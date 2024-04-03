Союзное государство: как России и Белоруссии удалось преодолеть разногласия

2 апреля 1997 года. Президенты России и Беларуси бьют посуду на Соборной площади Кремля. Рюмку водки Александр Лукашенко выпивает со словами: «За русского человека и белоруса». Так появился союз Беларуси и России. Это решение лидеры двух стран вынашивали целый год. 1995-й выдался особенно тяжелым для всех республик бывшего СССР. Описать ситуацию можно двумя словами – бедность и криминал. Плюсом ко всему – внешняя угроза со стороны НАТО. Как странам удалось преодолеть разногласия и сплотить народы? И какие задачи стоят перед Союзным государством сейчас? Смотрите в нашем документальном фильме.

© РИА Новости / Михаил Климентьев

Первые этапы и трудности

2 апреля 1997 года – день рождения союза Беларуси и России.

5 лет как нет СССР и 15 союзных республик в свободном, но не спокойном плавании: штормит экономику, в буре новых рыночных отношений рвутся привычные связи.

«Как не остановиться заводам? Если мы сборочный цех, то мотор делают в одном месте, корпус во втором, сиденья в третьем, болты в четвертом. Потом мы собираем все и отдаем назад. Как только госплан нарушил эти связи, все. Не продается, оборотных средств нет, кредиты выдавать нечем, зарплату платить нечем, завод останавливается», – прокомментировал Сергей Линг, министр экономики Республики Беларусь (1991-1994 гг.).

Сила советской экономики – в кооперации и разделении труда. Республики были звеньями цепи: одни выполняли роль всесоюзной пашни или рудника, другие – сборочного цеха или конструкторского бюро.

«Беларуси в годы советской власти давали металлоемкие заводы и наукоемкие предприятия. Прежде всего, наукоемкие предприятия – это отрасли военные. Но у нас между собой предприятия почти не были связаны, потому что все были завязаны на СССР... Все, кто перешли на полную самостоятельность, не сумели работать…» – рассказал Вячеслав Кебич, председатель совета министров Беларуси (1990-1994 гг.).

Минский тракторный завод сокращает производство со ста тысяч машин в год до пятидесяти, а потом и до тридцати. На грани банкротства – знаменитый БелАЗ.

«Я зашел в кабинет директора, окна кабинета направлены на улицу, трудящиеся в количестве восьми тысяч приближаются к заводу. В голове сразу: «ведь они идут, чтобы получить зарплату», – вспоминает Павел Мариев, генеральный директор БелАЗ (1999-2007 гг.).

А денег нет. Инфляция в Беларуси в 1994 году – почти 2000%. Предприятиям не на что купить за границей металл и топливо, без которых невозможно производство. Выручают только личные связи.

«Я договаривался с Черномырдиным, с Вяхеревым… Мы же пришли к товарообмену, «овцу на топор» опять начали менять. И мы давали молоко, мясо, зерно, картофель по сибирским приискам и так далее, чтобы все это получить. Но дайте хотя бы что-нибудь валютой. А у нас валюты было ноль, собственно говоря», – вспоминает Сергей Линг, министр экономики Республики Беларусь (1991-1994 гг.).

В Казахстане гиперинфляция перевалила за 2000%. На Украине – почти 10 000%. В России – 2500%. Каждый десятый россиянин потерял работу, стояли производства: Кировский завод в Санкт-Петербурге, КАМАЗ в Набережных Челнах, Металлургический завод в Челябинске…

Младореформаторы устроили стране шоковую терапию – отпустили цены. Товары подорожали в 25 раз, зарплату часто выдавали продукцией, а не деньгами. За первую потсоветскую пятилетку промышленное и сельскохозяйственное производство упало на 70%. Госпредприятия, порты, корабли уходят за бесценок – их скупали «новые русские» и «красные директора», в народе это назовут «прихватизацией».

А вчерашние учителя, врачи, военные, чтобы выжить, возят огромными клетчатыми сумками ширпотреб из-за границы. Появляется новая профессия челнок. В 1994-м в Беларуси на выборах побеждает Александр Лукашенко. Новый президент делает ставку на восстановление тесных экономических связей с Москвой.

«В середине 90-х стало ясно, что СНГ – это некая общая рамка для того, чтобы решать больше вопросы по тому, как купировать проблемы по дезинтеграции, чем искать пути к интеграции. Так что необходимы были новые форматы, новые юридические платформы», – утверждает Алексей Громыко, директор института Европы РАН.

Беларусь и Россия – без границ: начало интеграции

Май 95-го. Автотрасса Брест-Москва, пограничный переход Редьки. Президент Беларуси Лукашенко и российский премьер Черномырдин убирают разделительный столб. Внутренней границы между Беларусью и Россией больше нет, страны заключили таможенный союз.

В 1996-м президенты Ельцин и Лукашенко подписывают договор о сообществе России и Беларуси. Год спустя – новый документ, уже о союзе.

«Меньше полугода прошло, несколько месяцев – вводятся первые санкции против Беларуси. Как раз это был ответ на ту интеграционную политику», – говорит Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ.

Евросоюз ставит на паузу соглашение с Беларусью о партнерстве и сотрудничестве, замораживает торговлю и обмен технологиями. Запад наносит удар и по России: США вносят в черный список 10 технических институтов и конструкторских бюро. В это время падают цены на нефть – основу российского бюджета. Рубль за полгода обесценивается в 3 раза. Правительство объявляет дефолт по облигациями федерального займа.

Бастуют 17 тысяч предприятий, горняки перекрывают железнодорожные магистрали, едут в Москву и требуют погасить долги по зарплате. Миллионы вкладчиков теряют деньги в сгоревших банках. Кризис пришел и в Беларусь. За год инфляция – почти 200%.

Кризис заставил действовать решительнее. В 99-м Москва и Минск интегрируются еще теснее – подписывают новый документ о Союзном государстве. Цели – грандиозные: единая экономика, валюта, конституция, наднациональные органы управления, совет министров и парламент. Решающее слово остается за президентами.

Совместные космические программы

Несмотря на кризис и жесткие санкции, Россия и Беларусь в 99-м запускают совместную космическую программу, правда, результаты увидели не сразу: первый совместный спутник БКА отправился в космос в 2012-м. Он вошел в российско-белорусскую орбитальную группировку, которая передает на землю снимки высокого разрешения: они нужны МЧС, аграриям и военным.

Оптику для спутников делает Минское предприятие «ПЕЛЕНГ», сейчас здесь шлифуют линзы для нового поколения космических аппаратов. Они отправятся на орбиту уже с нового космического космодрома «Восточный», который построили в XXI веке. Стартовый комплекс в Амурской области снижает зависимость России от аренды космодрома Байконур в Казахстане. На «Восточном» сейчас возводят уже третий стартовый комплекс.

«Уникальный объект для запуска современной тяжелой ракеты. В дальнейшем этот объект будет использоваться для водородной ракеты и для пилотируемой ракеты», – рассказал Виталий Кокшаров, заместитель главного инженера подрядной организации.

Отсюда в ближайшие годы Беларусь отправит на МКС и своего космонавта. Впрочем, белорусский флаг уже трижды был на МКС: российский космонавт Олег Новицкий берет его в каждую командировку, потому что сам родом из Беларуси.

Морское сотрудничество

Беларусь использует не только космические, но и морские порты России. Из Усть-Луги и Санкт-Петербурга отправляют бензин, который производят в республике. Раньше транзит шел через Прибалтику, пока Литва и Латвия не ввели санкции. В Союзном государстве тут же среагировали и оперативно организовали новый маршрут.

Литве транзит белорусских грузов морем приносил в бюджет 30% дохода. Эти деньги получит Россия и потратит на модернизацию причалов. Усть-Луга будет принимать до 25 млн тонн грузов. Себе на пользу Россия обернула и обмен санкциями в 2014-м: Европа и США тогда потеряли 240 млрд долларов, а россияне и белорусы в связи с импортозамещением научились создавать собственные товары.

«Превращение России из импортера продовольствия в первого в мире экспортера. СССР при Горбачеве закупал 50 млн тонн зерна, а Россия в прошлом году экспортировала 50 млн тонн зерна (в 2021). Мы номер один в мире», – рассказал Вячеслав Никонов, депутат Госдумы РФ.

Продовольственный обмен

Россия обеспечила продовольственную безопасность и себе, и соседям: увеличила поставки в Беларусь пшеницы, подсолнечного масла, рыбы. В обратном направлении идут мясная и молочная продукция, кондитерские изделия. Вместе с ростом товарооборота усилилась некоторая конкуренция, что приводило к так называемым продуктовым войнам.

Проблема – в технических регламентах. Одна сторона их меняла, другая – не успевала. Точку в этих хозяйственных спорах ставили президенты на личных встречах. Они видятся 8-10 раз в год.

Сегодня белорусские продукты во всех торговых сетях России. 72% импорта молочной продукции России дает Беларусь. Есть и специализированные магазины, один из них – на ВДНХ. За прилавками – граждане Беларуси. Многие работают в России не первый десяток лет.

Трудоустройство в Союзном государстве

Граждане обеих стран, особенно приграничных областей, ездят на заработки друг к другу еще с середины 90-х. Сегодня – другой уровень и масштаб. 82 субъекта России имеют партнерские соглашения с областями Беларуси. К примеру, строительные компании из Беларуси работают от Калининграда до Владивостока. Возводят жилые дома, заводы, школы. В 2021 году Беларусь увеличила объем строительных работ на территории России на 181%. Белорусы строят по своим проектам и используют свои стройматериалы.

С 2006 года гражданам Союзного государства начисляется общая пенсия: учитывается стаж работы как в Беларуси, так и в России. Также в Союзном государстве с 1 апреля отменили роуминг.

Сегодня страны тесно интегрированы и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Товарооборот в 2021 году составил 38,5 млрд долларов. Россия – главный торговый партнер и инвестор Беларуси. Для российской экономики республика на четвертом месте сразу после США, Германии и Нидерландов.

Совместное производство и разработки

Россия и Беларусь сообща делают от микрочипов и подшипников до самых больших в мире грузовиков: БелАЗ знают на всех континентах. Россия поставляет БелАЗу сталь и комплектующие. В 2020 году запустили производство самосвала с двигателем уральского дизель-моторного завода.

На конвейере Минского автомобильного завода своя новинка. МАЗ четверть века снабжает Россию автобусами, а сегодня пришло время электробуса, его тестируют в Сочи и Санкт-Петербурге. Оба города планируют закупить сотни машин. Электробус избавит город от выхлопных газов и предложит новый уровень комфорта, он едет плавно, без шума и вибраций. Заряда хватает на 300 км пути.

В 2021 году правительства стран договорились, что Беларусь будет получать энергоресурсы, в том числе и газ, по ценам, близким к внутрироссийским. Уйти от топливной зависимости Беларуси поможет первая в республике АЭС. Ее возвели совместно с Росатомом. Первую АЭС должны были построить еще в 80-х, но после Чернобыльской аварии четверть территории страны попала в зону загрязнения и проект заморозили. Вернулись к нему только в 2012-м. Стройку не остановили даже в 2014-м, когда Запад ввел беспрецедентные санкции, в этот раз они коснулись и атомных технологий.

«Почему чуть ли не равноправно санкции на две наши братские страны накладываются? За стремление быть самостоятельными, независимыми, быть в диалоге с Западом на равных, а не подобострастно подыгрывая», – прокомментировал Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства.

В 2018-м на БелАЭС запустили первый энергоблок, второй – в 2021 году. Россия участвовала не только в строительстве станции, но и помогла с кадрами – у себя обучила белорусов, будущих сотрудников станции. Благодаря АЭС Беларусь уже экономит: свет, отопление, горячая вода стали на четверть дешевле. Благодаря станции 50 000 человек перешли с газовых котлов на электричество. Сегодня ученые Союзного государства обсуждают вопрос о сооружении в республике еще одного атомного реактора для исследований.

«Использование атома в мирных целях – это не только выработка электроэнергии. Это большое направление в медицине, в радиоэлектронике, материаловедении, сельском хозяйстве. То, что у нас применяется, но многие вещи закупаем мы сегодня заграницей. С появлением собственного центра ядерных исследований можно было бы отказаться от импорта и делать внутри страны», – рассказал Михаил Махадюк, заместитель министра энергетики республики Беларусь.

Медицина Союзного государства

По данным Bloomberg, здравоохранение Беларуси входит в ТОП-3 самых доступных медицинских систем в мире. Россиянину в медицинской помощи тоже не откажут: по вызову приедет скорая, отвезут в стационар, если надо, экстренно прооперируют. Все это – бесплатно.

Едут лечиться в Беларусь и платно. Половина всех медтуристов – россияне. Система диагностики Беларуси – одна из лучших в Содружестве. Самые востребованные специалисты – стоматолог, гинеколог, ортопед. Их услуги для россиян выгоднее, чем на родине. Здесь же – самый передовой в СНГ центр трансплантации органов, который ежегодно проводит полтысячи операций. Союзное государство финансирует центр по программе «Стволовая клетка».

«Разработали целый ряд технологий совместно с нашими российскими партнерами. Сейчас находимся на этапе внедрения этих технологий в клиническую практику. В основном это внедрение происходит на территории Беларуси – страна более компактная и очень просто отрабатывать в Беларуси ту или иную технологию для того, чтобы потом ее экстраполировать уже на огромную Российскую Федерацию», – объяснил Олег Руммо, директор ГУ «МНЦП хирургии, трансплантологии и гематологии».

Еще одно востребованное направление – лечение и отдых в санаториях. Каждый год поправить здоровье сюда приезжает до миллиона россиян. Проживание стоит в полтора раза дешевле, чем в российских здравницах, а качество услуг на уровне Европы и Израиля. В санаториях восстанавливают больных после инфаркта, инсульта, тяжелых травм. Есть программы для гипертоников, диабетиков, астматиков. В последние годы здесь проходят реабилитацию пациенты после COVID-19.

В 2020-м медицина Союзного государства выдержала испытание на прочность пандемией. Россия за четыре месяца разработала вакцину «Спутник V», а Беларусь первая в мире ее признала. Также Беларусь получит «кефирную» вакцину, разработанную в Санкт-Петербурге.

Планы масштабного развития

В 2021 году президенты подписали 28 союзных программ, которые выведут интеграцию России и Беларуси на новый уровень – их согласовывали три года. По этим программам Союзное государство идет к общему рынку газа, нефти, электроэнергии. Будет единая система налоговых и таможенных сборов.

Интеграция национальных платежных систем принесет выгоду бизнесу, появятся новые совместные предприятия и рабочие места.

За четверть века сообщество России и Беларуси доросло до полноценного Союзного государства с общими целями, проблемами и достижениями. Здесь свободно передвигаются люди, товары, услуги и капиталы.