят, сплетничают, жрут — Ну чем же не прекрасно тут? Мефистофель Гете «Фауст» глава 21. Вальпургиева ночь
Собиратель русских сказок Александр Афанасьев писал, что на Руси Вальпургиеву ночь представляли следующим образом: ведьмы Николая Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки») и кланялись хозяину праздника — Сатане. Далее ведьмы вкратце докладывали Князю тьмы об итогах года: какие проклятья успели наслать, какие злодеяния удалось совершить. Ну а кульминацией праздника был пир. Однако на праздничном столе не было хлеба и соли — язычники верили, что нечистая сила такие яства не любит. Под конец сытые и опьяневшие ведьмы вместе с нечистью водили хоровод.
Для защиты от разгулявшихся ведьм простые жители разводили костры и жгли чучело колдуньи, ходили по домам с факелами и звонили в колокола.
Языческие обряды
Несмотря на мистику и явный магический подтекст, у Вальпургиевой ночи есть и вполне житейское значение — у многих народов это праздник расцвета природы, весны и плодородия. Так что большинство традиций и обрядов связаны именно с этим.
Кельты
Например, древние кельты отмечали 1 мая Белтайн — праздник солнца. В этот день было принято обращаться к светилу с просьбами о хорошем урожае. Также в этот день жгли костры, причем разводили их в два ряда, чтобы прогнать между ними скот после зимовки — люди верили, что такой ритуал избавит животных от болезней.
Что касается конкретно Вальпургиевой ночи, считается, что конкретной даты у этого праздника не было. В средние века кельты отмечали ее после того, как отцветет боярышник, то есть примерно в середине-конце мая.
Славяне
У древних славян в обиходе было другое название праздника — Живин день, в честь богини рождения и плодородия Живы.
В Живин день славяне проводили обряды на привлечение любви, богатства, силы и самое главное — плодородия. Также люди верили, что в ночь на 1 мая, когда заканчиваются последние холода, Землю окутывает энергия обновления и новой жизни.
С принятием христианства вместо богини Живы в народе стали почитать Параскеву Пятницу. Верующие считают ее целительницей и покровительницей семейного счастья.
Шотландцы
У древних шотландцев и многих других народов на 1 мая было принято водить хороводы вокруг «майского дерева» — высокого дерева или столба, украшенного разноцветными лентами и венками.
Итальянцы
Итальянцы, в отличие от своих соседей по континенту, в Вальпургиеву ночь идут колядовать. Вечером 30 апреля или 1 мая молодые люди ходят по домам с зелеными ветвями, украшенными лентами и цветами, и поют песни.
Гадания в Вальпургиеву ночь
Так как Вальпургиева ночь — время разгула нечистой силы, обязательным атрибутом праздника являются гадания. Это отличный способ отметить праздник и в наши дни, особенно если воспринимать гадание не всерьез, а как веселое развлечение. Вот один из Шотландии.
Гадание на камнях. Найдите три камня одинакового размера. Они должны быть разных цветов, однако если попадаются только серые, можно их покрасить самостоятельно. Цвета: черный, серебристый или голубой, а также желтый, либо золотистый.
Для гадания можно взять самоцветы — обсидиан, бирюзу, лунный камень, янтарь, шунгит, цитрин — и другие минералы подходящих цветов
Процесс гадания на камнях:
- Накройте стол белой тканью.
- Как можно точнее сформулируйте вопрос, ответом на который будет «да» или «нет».
- Не глядя киньте камни на стол. Чтобы получить ответ, нужно обратить внимание на их расположение относительно друг друга.
- Черный камень символизирует гадающего, если ближе к нему выпал серебристый минерал — ответ на вопрос отрицательный, если же ближе оказался желтый — все задуманное сбудется.
- Если камни упали на одинаковом расстоянии, следует продолжить гадание.
Приметы на Вальпургиеву ночь
Как и на любой народно-языческий праздник, на Вальпургиеву ночь принято подмечать сигналы свыше, которые, согласно поверьям, помогут предсказать дальнейшую судьбу.
- В эту ночь снятся вещие сны, в том числе можно увидеть во сне своего суженого.
- Растение, посаженное в эту ночь, станет символом новой жизни и поможет привлечь богатство.
- Ругаться, сплетничать и чертыхаться в Вальпургиеву ночь — значит, навлечь на себя беду.
- Умыться на рассвете утренней росой — значит, продлить свою молодость и красоту.
- Если человек родится в Вальпургиеву ночь, скорее всего, он будет обладать сверхъестественными способностями.