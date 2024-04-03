Что можно и ни в коем случае нельзя делать на кладбище: пять правил

Посещение кладбищ и могил родных окутано мифами и ритуальными запретами, которые только пугают людей. На деле же там достаточно вести себя так, чтобы не мешать другим. «ФедералПресс» рассказывает, когда можно и нельзя ходить на кладбище, как лучше прибирать могилы, можно ли там пить и есть и стоит ли брать на поминки детей.

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Когда можно и нельзя посещать кладбища

Приходить на могилы к родным можно когда угодно и столько раз, сколько требуется. Помимо этого в православной традиции выделяют несколько особенных дней, когда принято почтить память усопших посещением кладбища.

День похорон и дни поминовения после смерти – третий, девятый, сороковой.

Особенные даты для усопшего и его родных и друзей – день рождения, годовщина смерти и другие памятные дни.

Родительские субботы – особые дни поминовения православных христиан в церковном календаре. Таких дней в году несколько, среди них Радоница весной и Троицкая родительская суббота летом. Почитайте, что это за традиция и как принято проводить родительские дни.

Вместе с тем в православии есть несколько периодов, когда верующим рекомендуют отложить поход на кладбище. Конечно, строгого запрета на посещение могил в эти дни нет, но некоторые традиции придерживаются. Вот о каких днях идет речь.

Неделя перед праздником Пасхи. В это время православные со скорбью вспоминают страдания Иисуса Христа и готовятся встречать Светлое Воскресение.

Троица. В этот день празднуется день рождения Церкви, верующие проводят время в совместной молитве, а заупокойные молитвы из богослужений исключаются.

Можно ли пить алкоголь на кладбище и оставлять рюмку покойному

Кладбище – тихое место, где люди проводят время наедине со своими мыслями и вспоминают усопших близких. Поминки с алкоголем, неважно, шумные или тихие, могут помешать окружающим.

Еще одна причина, по которой распитие алкоголя на могилах не одобряется уже со стороны церкви, – ритуальность происходящего, не присущая православной традиции. Батюшки подчеркивают, что для поминовения усопших достаточно молитвы о них. Такое же отношение у церкви к ситуациям, когда на надгробиях оставляют стопки с алкоголем как бы для покойных.

Можно ли есть на кладбище и оставлять там еду

К еде и к тому, чтобы оставлять на могилах конфеты, куличи, другую пищу, отношение такое же, как к алкоголю. Церковь считает, что в отдельных случаях это можно воспринимать как элемент язычества.

Еще продукты на кладбище не советуют оставлять, потому что они могут привлечь животных. Вряд ли кому-то хочется, чтобы могилу родного разворошил грызун или другой дикий зверь.

Как правильно прибираться на могилах

Никаких особенных правил уборки могил родных нет. Главное – выбрать для этого комфортную погоду и одеться в удобную одежду. Чтобы убираться было легче, можно делать это в такой последовательности.

Собрать в мешки крупный мусор – опавшую листву и ветки. Проверить состояние плиты, креста, надгробия и протереть их от пыли. Если необходимо, запланировать мелкий ремонт. Прибрать и обновить цветник – выполоть сорняки, при необходимости подсадить новые цветы. Проверить состояние ограды и лавочки и, если нужно, починить их и подкрасить.

Можно ли на кладбище с детьми

Детей брать на кладбище можно – нужно только понимать, в каком возрасте они будут готовы к этому. Но в любом случае знакомство с историей семьи и ее предков ребенку может быть полезным.

Аккуратно стоит подходить к вопросу о том, чтобы взять ребенка на похороны, отмечают и служители церкви, и психологи. Дети в силу возраста, особенностей характера и других факторов могут перенести происходящее тяжело. Поэтому в каждой семье этот вопрос решается индивидуально.

Также рекомендуем памятку о том, как вести себя в церкви: почитайте, можно ли заходить туда с макияжем, разрешат ли снимать службу на телефон и помогут ли поставить свечку.