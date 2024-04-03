«Земля пухом»: что не так с этим выражением

Часто в отношении умерших произносят фразу: «Пусть земля тебе будет пухом». Сегодня многие и не задумываются над тем, что же эти слова означают. Давайте попытаемся разобраться, какой смысл они несут на самом деле.

Давным-давно

Корни этой фразы можно найти в язычестве. Многие историки сходятся во мнении, что она пришла к нам из Древнего Рима. Римские философы и поэты желали «землю пухом» в своих сочинениях довольно часто. Однако, если ознакомиться с оригиналами римских сочинений, то можно запутаться ещё больше.

Например, в стихах Марка Валерия Марциала встречаются такие строки: «Пусть земля тебе будет пухом и мягко покрывает тебя песок, так, чтобы собаки смогли вырыть твои кости». Как интерпретировать данное пожелание? Это пожелание добра или же зла? Думается, что ответить точно на этот вопрос уже не получится. Но чтобы фраза не означала, нужно помнить – звучала она в языческий период, а с тех пор «много воды утекло».

Старая фраза на новый лад

Для того, чтобы понять смысл языческого пожелания, стоит выяснить, как к мёртвым относились в то время. Тогда люди верили, что после смерти душа не покидает человека. Язычники полагали, что в любое время умерший может спокойно встать и продолжить свой жизненный путь. Правда, древние люди ничего хорошего в этом не видели, а поэтому желали покойнику «земли пухом» – чтобы лежать в могиле было удобно и его не покидало желание выбраться из неё наружу.

Православные священники к такому пожеланию относятся отрицательно. Не трудно догадаться почему. По их мнению, словосочетание «пусть земля тебе будет пухом» языческое, и к христианству оно не имеет никакого отношения. Согласно ортодоксальным религиям, душа в мёртвом теле надолго не задерживается, а покидает его, стремясь попасть на суд Божий. Иными словами, употреблять такие слова верующему человеку не следует, и уж точно неверно приравнивать их к пожеланию «Царствия Небесного».