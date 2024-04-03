Казнь любовницы: за что Петр I обезглавил Марию Гамильтон

Мария Гамильтон (в России всё же предпочитали шотландскую фамилию произносить как Гаментова) оказалась при дворе «ея императорского Величества Екатерины Алексеевны» в качестве фрейлины в возрасте 16 лет. Умная, воспитанная, да ещё и красивая девушка… Не удивительно, что вскоре на неё обратил внимание император Пётр I, сделав своей любовницей.

Такая разная любовь

Екатерина Алексеевна к изменам Петра I относилась спокойно. Она прекрасно понимала, что её положение в Российской империи шаткое, а поэтому предпочитала лишний раз к своей персоне внимания не привлекать, сцен ревности не закатывать, а любовниц супруга держать к себе как можно ближе. Так Мария Гамильтон стала первой камер-фрейлиной.

Впрочем, увлечение Петра I длилось недолго. На это и рассчитывала Екатерина Алексеевна. Она-то знала, что, нагулявшись, государь непременно вернётся к ней. Фрейлина довольно быстро нашла утешение в объятиях царского денщика Ивана Орлова. Их бурный роман, правда, также быстро закончился.

Историки утверждают, что Орлов к Гамильтон просто охладел. Оставаться у разбитого корыта девушка не планировала, а поэтому начала делать всё возможное, чтобы удержать своего любовника. Мария стала воровать для него деньги и ценности у императрицы. Но и это не помогало. Любовники часто ссорились, Орлов избивал свою вторую половинку.

На всё ради любви

Денщик покрывать делишки своей любовницы вскоре перестал. Чтобы не разгневать императора, он предпочёл всё рассказать о совершëнных кражах. Орлов рассчитывал, что его за чистосердечное признание трогать не будут, но ошибся. Гамильтон же попыталась спасти возлюбленного и постоянно твердила – Иван к кражам никакого отношения не имеет. Даже под пытками бывшая императорская любовница не согласилась очернить Орлова.

«Марью, девку Гаментову» приговорили к отсечению головы. 14 марта 1719 года она появилась на Троицкой площади в Москве в белом платье, украшенном чёрными лентами. Император вышел навстречу, подал ей руку и помог взойти на эшафот.

Присутствующие надеялись на царскую милость, но Пётр I лишь подтолкнул её к палачу. После казни государь взял голову Марии и начал увлечённо рассказывать толпе об анатомическом сложении шеи человека. Завершив жуткую лекцию, Пётр I поцеловал мёртвые губы, бросил голову на землю и удалился.

По одной из версий, отсечëнную голову Гамильтон подобрали, заспиртовали и отправили на хранение в Кунсткамеру.