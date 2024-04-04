Поляки удивляются бобрам и обзывают их курвой. Как это стало мемом и покорило весь мир?

«Бобр курва» (Bobr kurwa) — один из самых живучих мемов последних лет. С тех пор как появилось первое видео с поляком, случайно встретившим бобра и невероятно этому обрадовавшимся, прошло два года, а интерес к мему не ослабевает. Пользователи по всему миру сделали множество пародий на оригинал, вокруг бобра-курвы выросла целая вселенная, которая с каждым днем расширяется.

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Слово kurwa — популярное среди поляков ругательство. Буквально переводится как «шлюха» или «проститутка», однако в речи, как правило, используется в самом разном контексте, в том числе для выражения злости, недовольства или удивления. А фраза Ja pierdolę не имеет цензурного перевода на русский язык. Близкий по значению, но не такой эмоционально насыщенный аналог — «Ну ничего себе!»

Откуда взялся мем про бобра?

Мем «Бобр курва» появился еще в апреле 2022 года. Незамысловатый ролик, в котором молодой человек в экспрессивной манере комментирует встречу с бобром, Польши. В видео парень идет за грызуном по пятам и от переизбытка эмоций беспрестанно бранится. Зверь же неспешно от него удаляется.

Черт побери, посмотрите, кого я встретил. Бобер, блин! Офигеть, ну и зверь! Эй, блин, бобер! (...) А ты здоровенный! Черт, впервые в жизни вижу бобра! Что за придурок, он свалил в воду и утонул! герой видео о бобре «Этому парню нужно снимать документалки про животных», «Какое счастье звучит в его голосе», «Никогда не думал, что в два часа ночи я буду смотреть обзор на бобра на польском», — шутили о видео на Чехии, Словении, России, Украины, Румынии, США и других стран. «Все мы разные, но все мы понимаем "bóbr kurwa, ja pierdolę"», «Лайк, если ни минуты не учил польский, но понял каждое слово», — писали русскоязычные пользователи.

И хотя герой ролика не раскрывал никаких личных данных, в сети нашли координаты того самого места, где было снято видео. Если верить этим данным, то легендарный мем мог родиться в районе населенного пункта Розтока на юго-западе Польши.

Как «Бобр курва» покорил мир?

Поначалу в мем превратили только звуковую дорожку из видео. Монолог парня, полный неподдельного восторга от встречи с бобром, чаще всего накладывали на другие видео с бобрами или похожими на них животными — например, нутриями или сурками. В одной из самых популярных вариаций этого мема, собравшей миллионы просмотров, под звуки «Бобр курва!» на камеру снимают вомбата.

Однако со временем шутки про бобра-курву вышли далеко за пределы оригинального ролика. Например, один из пользователей сети нарисовал шуточный национальный герб Польши с бобром. Другие принялись уверять, что ролик про грызуна — это то, благодаря чему Польша в принципе известна в мире.

Звук из мема стали добавлять в мультфильмы и мультсериалы, где появлялись бобры или отдаленно похожие на них звери. Среди них — аниме «Покемон», мультфильм «Леди и бродяга», а также российский мультсериал «Простоквашино» и советский «Винни Пух»

Фразой «Бобр курва» в итоге стали комментировать все новости про бобров или даже любые публикации о Польше. А туристы в Калининграде и вовсе повторили мем в реальной жизни: они увидели плывущего по Преголе бобра и произнесли культовую фразу. При этом многие пользователи признавались, что ролик про бобра поднимает им настроение.

«Иногда просматриваю это видео, когда грустно. Его неподдельная восторженность и веселый голос заряжают позитивом», — рассказал на YouTube один из зрителей.

На волне популярности ролика в сети вспомнили и давно забытые старые ролики, авторы которых тоже радовались внезапной встрече с бобром. Как, к примеру, в когда-то вирусном ролике «Саня, бобер». Многие в шутку предположили, что радость от встречи с бобром является чертой, объединяющей славянские народы.

«Это славянская традиция — приходить в восторг, когда видишь бобра. Я поляк и могу подтвердить, что из-за нашего славянского ДНК я не могу не кричать "О курва бобер!", когда вижу его», — поиронизировал один из пользователей. А вы никогда не задумывались, почему в Восточной Европе так удивляются встрече с бобром? Почему есть видео «Бобр, курва» и «Саня, это бобер», но нет «Omg, a beaver» или «Merde, un castor»? Почему именно славян так будоражит этот грызун? volga_volga пользовательница X

Впрочем, звание истинных ценителей бобров все же осталось за поляками. На Reddit их даже попросили объяснить причины особого отношения к этим животным.

«Они милые и редко встречаются нам по сравнению, например, с дикими кабанами (их у нас очень много даже в городах). Ежи и кроты тоже очень симпатичные, но не такие смешные, как бобры», — объяснил один из польских пользователей.

Однако в сети обнаружились ролики, авторы которых на польском языке радостно комментируют случайные встречи и с другими животными, практически всегда используя слово «курва». Например, ролики «Курва ежик», «Курва ужик» или «Курва олень».

Поляки, говорящие с животными, — мой новый любимый жанр пользовательница YouTube

Прародители мема «Бобр курва»

В действительности польские мемы о встречах с бобрами уходят корнями в 2010-е годы. Один из самых ранних роликов был опубликован на YouTube в 2012 году. На видео мужчина идет за бобром и приговаривает «курва».

«Нормальный такой, зараза, бобер», — высказывается он.

В другом старом видео о неудачной попытке выйти на контакт с бобром парень бежит за зверем с криком «курва бобр» и ухитряется схватить его. «Хороший бобер», — довольно говорит он, держа зверя. Однако животное бросается на него и, судя по всему, прогрызает ему штаны.

Все эти видео в 2020-е годы снова стали набирать просмотры и комментарии — во многом именно благодаря популярности легендарного мемного ролика.