4 апреля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

4 апреля в мире Дмитрий Нагиев. Подробнее о торжествах 4 апреля — в материале «Ленты.ру».

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Праздники в мире

День Интернета

4 апреля во всем мире отмечают День Интернета. Праздник ввели по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II, который не случайно выбрал именно эту дату. Верующие 4 апреля вспоминают святого Исидора Севильского, который был не только благочестивым христианином, но еще и писателем-энциклопедистом. С 2003 года он считается покровителем пользователей компьютера и интернета.

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием

Этот серьезный праздник был Генеральной ассамблеей ООН. Торжество призвано привлекать внимание общественности к проблеме разминирования стран, где ранее велись боевые действия. В честь праздника в учреждениях ООН проходят мероприятия, на которых рассказывают о самых заминированных странах и о мерах безопасности, принимаемых в разных регионах.

Какие еще праздники отмечают в мире 4 апреля

Международный день моркови;

День витамина С;

Всемирный день крысы;

День путешествия снега к морю;

Международный день настройщиков фортепиано;

День веб-мастера.

Праздники в разных странах

День детей в Тайване

Праздник детей в Тайване Китая День защиты детей отмечают 1 июня. Россия суверенитет Тайваня не признает.

День независимости Сенегала

Жители Сенегала отмечают День независимости 4 апреля. В этот день в 1959 году была создана Федерация Мали, куда вошли такие страны, как Сенегал и Французский Судан. Позднее союз распался, но именно в составе федерации странам удалось получить независимость от Франции.

Какие еще праздники отмечают в разных странах 4 апреля

День прогулки вокруг чего-то в США;

День «Обними журналиста» в США;

День школьного библиотекаря в США;

Туманяновские дни в Армении;

Праздник чистого света «Цинмин» в Китае;

День мира и согласия в Анголе.

Какой церковный праздник сегодня

Праздник иконы Божией Матери Изборская

Икона Божией Матери Изборская сейчас хранится в Николаевском соборе пригорода Изборска. Согласно преданию, в XVII веке, спасая город от нашествия немцев, жители Изборска и его окрестностей молились этому образу Божией Матери в течение сорока дней. После завершения молебна враг ушел.

День памяти священномученика Василия Анкирского

Василий Анкирский служил церкви во времена, когда шла борьба с арианством. За свою непоколебимость и стойкость в борьбе с последователями еретического течения был подвергнут мукам и истязаниям, во время которых продолжал молиться. Предание гласит, что благодаря молитве Василий Анкирский преставился Богу, уснув сладким сном, несмотря на то что его тело до самой смерти истязали палачи.

Какие еще церковные праздники отмечают 4 апреля

День памяти память мученицы Дросиды Римской, дочери царя Траяна, и с нею дев Аглаиды, Аполлинарии, Дарии, Мамфусы, Таисии;

День памяти память преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматского;

День памяти мучениц Каллиники и Василиссы Римских;

Четвертый день третьей седмицы Великого поста.

Приметы на 4 апреля

Если на рассвете вокруг солнца появились красные круги, то будет богатый урожай. Если на рассвете — синие облака, то будет тепло, но дождливо. Если птицы купаются в лужах, то будет тепло.

Кто родился 4 апреля

Актер театра и кино, шоумен и ведущий Снимался в юмористических журналах «Осторожно, модерн!», «Полный модерн!», в сериалах «Каменская», «Физрук», «Два отца и два сына», «Кухня» и многих других.

Хит Леджер

Австралийский актер «Оскар» посмертно — Хит Леджер скончался в январе 2008-го из-за передозировки лекарствами.

Кто еще родился 4 апреля