Почему София стала столицей Болгарии и как это связано с Россией

Болгария – одна из самых старых стран в мире. И одновременно одно из самых молодых государств, ему, в современном виде, всего-то полтора века. А 145 лет назад, 3 апреля 1879 года, столицей образованного благодаря успехам русского оружия царства стал город София.

© wikipedia.org // Львов мост в Софии

У России к Болгарии особо теплое отношение, хотя власти этой страны по какой-то нелепости часто враждебны к нам. Но сам народ вполне дружелюбен и имеет память более крепкую, а мысли здравыми, чем их правители. Мы же тоже помним, что святые Кирилл и Мефодий пришли к нам из Болгарии, а староболгарская речь звучит на каждой церковной службе.

Практически во всех описаниях Софии можно встретить утверждение, что городу более 8 тысяч лет. Но это не так. Действительно, на его территории, на северо-востоке, нашли неолитическое поселение, которое относится к VI тысячелетию до нашей эры. Как раз восемь тысяч лет назад. Есть еще одно, появившееся в III тысячелетии до н. э.

Но такие поселения нельзя назвать городом, это стоянки, они говорят лишь о том, что место было удобным для жизни еще с древних времен. В науке есть довольно четкие признаки города – наличие крепостных стен, посада, кладбища. Всего этого одновременно у людей каменного века в данной местности не было.

Они появятся лишь в VIII веке до нашей эры, так что София все равно очень старый город. Но основали его отнюдь не славяне, а фракийцы племени телатеев. Говорили они на одном из ранних индоевропейских языков, и следы его видны во многих балканских наречиях.

© wikipedia.org // Античная Сердика — Ротонда Святого Георгия и руины резиденции императора Константина I Великого

В VI веке до н. э. возник союз племен под руководством фракийцев-одриссов, который получил название Одрисийского царства. С этого момента известно первое достоверное название города по имени одного фракийского (по другим источникам кельтского) племени – Сердика. Под этим именем он и просуществует всю Античность, хотя за свою историю София сменит название неоднократно.

Фракию в 339 году до н. э. завоюет македонский царь Филипп II – отец Александра Македонского. Он разрушит и разорит Сердику, но она отстроится вновь.

Примерно в 29 году до нашей эры эти земли входят в состав Римской империи, ими формируется провинция Фракия и Сердика становится ее центром. При Диоклетиане – Дакии Средиземноморской. С этого момента она получает высокое значение и становится одним из важных городов всего древнеримского государства.

Достаточно сказать, что императоры Аврелиан и Галерий родились в Сердике. А Константин I Великий (306–337 гг.) и вовсе сделал ее своей фактической столицей, местом пребывания двора, и любил говорить: «Сердика – мой новый Рим». Но потом Византий оказался выгоднее в стратегическом отношении. Здесь проходил Сердикский Собор, который стал частью наиважнейшего в истории христианства Никейского Собора.

Во время Великого переселения народов V–VI веков город оказывается на пути гуннов, готов и прочих варваров. И каждый раз его берут приступом и разоряют. В 441–447 годах гунны разрушили почти полностью. В правление византийского императора Юстиниана I Великого (527–565 гг.) Сердика возрождается, но получает новое название – теперь она Триадица.

С образованием Первого Болгарского государства город вошел в его состав и получил название Средец. В результате такой истории в бывшей Фракии жили самые разные народы – и греки, и потомки фракийцев и кельтов и, в огромном числе, славяне.

© wikipedia.org // Собор святой Софии

С 1185 года епископ Средицы становится митрополитом. Примерно в это же время, в XII–XIII веках, город упоминают народным именем — София. Чаще всего можно встретить утверждение, что так стали называть в честь главного храма – Софийского собора. Многие думают, что он назван в честь святой Софии. Но вот в самой православной церкви это опровергают!

Название собор и следом город получили в честь Иисуса Христа. Его Апостол Павел в своем послании называл Божьей Силой и Божьей Премудростью. София с греческого и переводится как «премудрость». И храм был возведен в его честь. В официальных документах город начинают именовать Софией с XIV века и таким образом народное название закрепляется.

С момента завоевания Османской империей София становится центром провинции Румелия. Здесь находится резиденция бейлибея – правителя всей европейской части огромного государства. Город настолько расцвел и расширился, что оказался вторым по значению после Константинополя.

Но именно София стала культурным центром болгар во временя турецкого владычества. Здесь развивалась литература, особенно знаменитой стало течение, которое в истории получило название «Софийская литературная школа XVI века».

Как раз культурные деятели предложат и настоят на том, чтобы город стал столицей нового Болгарского государства после получения независимости по результатам русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

Русский профессор болгарского происхождения, историк Марин Дринов и его сторонники буквально настояли, чтобы столицей стала София. Представители Австро-Венгрии, которые палец об палец не ударили для создания Болгарии, настаивали на Велико Тырново.

Но вот само решение как раз в Тырнове и было принято. 3 апреля 1879 года Великое Народное собрание издало акт, по которому устанавливалась столица новой Болгарии – София. С этого момента она стала главным городом страны не только по истории, но и официально.