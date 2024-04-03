Как легенды мюнхенской «Баварии» развалили клуб

Оливер Кан и Хасан Салихамиджич за несколько лет разбазарили наследие Ули Хёнесса. Похоже, гегемонии «Баварии» пришёл конец.

В минувшие выходные «Бавария» проиграла «Боруссии» Дортмунд (0:2) и отстала от «Байера» уже на 13 очков за семь туров до конца. Теперь уже можно констатировать, что мюнхенцы упустят серебряную салатницу. Впервые за 12 лет!

Передел власти

Этот исход сколь неожиданный, столь и закономерный. Он стал следствием многолетних стратегических ошибок. Начало им было положено в 2019 году с уходом с поста президента клуба легендарного Ули Хёнесса, работавшего в связке с Карл-Хайнцем Румменигге (тот покинул «Баварию» в 2021-м).

Именно Хёнесс на протяжении предыдущих 11 лет формировал в клубе семейные ценности и приглашал игроков в свой дом на озере Тегерзее для укрепления отношений. Он был против огромных трат, концентрировался на точечном усилении состава за относительно небольшие по сравнению с грандами из Англии или Испании деньги и отдавал предпочтение местным тренерам и футболистам.

© Ули Хённес

После ухода он оставил детище в руках двух бывших игроков «Баварии» – Оливера Кана и Хасана Салихамиджича. И с этого момента всё пошло кувырком.

Довели до увольнения

В 2019 году «Бавария» стартовала очень слабо, и Нико Ковача на посту главного тренера сменил Ханс-Дитер Флик, пришедший в команду за несколько месяцев до того ассистентом хорвата.

Результат превзошёл все ожидания – с четвёртого места мюнхенцы запрыгнули на первое и досрочно выиграли чемпионат, а также катком прошлись по соперникам в Лиге чемпионов («Барселону» так вообще разделали со счётом 8:2). Победив и в Кубке Германии, Флик оформил требл, став вторым после Юппа Хайнкеса, кому это удалось.

Вот тут-то боссы и вышли из тени. Салихамиджич игнорировал предложения тренера по подбору новых игроков, не позволяя Флику строить команду по своему усмотрению. Конечно, чемпионство никуда не делось и в следующем сезоне, но было уже обыденным.

© Салихамиджич и Нагельсман

Мешая Флику работать, спортивный директор не стеснялся и публично высказывать сомнения в дальнейших перспективах тренера после любой неудачи. В апреле 2021 года тот устал от бесконечной борьбы и конфликтов с боснийцем и подал в отставку.

Поплатился за стиль

Следующей жертвой новых боссов стал Юлиан Нагельсман, поставивший зрелищный футбол «Лейпцигу». Он прямая противоположность Флика. В отличие от опытного и душевного предшественника, Нагельсман – лэптоп-тренер. У него не было тёплых отношений с игроками, зато он выиграл чемпионат и открыл Джамала Мусиалу. Смешно, что при увольнении наставнику вменили в вину отсутствие развития у игроков.

Салихамиджич терроризировал и его, предъявляя какие-то совершенно неразумные претензии. Например, боссы не любили Нагельсмана за его превосходное чувство стиля. Частенько он появлялся на тренерском мостике в лаконичных, но очень аккуратно подобранных костюмах.

Недовольны они были и тем, что он завязал отношения с журналисткой, писавшей о «Баварии». Об увольнении Нагельсман узнал не в кабинете руководителей, а на горнолыжном курорте в Австрии, куда отправился со своей дамой в паузу на матчи сборных после поражения от «Байера». Никто не удосужился даже встретиться с ним лично, чтобы объявить о решении.

Кан ушёл, а проблемы остались

Горе-руководителей Кана и Салихамиджича в конце прошлого сезона всё-таки уволили. Не спасло даже очередное завоёванное чемпионство. В том числе и потому, что «Баварии» просто дико повезло – шедшая выше «Боруссия» Дортмунд выронила титул в заключительном туре.

© Тухель

В числе претензий к ним была и отставка Нагельсмана. Но перед уходом они успели сделать ещё один ключевой шаг к потере гегемонии клуба – пригласили на тренерский мостик Томаса Тухеля, ещё одного тактического гика, в числе достоинств которого эмпатия не числится. Тухель потерял раздевалку, поругался с Йозуа Киммихом (так сильно, что опорник всерьёз думал о смене команды) и стал совершать осечку за осечкой.

Исход печальный – «Бавария» впервые за 12 лет практически упустила чемпионский титул. Произошло это в результате работы людей, которых нет в клубе уже почти год. По объёму ресурсов – финансовых и человеческих – «Бавария» по-прежнему превосходит всех конкурентов в Германии и является одним из сильнейших клубов в мире, так что переломить тенденцию ей по силам. Главное – не допускать очевидных стратегических ошибок.