Кто и когда создал памятник Минину и Пожарскому в Москве

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади - один из самых известных монументов в нашей стране, символ патриотизма и напоминание о важном историческом событии.

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Рассказываем, кто создал скульптуру, когда она была поставлена в центре столицы, каковы размеры монумента и другие интересные факты.

Что представляет собой памятник

Высота скульптуры составляет, по разным сведениям, 4,5 или 4,6 м. Общая высота памятника (с пьедесталом, не считая террасы) - от 8,3 до 8,9 м (тоже по разным сведениям).

Автор скульптуры Иван Мартос создал своего Минина и Пожарского в стиле классицизм. Минин, подняв руку, как бы призывает бороться с захватчиками. Второй рукой он дает князю меч, чтобы тот возглавил ополчение. Воевода, который перед сбором ополченцев лечился от ран, как бы привстает с ложа. Он принимает меч от Минина одной рукой, а в другой у военачальника щит.

В честь какого события было решено возвести памятник

Скульптура посвящена князю Дмитрию Пожарскому и земскому старосте Кузьме Минину. Эти два деятеля созвали ополчение и освободили Москву от поляков, которые оккупировали русскую столицу на протяжении двух лет. События происходили во время Польско-литовской интервенции (1609-1618).

В 1611-м воевода Пожарский отказался признать решение бояр, которые избрали на московский престол поляка Владислава. Это решение не признали и в Нижнем Новгороде, старостой которого в то время был купец Минин. Он призывал горожан собрать ополчение, чтобы выбить врага из Москвы. Пожарский же тогда лечился от ран в нижегородском имении. Он был избран вождем военной кампании, а Минин занялся финансовыми и хозяйственными вопросами, связанными с созданием вооруженного формирования. Деньги на ополчение собирали с населения Нижнего Новгорода. После того, как ополченцы выдвинулись из Нижнего к Москве, к ним по пути присоединялись горожане и крестьяне из других земель, также взявшие в руки оружие для защиты Родины.

Стоит отметить, что это была уже вторая попытка выбить поляков из Москвы. Первое ополчение, собранное другими русскими деятелями в 1611-м, увы, не имело успеха.

Но участникам Второго ополчения удалось победить врага. Русские воины под предводительством Пожарского собрались под Москвой вместе с остатками Первого ополчения и разбили интервентов в Битве на Девичьем поле. Затем они полностью изгнали захватчиков из города. Все это произошло в 1612-м.

Кто стал автором памятника

Создатель бронзового монумента - Иван Мартос. Среди его работ - скульптура герцога Ришелье в Одессе, Ломоноса в Архангельске и произведения искусства, которые до нынешнего времени не сохранились.

Как шла работа по созданию памятника

В 1800-х Александр I согласился возвести памятник Минину и Пожарскому, о чем просила общественность Нижнего Новгорода. Скульптором был назначен Мартос. Изначально предполагалось, что бронзовые предводители ополчения появятся в Нижнем, однако Мартос настоял, чтобы монумент украсил столицу.

Сначала автор сделал модель памятника в миниатюре. Через несколько лет была выполнена и крупная модель. (Для создания больших бронзовых скульптур сначала как рабочий вариант изготавливается модель малых размеров и уже потом - в нужную величину).

Из обеих этих моделей были отлиты формы. Отливал памятник мастер Василий Екимов. После сложных приготовлений в 1816 году композиция из человеческих фигур была отлита из бронзы целиком. Для этого понадобилось девять минут. Мелкие части скульптуры - предметы снаряжения Пожарского - отливались отдельно.

Когда был установлен памятник, и когда он переехал

Готовую скульптуру, которую делали в Санкт-Петербурге, транспортировали в Москву. Ее перемещали по рекам и озерам. Когда бронзовая композиция прибыла в Первопрестольную, памятнику определили местоположение возле Верхних торговых рядов (современный ГУМ). Монумент был открыт в 1818 году.

Намного позже, уже при советской власти, статуя переехала. По причине возведения мавзолея Ленина на площади произошли большие изменения, и Пожарского с Мининым переместили к храму Василия Блаженного.

Что написано на памятнике, и что изображено на барельефах

На монументе есть надпись: "Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия, лета 1818".

Кроме того, он украшен двумя рельефными изображениями. На одном показаны нижегородцы, жертвующие свои средства для военной кампании. За ними - отец и два сына, которых родитель отдает в ополчение. В роли этой семьи Мартос изобразил себя с сыновьями.

Второй барельеф изображает сцену битвы.

В каком городе находится копия памятника

Копия московского памятника стоит в Нижнем Новгороде. Ее изготовил Зураб Церетели. Этот монумент отличается от оригинала чуть меньшими размерами: он на считанные сантиметры ниже и немного легче. На копии также есть надпись "Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия", однако здесь не указана дата.

Как и столичный монумент, его двойник в городе на Волге тоже располагается в непосредственной близости от кремля.

Какие еще существуют копии памятника

Модель в миниатюре, сделанная Мартосом (о ней уже говорилось выше), сейчас находится на хранении в музее в городе Таганрог. У московских Минина и Пожарского есть еще один двойник меньшего размера - в городе Ирмино (ЛНР). Статуя была возведена там в 2010-х. Другие двойники памятника - старинные каминные часы. Одни такие часы украшают Георгиевский зал Кремля. Другие экземпляры были изготовлены во французской мастерской для русских заказчиков серией в первой половине XIX века. Наиболее известная такая модель экспонируется в Эрмитаже. Циферблат у этих часов находится на щите князя Пожарского.

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