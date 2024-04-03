Как жители Царицына пытались скрыться от антихриста под землей

Волгоградский историк Сергей Иванов написал книгу "Подземелья Царицына - Сталинграда - Волгограда". Издать ее пока не удается из-за нехватки средств, но автор рассказал "РГ" о том, что сумел нарыть в недрах истории.

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Впрочем, рыли, конечно, наши предшественники. А рукотворных подземелий в городе было немало. Это и так называемый бункер Сталина, и бомбоубежища, и, конечно, монастырские ходы. Как раз о грандиозной усыпальнице под Свято-Духовым монастырем сегодня и поговорим.

Жил в начале прошлого века в Царицыне известный на всю страну священник Илиодор (в миру - Сергей Труфанов). Дружил и ссорился с Григорием Распутиным, играл в американском кино самого себя, сотрудничал с ЧК, писал крайне спорные в отношении фактов мемуары, а потом объявил себя патриархом. Еще он запомнился бизнес-проектом, которому дал мистическое обоснование, - платной усыпальницей.

Место, где стоит монастырь, называлось раньше Сибирь-горой. Якобы потому, что оттуда даже Сибирь видна была. В Царицыне вообще занятная топонимика: имелись собственные Балканы и Кавказ. Да и сегодня волгоградцы ездят летом отдыхать на остров Крит без визы - вот же он, под боком, на Волге.

- В России устроение подземных комплексов было распространено, но в Нижнем Поволжье их почти не было. Илиодор говорил, что первые христиане скрывались в катакомбах. В сентябре 1911 года он заявил, что приближается конец света, и призвал людей копать пещеры, чтобы в них укрыться, - рассказывает Сергей Иванов.

Усыпальница для встречи конца света по плану Илиодора должна была принять пять тысяч человек

27 сентября потянулся народ. Записалась 991 семья. Рыли землю даже дети. Кто не мог участвовать в работах, вносили свой вклад продуктами, таких называли "калачниками". Во дворе кипели котлы с обедом. Однажды добровольцев накормили конфетами, которые выиграл в споре местный священник. Он заключил пари с купцом Василием Рысиным, что сможет перекинуть камень через возводящийся собор Александра Невского. Могучий батюшка размахнулся и запулил булыжник в небо. Рысин привез три пуда сладостей, которые раздали трудящимся.

Царицынские волонтеры копали землю раз в неделю. Всех поделили на шесть групп: каждой досталось по одному дню, а воскресенье было выходным. Вынутый грунт сносили в Вонючую балку. За первые четыре дня канавы углубились на семь метров, ходы провели под все помещения. Для надежности их обкладывали кирпичом.

По задумке "великого комбинатора" Илиодора усыпальница была рассчитана на 5 тысяч человек. За ходом строительства следили полицейские и журналисты, благодаря чему мы и знаем немало подробностей. Впрочем, газетчиков иеромонах Труфанов не жаловал, а планы сооружения держал в секрете. Но известно, что подземная часть имела крестообразную форму, уходя вглубь на три или четыре яруса. Там планировалась часовня. Илиодор объяснял своей легковерной пастве, что слуги антихристовы их внизу не найдут, ибо слишком горды - станут лишь наверх смотреть.

Поглазеть на стройку приезжали из соседних деревень, подтягивались казаки из донских станиц, даже два французских путешественника заглянули. Не только простые люди трудились в монастырском дворе. Присоединился к ним и знаменитый царицынский борец Иван Заикин - второй силач империи после Ивана Поддубного. Перед этим он чуть было не погиб в авиакатастрофе в Одессе. Заикин был одним из первых русских летчиков. И он позвал прокатиться под небесами своего товарища Александра Куприна. Атлет и писатель вместе потерпели крушение. К счастью, высота была небольшой. Поэтому и борец, и автор "Гранатового браслета" остались живы. Но этот случай так потряс Ивана, что он заказал полуторапудовую лопату и принялся долбить волжскую землю, заменяя собой экскаватор.

- Посреди двора насыпали гору выше крыши. Ей даже дали название Фавор. На ее вершине хотели поставить часовню из разноцветного стекла, а войти в нее можно было бы только из катакомб, - говорит Иванов. - Женщины обещали засадить этот курган цветами. Гробы должны были опускать на блоках из храма. А богослужения проводили бы под землей. Есть достоверные сведения о паровом отоплении там! Плана катакомб я не обнаружил, хотя он был в двух архивах. Когда во время Великой Отечественной войны создавался сталинский бункер, возможно, из фондов изымали все, касающееся подземелий.

Увы, подземный комплекс, созданный ударными темпам за четыре месяца, просуществовал всего пару лет. В 1912 году его осмотрели инженеры из Саратова и пришли к выводу, что пустоты угрожают зданию монастыря, которое из-за обвала грунта может рухнуть. В 1914 году ходы пришлось засыпать. Во время Сталинградской битвы это место еще основательно бомбили фашисты, все окончательно утрамбовав. Хотя в последующие десятилетия иногда возникали провалы в земле. Причем за пределами монастыря. Очевидно, что туннели шли до соседних домов. Но как далеко, неизвестно. Последнее проседание почвы было в 2010 году.