Рукотворное цунами: как Сталин хотел защитить Москву в 1941 году

В конце ноября 1941 года ситуация на фронте стала критической. Фашисты практически вплотную подобрались к Москве, взяли Можайск, Наро-Фоминск, Малоярославец. В это время готовилась эвакуация Иосифа Сталина в Куйбышев. При этом советское командование не думает сдаваться без боя. В результате перегруппировки войск северная часть столицы осталась без защиты, но немцы так и не попытались атаковать. Дело в том, что Москву защищали не только люди и военная техника, но и водная стихия.

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Непреодолимая преграда

В самый ответственный момент Иосиф Виссарионович приказал взорвать плотины Истринского водохранилища. Он планировал затопить местность и тем самым сделать её непроходимой для войск противника. Огромная волна действительно смела вражеские подразделения, но не пощадила и множество деревень вдоль реки Истры, окраины города Истры и посёлок Павловская Слобода. С учётом того, что Истринское водохранилище находилось в 168 метрах над уровнем моря, то высота потока составила минимум 25 метров.

Главными советниками Сталина в процессе создания «рукотворного цунами» стали начальник Иваньковской ГЭС Георгий Федоров, главный энергетик канала «Москва-Волга» Борис Фрадкин и главный инженер Владимир Жданов. Они предлагали также сбросить воду с Икшинского, Пестовского, Пяловского, Пироговского, Клязьминского, Химкинского водохранилищ, что позволило бы окружить Москву застывшими льдами и сделать её неприступной для пехоты и танков нацистов.

Город, смытый с лица земли

На самом же деле, осуществление задуманного привело бы к полному уничтожению города. Этот вариант рассматривался в случае эвакуации Сталина в Куйбышев. Так как этого не произошло, то многие москвичи выжили. А вот участь жителей затопленных деревень оказалась ужасной, ведь чтобы умереть, человеку достаточно всего 30 минут провести в ледяной воде.

Изначально стремление затопить Москву приписывали гитлеровцам. Но в начале нового столетия была рассекречена брошюра «Разгром немецкий войск под Москвой», изданная в 1943 году. В ней говорилось, что операция по взрыву плотины готовилась силами НКВД. Советский мегаполис не должен был достаться врагу ни при каких условиях.