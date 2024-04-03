Открыт «деревянный век» неандертальцев

Найти деревянные предметы, изготовленные в Средние века, а уж тем более в античные времена — большая удача для археологов. В этом плане глиняная шахта, которую начали разрабатывать в 1995 году рабочие на севере Германии, стала настоящей сокровищницей, ведь болотистая почва законсервировала и сохранила деревянные орудия даже не на 2000, а на 300 000 лет.

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Долгие и трудоемкие раскопки в этом месте, названном «Шёнинген 13», дали археологам сотни обломков дерева, исследования которых продолжаются до сих пор. Несмотря на то, что работа еще не закончена, ученые готовы заявить, что жившие в этих местах неандертальцы или даже их предки имели очень развитую технологию изготовления деревянных инструментов и были более прогрессивны, чем представляет современная нам наука. О результатах исследований сообщает журнал Science.

Первым «звоночком» о том, что мы думаем про неандертальцев хуже, чем они были на самом деле, были найденные в 1995 году двухметровые копья из еловой древесины. Они, как и другие предметы, сохранились благодаря особым условиям на берегу древнего озера: в болотистой и глинистой почве, которая предотвращала разложение материала.

Затем на «Шёнингене 13» начались масштабные раскопки, которые вели до 2008 года (поблизости, в соседних районах, они еще продолжаются). Кроме копий, которые привлекли внимание и стали причиной изысканий, было найдено еще множество фрагментов древесины, но они ждали своих исследователей несколько лет и все это время находились в емкостях с охлажденной дистиллированной водой, которая имитировала сохранившую их почву.

Начиная с 2021 года, ученые внимательно изучили более 700 кусков дерева, найденных на «Шёнингене 13», от сломанных древков копий до веток. Они использовали микроскопы и фотографировали древесину под тщательно направленным освещением, чтобы выявить следы износа или порезы. При этом постоянно опрыскивая артефакты водой, чтобы предотвратить высыхание и растрескивание.

«Этот материал невероятно мягкий — на нем можно оставить след от ногтя. Это было ощущение большой ответственности», — говорит Аннемике Милкс, археолог из Университета Рединга (Великобритания).

Команда идентифицировала 187 фрагментов дерева со следами резьбы или раскола. Из них более 50 явно были инструментами, в том числе 20 были связаны с охотой: это копья и хорошо сбалансированные метательные палки для добычи мелкой дичи и птицы.

Еще 35 предметов представляли собой хозяйственные орудия: палки-копалки, шила для прокалывания или обработки шкур, а также древки, к которым, вероятно, крепили каменные топоры или лезвия. Все эти деревянные артефакты раскрывают хозяйственную сторону жизни неандертальцев, которую редко отражают каменные орудия.

При этом стоит отметить, что каменные инструменты были очень простыми, а технология изготовления деревянных — на порядок сложнее.

«Когда мы сравниваем деревянные инструменты с «Шёнингене 13» с каменными, мы видим больше производственных этапов, большую сложность и больше различных типов инструментов. Может быть, каменные орудия были не так важны… как деревянные. Вся идея каменного века может быть ошибочной. Может быть, нам следует поговорить о Деревянном веке», — предполагает археолог Дирк Ледер из Нижней Саксонии (Германия).

Например, удалось восстановить технологию изготовления копий: мастера снимали кору, удаляли сучки и ветки, затачивали острие и сглаживали рукоять, закаляли готовое изделие в огне. Более того, древесину для копий брали плотную, из основания дерева — а это свидетельствует не только о высоком уровне навыка изготовления орудий, но и о способности планировать, что является сложной когнитивной функцией.

Кроме того, владельцы деревянных орудий использовали их долгое время и целенаправленно искали материалы для них: инструменты были вырезаны, в том числе, из ели, лиственницы и сосны — пород, которые росли за много километров от озера и сочетали в себе твердость и эластичность. Судя по некоторым орудиям, когда более крупное приходило в негодность, его не выкидывали, а остругивали, полировали и превращали в более мелкое.

«Это показало, что древние гоминиды (вероятно, ранние неандертальцы) могли охотиться на крупную дичь, а не просто забирать мясо, добытое хищными животными. [Также стало понятно, что] в приходивших сюда группах могли быть не только здоровенные мужчины. В частности, палки для метания подходят для использования даже детьми. Наше представление об охоте становится намного точнее», — отмечается в сообщении.

Уточняется и история конкретного места. Хотя предыдущие исследования показали, что гоминины приходили на берег этого древнего озера для охоты и оставались там достаточно долго, чтобы забить и обработать добычу, сейчас найденные хозяйственные орудия и отходы от обработки дерева указывают на более длительное пребывание людей.

При этом открытым остается вопрос о том, кто именно изготавливал такие сложные деревянные орудия. На этом месте отсутствуют кости гоминидов, но большинство ученых предполагают, что создателями инструментов были ранние неандертальцы или их непосредственный предок, Homo heidelbergensis, поскольку найденные предметы датируют тем же временем, что и самые ранние свидетельства существования неандертальцев в других частях Европы.