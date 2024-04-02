Как Финляндия «навечно присоединилась» к России

Российское историческое общество (РИО) напомнило о том, что 216 лет назад император Александр I издал манифест о "вечном" присоединении Финляндии к России. Произошло это 1 апреля (20 марта по старому стилю) 1808 года.

© Э. Тельнинг "Александр I открывает Боргоский сейм 1809 года"

"Страну сию, оружием Нашим покоренную, Мы присоединяем отныне навсегда к Российской Империи, и вследствие того повелели Мы принять от обывателей ее присягу на верное престолу Нашему подданство", - цитирует РИО Манифест "О покорении шведской Финляндии и о присоединении оной навсегда к России".

Отметим, что он был издан спустя месяц после объявления войны со шведами, ставшей уже 11-й по счету за прошедшие три с половиной века.

"Очень скоро территория Финляндии была занята русскими войсками, - напоминает РИО. - Примерно за месяц русская армия заняла Гельсингфорс и Тавастехус, крепость Свартхольм, укрепленный мыс Гангут и Аландские острова. Впоследствии капитулировал и Свеаборг. Таким образом, вся Южная и Средняя Финляндия оказались под контролем России".

Несмотря на то, что территория Финляндии уже фактически была добровольно присоединена к России, мирный договор был подписан лишь 5 сентября 1809 года, в финском городе Фридрихсгаме. Четвертая статья этого документа полностью закрепляла отказ Швеции от Финляндии в пользу Российской империи.

В 1809 году император Александр I выступил с речью на Боргоском сейме. Он обещал сохранение в княжестве лютеранской религии и шведского законодательства, то есть старых законов. Для жителей вводилось финляндское подданство, поскольку многие финские территории, отошедшие к России, на самом деле не обладали суверенитетом. Они более 600 лет принадлежали Швеции, а Великое княжество Финляндское в период с 1581 по 1809 год было провинцией в составе Швеции.

Россия же предоставила ему особый статус автономии, гарантировавший определенную самостоятельность. Например, российский император не имел права самостоятельно принимать и изменять законы, вводить налоги и пересматривать привилегии сословий. Для этого ему требовалось заручиться поддержкой сейма, без согласования которого подобные шаги были невозможны. Полиция княжества также формировалась только из финнов.

После выступления императора на Боргоском сейме представители финских сословий присягнули на верность Александру I. Историки отмечают, что Россия стремилась создать среди населения Финляндии дружественное и спокойное настроение. Местным жителям раздавались прокламации, гарантировавшие сохранение прежних религии, законов и привилегий. В целом император стремился получить население, "довольное своим положением и заинтересованное во внешнем могуществе и силе России".

К слову, в декабре 1811 года российское правительство передало в состав Великого княжества Финляндского районы так называемой Старой Финляндии, то есть Финляндскую губернию: Карельский перешеек с Выборгом и северное Приладожье.

В том же 1811 году был учрежден «Учетно-сохранно-заемный банк», что стало началом формирования собственной финансовой системы Великого княжества Финляндского. До 1840 года на его территории имели хождение шведский риксдалер и российский рубль, затем до 1860 года – рубль, а с 1860 до 1917 года – рубль и финская марка. Кстати, в 1811 году княжество впервые получило и собственную таможенную систему.

После Октябрьской революции 1917 года новый состав финляндского парламента провозгласил себя носителем верховной власти в стране и принял Декларацию о независимости в границах 1812 года. Независимость Финляндии была признана СНК РСФСР 18 декабря 1917 года.