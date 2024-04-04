«Невидимый ужас Восточной Пруссии»: как снайпер Роза Шанина уничтожала нацистов

Сто лет назад, 3 апреля 1924 года, родилась Роза Шанина, советский снайпер, которую в западных СМИ называли «невидимым ужасом Восточной Пруссии». Девушка из многодетной семьи, работавшая воспитательницей в детском саду, ушла на фронт и уничтожила не менее 59 гитлеровских солдат и офицеров. Жажда делать как можно больше для защиты Родины была у Розы так сильна, что, когда её снайперский взвод находился во втором эшелоне войск, она сбегала на передовую и участвовала в боях в составе других подразделений. За подвиги на поле боя Розу благодарил в своих статьях советский писатель и журналист Илья Эренбург. Как юная девушка-педагог стала грозой нацистов — в материале RT.

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3 апреля 1924 года родилась советский снайпер, награждённая орденом Славы II и III степени, Роза Шанина. Она уничтожила не менее 59 гитлеровцев. Западные СМИ называли её «невидимым ужасом Восточной Пруссии», а советские — «знатным снайпером» и благодарили за подвиги.

«Не могла терпеть несправедливость»

Роза Шанина родилась в многодетной семье в деревне Едьма Архангельской области. Её отец был советским активистом и назвал дочь в честь Розы Люксембург. В начальной школе девочка училась в родной деревне, а в среднюю ей пришлось ходить в соседнюю деревню Березники — почти за 10 км от дома.

После окончания семилетки 14-летняя Роза Шанина решила поступить в педучилище и сама добралась до Архангельска. С учёбой всё сложилось хорошо, но в 1940 году в СССР было введено платное образование в старших классах школ, а также в техникумах, училищах и вузах. Роза решила вопрос с оплатой учёбы сама: она устроилась на подработку воспитателем в детский сад, а после получения диплома осталась работать в нём на полную ставку.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Роза пришла в военкомат и попросила, чтобы её призвали в армию. Но несовершеннолетней девушке отказали. Тогда она вступила в отряд, помогавший тушить пожары на крышах во время авианалётов, и прошла курс военного Всеобуча. В 1943 году Роза добилась своего. Её призвали в армию и направили учиться в Центральную женскую школу снайперской подготовки. По словам историков, в то время считалось, что девушки в особенной мере наделены качествами, необходимыми снайперу, — усидчивостью, терпением и способностью стойко переносить холод.

«Роза Шанина была такой же максималисткой, как Зоя Космодемьянская. В своём дневнике она писала о том, что высшим личным счастьем считала борьбу за счастье других людей. Роза не могла терпеть никакой несправедливости. А как высшую степень несправедливости она расценивала нападение гитлеровцев на её Родину», — рассказал в беседе с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.

В снайперской школе Роза проявила себя очень хорошо, ей предложили продолжить службу инструктором, но девушка рвалась на фронт. В апреле 1944 года она была направлена в распоряжение 338-й стрелковой дивизии, в составе которой действовал отдельный снайперский взвод, укомплектованный военнослужащими-женщинами.

Уже через три дня после прибытия на фронт Роза Шанина застрелила первого гитлеровца. Девушка потом вспоминала, что сильно переживала из-за того, что убила человека, а подруги успокаивали её, говорили, что она ликвидировала фашиста.

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«У Розы была сложная эмоциональная натура. Она горела желанием всеобщего добра. Воспринимала чужую боль. Переживала даже из-за застреленного ею врага», — отметил Дмитрий Суржик.

Находясь на фронте, Роза Шанина быстро стала первоклассным снайпером. Только с 6 по 11 апреля 1944 года она уничтожила 13 вражеских военнослужащих. За это она была удостоена ордена Славы III степени. Наградной лист на неё был оформлен всего через две недели после того, как она попала на передовую.

Шанина отличалась редким умением — стрелять «дуплетом» по движущимся целям. Она успевала на одном дыхании сделать два выстрела подряд.

«Представляли собой грозную силу»

Летом 1944 года Роза участвовала в Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион». Вместе с сослуживцами-снайперами она сражалась под Витебском и Вильнюсом. Однажды во время переправы она отстала от своего подразделения и вместе с проходившим мимо батальоном отправилась на передовую. Поучаствовав в боях, она пошла искать своих и по дороге в одиночку захватила в плен троих гитлеровцев, оказавшихся в тылу советских войск. За самовольное оставление части Шанина получила комсомольское взыскание. Но в сентябре 1944 года она уже была удостоена ордена Славы II степени. В наградном листе указывалось, что Роза к 16 сентября уничтожила 53 немецких солдата и офицера, проявив себя бесстрашным воином. В документе также упоминалось, как она взяла в плен трёх нацистов. Её действия характеризовались как исключительные стойкость и мужество.

В это время Шанина сражалась на границах Восточной Пруссии, которая считалась тогда частью Германии. Девушка стала знаменитостью. Её фотографии появились во всесоюзных средствах массовой информации, западные газеты называли её «невидимым ужасом Восточной Пруссии», а писатель и журналист Илья Эренбург в своих статьях благодарил за каждого уничтоженного гитлеровца. Советские корреспонденты подчёркивали, что Шанина — «знатный снайпер». Но в своих дневниках Роза писала, что не считает себя достойной такого внимания. Она утверждала, что просто выполняла свой долг и была бы счастлива умереть в бою за Родину. Также девушка переживала из-за того, что некоторые сослуживцы начали ей завидовать и распространять из-за этого о ней недостойные слухи.

Когда подразделение Розы оказывалось во втором эшелоне, она по-прежнему уходила на передовую и сражалась с врагом в составе батальонов, непосредственно задействованных в боевых действиях.

«Согласно официальным учётам, Шанина уничтожила за время службы 59 немецких солдат и офицеров. Однако на самом деле количество ликвидированных ею врагов гораздо больше. Никто не считал выскакивавших из танков немецких солдат, которых Роза застрелила, когда самовольно находилась на передовой. Она была очень рисковой девушкой», — отметил в разговоре с RT научный сотрудник Музея Победы Валерий Куличков.

В конце 1944 года командование представило Розу Шанину к награждению орденом Славы I степени. Однако в итоге почему-то было принято решение наградить её медалью «За отвагу».

© Наградной лист на Розу Шанину

Судя по записям в дневнике, во время боёв в Восточной Пруссии у Розы появилось предчувствие скорой смерти. К этому времени в бою погибли многие её друзья.

27 января 1945 года Роза, помогая раненому командиру артиллерийского подразделения, сама получила тяжёлое ранение в грудь. На следующий день она умерла в госпитале. По словам медсестры Екатерины Радкиной, последними словами Розы были: «Сожалею, что сделала так мало».

Незадолго до гибели Шаниной командование подготовило второе представление на награждение её орденом Славы I степени, но соответствующее решение по неизвестным причинам так и не было принято — ни при жизни легендарной девушки-снайпера, ни после её смерти.

После гибели Розы дневник, который она вела, взял себе её знакомый — военный корреспондент Пётр Молчанов, который приехал в госпиталь, услышав о ранении девушки. В 1960-е годы фрагменты из воспоминаний Розы были опубликованы в журнале «Юность», а сам дневник передан в краеведческий музей в Архангельске. В Архангельской области в честь Розы Шаниной названо несколько улиц, проводятся спортивные соревнования её имени.

«Девушки-снайперы, такие как Роза Шанина, представляли собой грозную силу и уничтожили тысячи нацистов. Кроме того, тот факт, что женщины добровольно рвутся на фронт и храбро сражаются с врагом, поднимал боевой дух военнослужащим-мужчинам», — подытожил Валерий Куличков.