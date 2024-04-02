Народы Северной Америки и Сибири тысячи лет назад говорили на одном языке

Заселение Северной Америки в доисторический период происходило в несколько этапов. Оно началось на излете последней ледниковой эпохи около 25 000 лет назад, когда временно появился проход к западному побережью материка южнее устья реки Колумбия, то есть примерно на той же широте, где находится Сахалин. Затем проходы от Евразии к Америке и от побережья Америки вглубь материка открывались еще несколько раз, пока 11,7 тыс. лет назад ледниковая эпоха не завершилась.

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И естественно, что люди, приходившие на эту землю с разницей в тысячи лет, говорили на разных языках. Доказать, какой именно речью пользовались первые переселенцы пока невозможно, однако удалось выяснить, на каком языке общались те, кто переселился в Северную Америку около 5000-4000 лет назад, сообщается в Американском журнале биологической антропологии.

«Лоскутное одеяло»

Определить, когда носители какого языка попали в Америку, на самом деле сложно. Логично, что после освоения земель около «точки входа» люди двигались на восток и на юг. Но картина их расселения, на самом деле, куда сложнее.

«В этой модели входящая группа селится в привлекательной, богатой ресурсами области недалеко от точки входа, и там они процветают, адаптируются к окружающей среде и ресурсам и демографически расширяются. К тому времени, когда появляется еще один участник, первые поселенцы уже хорошо укрепились, их больше, чем пришельцев, и они в состоянии отразить или поглотить небольшую группу новоприбывших. Новички уходят дальше, обгоняя ранее прибывших. Ответвления от первого поселения также уходят и основывают новые колонии», — описывают ситуацию автор статьи Джоханна Николс, научный сотрудник Калифорнийского университета в Беркли (США) и Высшей школы экономики (Россия).

При этом по мере таяния ледников повышается уровень моря, затапливается территория, где изначально жили первые переселенцы — и они мигрируют на новые места. После всех этих перемещений в Северной Америке складывается пестрая мозаика из носителей разных языков.

Поиски корней

Среди такого «лоскутного одеяла» образовались десятки языков и диалектов, некоторые исчезли буквально недавно (по историческим меркам). Автору исследования удалось проанализировать 60 хорошо описанных, географически и генеалогически разнообразных языков Северной Америки. Учитывались особенности звучания и произношения, структура слов и особенности того, как слова-разные части речи передают смысл.

Выявить, какие языки или их составляющие являются наследием первой волны переселения в Америку 25 000-летней давности, пока невозможно. От второй волны, произошедшей через 8000 лет после этого, удалось проследить местоимения nm — но поиск языковых корней и других связей с древними языками требует дополнительного исследования.

А вот для более поздних переселений, произошедших около 5000 и 4000 лет назад, удалось установить связи по другую сторону Тихого океана. Более поздняя группа достаточно известна — эскимосско-алеутские языки, на которых говорят несколько народов в северных регионах от Чукотки до Гренландии.

А группа, пришедшая около 5000 лет назад, вероятно, принесла языки, из которых развились на-дене, или атабаскско-эякско-тлинкитские — на них говорят несколько племен этно-культурной общности на-дене.

«[Языки на-дене] типологически соответствуют некоторым палеосибирским языкам Восточной Сибири, и весь этот набор определяет языковую популяцию Северо-Тихоокеанского региона. [Языки на-дене] имеет вполне обоснованные вероятные связи с енисейской семьей на севере центральной Сибири», — считает автор статьи.

На языках енисейской семьи активно говорили еще в XVIII веке, но к концу ХХ века они почти исчезли.

Николс также отмечает, что хотя доказать это лингвистически пока невозможно, логично считать, что на языках Восточной Сибири говорили и самые первые американцы. Только речь не об узнаваемых сейчас группах, а о каких-то очень древних вариантах, связь с которыми, возможно, подтвердят будущие исследования.