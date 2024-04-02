Шаурма, таблетки, ртуть: как выводили из игры принципиальных соперников

Коррупция была одной из бед советского футбола. Подкупы судей, игроков, договорные матчи — всё это в нашей истории было. Иногда за принципиальность можно было поплатиться. Именно это произошло с игроками минского »Динамо».

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Они поплатились… своими желудками!

Грузинские соблазны

Сергей Алейников был полузащитником минского «Динамо» с 1981 по 1989 год. Впоследствии он уехал за границу, где выступал за «Ювентус», «Лечче» и другие, не столь известные клубы. Благодаря Алейникову мы сегодня знаем о нескольких случаях, когда нечестность советских футбольных клубов проявлялась в полной мере.

Воспитанник белорусского футбола утверждает: пока он был игроком «Динамо», ему и его партнёрам несколько раз предлагали сдать матч. В основном подобные истории происходили перед встречами с грузинскими командами. Сначала в 1983 году Алейникову и его товарищу по команде Игорю Гуриновичу предложили деньги представители кутаисского «Торпедо». Парни деньги взяли, но тут же обратились к старожилам команды — прежде всего к Юрию Пудышеву. Тот вернул деньги обратно и как-то разрулил ситуацию. В том матче минчане победили, причём проявив характер — отыгрались и вышли вперёд на последних минутах (2:1).

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Алейников также утверждает, что «Торпедо» пыталось соблазнить и других игроков, но и там ничего не вышло. Следующая ситуация произошла через четыре года. На этот раз лёгкий путь к победе решила найти грузинская команда под названием «Гурия». Футболистам из Минска вновь предложили денег, но ответ был однозначным: «Мы играем честно». Тут-то, похоже, у соперников и родился коварный план.

«С горшка не в силах подняться»

В день игры футболисты «Динамо» плотно пообедали. Практически сразу у большей части команды началась сильнейшая диарея. Самочувствие было паршивее некуда. У Алейникова только одна версия на этот счёт:

Грузины нас отравили! Что-то в пищу подмешали. После обеда у всех животы скрутило, понос. Пора на стадион выезжать, а футболисты с горшка не в силах подняться. Несколько дней не могли очухаться, — делился полузащитник со «Спорт-Экспрессом».

В итоге на поле минчане всё-таки вышли. Однако играли они в полуобморочном состоянии, так что ни о какой победе тогда речи идти не могло. «Динамо» проиграло аутсайдеру чемпионата со счётом 1:2. А ведь эта игра была во многом определяющей в борьбе за медали. Если бы Минск побеждал, то, скорее всего, брал бы бронзу чемпионата. А так досталось только пятое место. «Гурия» же всё равно вылетела в Первую лигу.

К сожалению, разного рода препараты, действующие как слабительное, довольно регулярно используются недоброжелателями, чтобы навредить спортсменам. Например, женскую сборную России по волейболу дважды травили перед важными матчами — и оба раза в Турции.

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Первый случился в 2003 году. Тогда всё сваливали на шаурму, которую подавали в отеле. Подозрения вызывало то, что хозяева соревнований турки жили отдельно и питались, соответственно, тоже отдельно от других команд. А пятью годами позже, в квалификации Гран-при, история повторилась. Из-за сильнейшего пищевого отравления наша команда почти вся лежала, не вставая. Когда спортсменки возвращались домой, приходилось поддерживать их под руки, чтобы они могли зайти в самолёт.

Наконец, большой резонанс получило отравление нашего знаменитого борца Биляла Махова в 2008 году. Правда, в данном случае использовалось нечто гораздо более серьёзное, чем таблетки от запора. В организме спортсмена обнаружилась ртуть. Казалось, это может стать концом карьеры для российского вольника, но по счастливому стечению обстоятельств всё обошлось.