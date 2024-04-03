В Норвегии подсчитали количество сожженных «ведьм» и «колдунов»

Норвежский университет науки и технологий представил результаты исследования, в рамках которого были изучены судебные процессы над "колдунами". Ученые выяснили, что такие процессы в Норвегии завершились лишь в XVIII веке, а сотни обвиненных были казнены.

Как сообщается в релизе университета, "охота на ведьм" была широко распространена в Норвегии в XVI и XVII веках. Согласно приведенным данным около 750 человек за это время были обвинены в колдовстве и около 300 из них были приговорены к смертной казни. Причем многие из этих несчастных были сожжены на кострах.

Исследователи также отмечают, что среди казненных "колдунов" значительной была доля саамов. Например, из 91 человека, приговоренного к смертной казни в Финнмарке за указанный выше период, 18 были саамами. К слову, исходным материалом для исследования послужили сохранившиеся судебные протоколы тех времен. Их изучение позволило раскрыть некоторые подробности процессов.

Так, команда историка Эллен Альм из протоколов суда установила, что в колдовстве были обвинены трое саамов: Финн-Кристин, Анне Аслаксдаттер и Хенрик Мерокер. Последний из них в итоге был приговорен к смертной казни.

"Поскольку многие саамы имели имена, звучащие по-норвежски, возможно, их было еще больше", - отмечают ученые.

Историки установили несколько потенциальных причин, по которым ужасное преследование за колдовство было окончательно прекращено в XVIII веке. Сообщается, что во время процессов над "ведьмами" в XVI и XVII веках применение пыток для получения признаний было незаконным, а осужденным "преступникам" запрещалось выступать в качестве свидетелей. Это означало, осужденная "ведьма" не могла раскрыть имена других "ведьм".

"Однако нередко в делах о колдовстве закрывали глаза на закон, - говорит соавтор работы Шетнер Скаар. - Применялись пытки, а осужденных "ведьм" заставляли называть своих сообщников. Буква закона интерпретировалась очень по-разному, и это приводило ко многим судебным процессам над ведьмами. Но в конце XVII века судебная практика начала меняться. Некоторые судьи стали более строгими, требовали надлежащих доказательств и перестали мириться с применением пыток".

К концу XVII века все больше и больше судей следовали закону фактически, что затрудняло передачу дел о колдовстве в суды.