Как безрукий и безногий русский стал австрийским миллионером

В наши дни весь мир восхищается мужеством и жизнелюбием спикера и мотиватора Ника Вуйчича, но мало кто знает, что австралиец не первый человек, который смог достичь успеха, не имея рук и ног. Более ста лет назад купеческий сын Николай Кобельков стал звездой мирового уровня, а затем и крупным бизнесменом, точно с такими же физическими недостатками.

В 1851 году в большой семье уральского купца Василия Кобелькова родился 17 ребенок. Мальчик Николай, едва появившись на свет, привел родителей в отчаяние. У младенца не было ни рук, ни ног, лишь маленькая культя, из плечевой кости. Купец Кобельков, едва оправившись от потрясения, обратился к лучшим докторам, чтобы узнать, что стало причиной уродства его сына.

Консилиум выяснил, что виной всему стали амниотические перетяжки — волокнистые нити в плодном пузыре, которые буквально отрезали эмбриону конечности. Руки и ноги мальчику вернуть было невозможно и доктора предложили отдать ребенка в дом инвалидов, но Кобельков, владелец екатеринбургских золотых приисков, решил, что мальчик не должен чувствовать себя в чем-то ущербным и что у него хватит денег обеспечить инвалиду достойную жизнь.

Маленький, да удаленький

Но Коля, несмотря на свою особенность, не ощущал себя в чем-то ущемленным. В 2 года он начал «ходить», переваливаясь со стороны в сторону, а в три уже играл на равных с соседскими детьми. Позднее друзья детства Николая Кобелькова вспоминали, что в пять лет тот мог даже «бегать» и «прыгать». Как и положено, в семилетнем возрасте Коля пошел в школу. Страницы книг он переворачивал носом, а писать выучился, зажимая перо между правой щекой и культей. Это было совсем не то же самое, что писать рукой, поэтому лицо мальчика всегда было перепачкано чернилами. Из-за этого в семье его ласково называли «Кляксой». К 18 годам младший Кобельков не только окончил школу, но и выучился на счетовода. Отец взял его на работу в конторе и даже назначил жалованье. Умный и старательный Николай быстро доказал всем, что занимает свое место не зря — очень скоро ему доверили вести все счетные книги отцовских приисков.

К тому времени Николай был совершенно самостоятельным юношей. Он умел шить, ловко вдевая нитку в иголку, ловил рыбу, самостоятельно закидывая удочку, метко стрелял из револьвера и даже управлял тройкой лошадей, обвязав вожжи вокруг головы. Хотя рост Кобелькова был всего 80 см, ни у кого из знакомых и сослуживцев не поворачивался язык назвать его калекой.

Прирожденный артист

Но больше всего Николая увлекала не рыбалка и не скачки, а цирковые балаганы. Он всегда с нетерпением ожидал приезда в родной город очередной цирковой труппы и интересовали парня не только силачи и укротители хищников, но и необычные артисты, которые в те времена были неизменными участниками шоу. Гиганты, карлики, бородатые женщины, горбуны были звездами любой программы и Николай жадно смотрел на то, какие возможности демонстрировали эти люди, с которыми сурово обошлась природа.

На одной из ярмарок необычного парня, жадно наблюдающего за представлением, увидел антрепренер Берг и предложил ему вступить в свою труппу. Берг был владельцем достаточно известного петербургского цирка и гастролировал не только по России, но и в Европе. Для Николая работа в цирке была шансом покинуть опостылевший Вознесенск и увидеть мир, о котором он мог судить только по книгам и чужим рассказам. Так 20-летний купеческий сын Николай Кобельков покинул отчий дом и перебрался в столицу.

В Петербурге дебютанта ждал заслуженный успех. Люди мгновенно раскупали билеты на шоу, в ходе которого мужчина без рук и ног сам заряжал револьвер и точно сбивал выстрелами пламя свечей. Кроме этого Кобельков прыгал с одной тумбы на другую, бесстрашно заходил в клетки к львам и тиграм, писал каллиграфическим почерком и танцевал. Вскоре вместе с цирком Берга Николай отправился в тур по Европе, где его также ждал успех.

В 1875 году, после выступления в Гамбурге, артист познакомился с венским импресарио Августом Шаафом и принял его предложение о сотрудничестве. Австриец организовал представления Кобелькова в венском Пратере, что было мечтой сотен цирковых артистов того времени.

Любовь на всю жизнь

После первых аншлагов в столице Австрии Шааф организовал тур Кобелькова по Европе. В Париже Homme trone, то есть Человек-туловище, стал звездой номер один и билеты на его выступления невозможно было достать. В Вену Николай вернулся известным и богатым. В венском парке развлечений Пратере он познакомился с Анной Вилферт — дочкой крупного владельца аттракционов и между молодыми людьми начался роман.

Вскоре Николай сделал девушке предложение и она ответила согласием. Совершенно ясно, что ее родители были не в восторге от такого жениха, но уладить этот вопрос помог… король Саксонии Альберт I, бывший большим поклонником талантов Кобелькова. Когда монарх прибыл в дом Вилфертов в качестве свата, отказать ему не смогли. Свадьба прошла в Будапеште, так как в Вене сочетать браком инвалида и здоровую девушку не захотела ни одна церковь. Во время церемонии Николай надел обручальное кольцо на палец невесте зубами, а девушка положила кольцо в ладанку, висящую на шее жениха.

В семье Николая и Анны родились 11 детей и все, несмотря на опасения родителей, были нормальными. К сожалению, выжили только шестеро отпрысков — пять мальчиков и одна девочка. В детстве Александр, Отто, Николай, Пауль, Ернст и дочь Хелена не часто видели знаменитого отца — он постоянно гастролировал, а они с матерью ждали его в Вене. В подростковом возрасте мальчишки начали втягиваться в цирковую жизнь и даже иногда сопровождали Николая на гастролях.

В 1900 году Николай Кобельков решил оставить гастрольную жизнь и посвятить себя жене, детям и их будущему. К этому моменту артист накопил солидный капитал, который вложил в перспективный участок парка Пратер. На этой территории он построил парк аттракционов, быстро ставший любимым местом отдыха жителей Вены.

Газеты восторгались артистом, ставшим успешным предпринимателем, и писали ему хвалебные оды:

«Калека без рук и ног стал одной из величайших личностей исторического Пратера, человеком мира и человеком денег, который беспристрастно отстаивал свое место в обществе».

Уже владея бизнесом, Кобельков был не прочь тряхнуть стариной и дать несколько представлений, неизменно собиравших полные залы. Полностью отказался от выступлений артист только в 1912 году, после внезапной смерти жены от инсульта. Злые языки говорят, что Николай Васильевич сам загнал любимую супругу в могилу, начав пьянствовать и скандалить, но подтверждений этой версии нет, поэтому оставим ее на совести рассказчиков.

Кобельков тяжело переживал смерть супруги. Он почти год не показывался на публике и его видели лишь мельком в конторе парка, за бумагами. О жене Николай Васильевич написал в своем дневнике такие слова:

«Она была лучшим, благородным существом, которое когда-либо жило в этом мире, она пришла в мою жизнь как ангел, чтобы дать мне высшее счастье».

Николай Кобельков умер в 1933 году, оставив своим детям отличный бизнес. Парк приносил доход детям, а потом внукам артиста и предпринимателя до 1970 года, пока его территорию не выкупили под застройку за внушительную сумму. Один из внуков нашего героя, сын Отто Кобелькова Николай Пасара, продолжает семейную династию — он работает в индустрии развлечений и управляет парком аттракционов.