Кто и когда создал памятник Минину и Пожарскому в Москве

Памятник Минину и Пожарскому в Москве: история, кто создал, интересные факты
Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади - один из самых известных монументов в нашей стране, символ патриотизма и напоминание о важном историческом событии.
Рассказываем, кто создал скульптуру, когда она была поставлена в центре столицы, каковы размеры монумента и другие интересные факты.
Что представляет собой памятник
Высота скульптуры составляет, по разным сведениям, 4,5 или 4,6 м. Общая высота памятника (с пьедесталом, не считая террасы) - от 8,3 до 8,9 м (тоже по разным сведениям).
Автор скульптуры Иван Мартос создал своего Минина и Пожарского в стиле классицизм. Минин, подняв руку, как бы призывает бороться с захватчиками. Второй рукой он дает князю меч, чтобы тот возглавил ополчение. Воевода, который перед сбором ополченцев лечился от ран, как бы привстает с ложа. Он принимает меч от Минина одной рукой, а в другой у военачальника щит.
В честь какого события было решено возвести памятник
Скульптура посвящена князю Дмитрию Пожарскому и земскому старосте Кузьме Минину. Эти два деятеля созвали ополчение и освободили Москву от поляков, которые оккупировали русскую столицу на протяжении двух лет. События происходили во время Польско-литовской интервенции (1609-1618).
В 1611-м воевода Пожарский отказался признать решение бояр, которые избрали на московский престол поляка Владислава. Это решение не признали и в Нижнем Новгороде, старостой которого в то время был купец Минин. Он призывал горожан собрать ополчение, чтобы выбить врага из Москвы. Пожарский же тогда лечился от ран в нижегородском имении. Он был избран вождем военной кампании, а Минин занялся финансовыми и хозяйственными вопросами, связанными с созданием вооруженного формирования. Деньги на ополчение собирали с населения Нижнего Новгорода. После того, как ополченцы выдвинулись из Нижнего к Москве, к ним по пути присоединялись горожане и крестьяне из других земель, также взявшие в руки оружие для защиты Родины.
Стоит отметить, что это была уже вторая попытка выбить поляков из Москвы. Первое ополчение, собранное другими русскими деятелями в 1611-м, увы, не имело успеха.
Но участникам Второго ополчения удалось победить врага. Русские воины под предводительством Пожарского собрались под Москвой вместе с остатками Первого ополчения и разбили интервентов в Битве на Девичьем поле. Затем они полностью изгнали захватчиков из города. Все это произошло в 1612-м.
Кто стал автором памятника
Создатель бронзового монумента - Иван Мартос. Среди его работ - скульптура герцога Ришелье в Одессе, Ломоноса в Архангельске и произведения искусства, которые до нынешнего времени не сохранились.
Как шла работа по созданию памятника
В 1800-х Александр I согласился возвести памятник Минину и Пожарскому, о чем просила общественность Нижнего Новгорода. Скульптором был назначен Мартос. Изначально предполагалось, что бронзовые предводители ополчения появятся в Нижнем, однако Мартос настоял, чтобы монумент украсил столицу.
Сначала автор сделал модель памятника в миниатюре. Через несколько лет была выполнена и крупная модель. (Для создания больших бронзовых скульптур сначала как рабочий вариант изготавливается модель малых размеров и уже потом - в нужную величину).
Из обеих этих моделей были отлиты формы. Отливал памятник мастер Василий Екимов. После сложных приготовлений в 1816 году композиция из человеческих фигур была отлита из бронзы целиком. Для этого понадобилось девять минут. Мелкие части скульптуры - предметы снаряжения Пожарского - отливались отдельно.
Когда был установлен памятник, и когда он переехал
Готовую скульптуру, которую делали в Санкт-Петербурге, транспортировали в Москву. Ее перемещали по рекам и озерам. Когда бронзовая композиция прибыла в Первопрестольную, памятнику определили местоположение возле Верхних торговых рядов (современный ГУМ). Монумент был открыт в 1818 году.
Намного позже, уже при советской власти, статуя переехала. По причине возведения мавзолея Ленина на площади произошли большие изменения, и Пожарского с Мининым переместили к храму Василия Блаженного.
Что написано на памятнике, и что изображено на барельефах
На монументе есть надпись: "Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия, лета 1818".
Кроме того, он украшен двумя рельефными изображениями. На одном показаны нижегородцы, жертвующие свои средства для военной кампании. За ними - отец и два сына, которых родитель отдает в ополчение. В роли этой семьи Мартос изобразил себя с сыновьями.
Второй барельеф изображает сцену битвы.
В каком городе находится копия памятника
Копия московского памятника стоит в Нижнем Новгороде. Ее изготовил Зураб Церетели. Этот монумент отличается от оригинала чуть меньшими размерами: он на считанные сантиметры ниже и немного легче. На копии также есть надпись "Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия", однако здесь не указана дата.
Как и столичный монумент, его двойник в городе на Волге тоже располагается в непосредственной близости от кремля.
Какие еще существуют копии памятника
- Модель в миниатюре, сделанная Мартосом (о ней уже говорилось выше), сейчас находится на хранении в музее в городе Таганрог.
- У московских Минина и Пожарского есть еще один двойник меньшего размера - в городе Ирмино (ЛНР). Статуя была возведена там в 2010-х.
- Другие двойники памятника - старинные каминные часы. Одни такие часы украшают Георгиевский зал Кремля. Другие экземпляры были изготовлены во французской мастерской для русских заказчиков серией в первой половине XIX века. Наиболее известная такая модель экспонируется в Эрмитаже. Циферблат у этих часов находится на щите князя Пожарского.
Интересные факты
- Средства на создание памятника Минину и Пожарскому в начале XIX века были собраны за счет пожертвований - так же, как в XVII веке деньги на ополчение, которые собирали всем миром. На возведение памятника жертвовали не только богатые люди, включая царскую фамилию, но и обычные крестьяне, и мещане.
- На торжественном открытии монумента в 1818 году собралось столько людей, что они заполонили всю Красную площадь. Зеваки сидели на крышах торговых рядов и даже забирались на кремлевские башни.
- После Октябрьской революции, при новой власти появилась идея, что памятник Минину и Пожарскому нужно ликвидировать - переплавить. Однако это предложение так и не было воплощено в жизнь.
- Монумент неоднократно реставрировался. Последняя на данный момент реставрация проводилась в 2020-2022 годах. Для этого специалисты снимали скульптурную группу с постамента.