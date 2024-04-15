Почему крылатая ракета «Томагавк» до сих стоит на вооружении армии США

Крылатая ракета «Томагавк» была названа в честь боевого топора, которым в свое время пользовались североамериканские индейцы. Она была разработана военными инженерами США для уничтожения наземных и надводных целей, а ее отличительной особенностью является полет на минимальной высоте с огибанием рельефа местности. Эта ракета стала частью вооружения американской армии в 1983 году и с тех пор является неотъемлемой частью многих кораблей и подлодок.

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Рождение «Томагавка»

После окончания Второй мировой войны США активно взялись за разработку новейшего оружия, которое позволяло бы поражать различные цели на дальних расстояниях. В 1971 году по инициативе командования Военно-морских сил США рассматривалась возможность создания двух вариантов крылатых ракет – тяжелой с дальностью 5500 км и легкой, предназначенной для пуска с подводных судов и преодолевающей до 2500 км.

Спустя год специалисты остановили свой выбор на более легкой крылатой ракете, рассчитанной на запуск с торпедных аппаратов калибра 533 мм. В том же 1972 году были подписаны контракты на ее разработку. Офицеры американского флота, курировавшие проект, дали новому оружию название «Томагавк». В 1974 году из нескольких проектов были отобраны к дальнейшим разработкам и конкурсу только два – от компаний «General Dynamics» и «Ling-Temco-Vought».

Конструкция BGM-109, представленная специалистами «General Dynamics», оказалась более безопасной и успешно выдержала испытания, в то время как ее соперница BGM-110 при тестировании продемонстрировала ряд неисправностей. В результате победителем конкурса стала модель BGM-109. Вскоре командование Военно-морского флота США решило, что ракета должна размещаться не только на подводных, но и надводных кораблях.

Также была сконструирована сухопутная версия «Томагавка», одобренная в 1976 году. Специалисты трудились и над созданием ракет воздушного базирования, но эти разработки прекратились в 1984-м. Тем временем морской вариант продолжал дорабатываться. В марте 1980 года «Томагавк» впервые взлетел с борта надводного корабля-эсминца. В июне того же года он стартовал с подводного судна, став первой в мире крылатой ракетой стратегического назначения, выпущенной с борта подлодки.

В ходе испытаний, продолжавшихся до 1982 года, ракета превзошла предъявленные к ней требования, в частности, по минимальной высоте полета и точности системы наведения. В 1983 году ракетная новинка поступила на вооружение. Впоследствии было разработано много модифицированных вариантов, которые отличаются дальностью полета, системами наведения, видами боеголовок и прочими усовершенствованными характеристиками. В 2011 году было проведено пятисотое испытание «топора войны».

Видящая, но невидимая ракета

Ракета «Томагавк» – это универсальное функциональное оружие, служащее для выполнения широкого спектра военных задач. Она способна нести на борту разные боезаряды – в том числе кассетные, множественные элементы которых предназначены для уничтожения рассредоточенных целей. Также ее можно оснащать чувствительным разведывательным оборудованием, тогда она выполняет функцию беспилотника-разведчика, осуществляя видео- и фотосъемку. Ракета может доставлять на передовую грузы (снаряжение, боеприпасы) с применением парашюта.

Длина ракеты составляет 5,56 м, а со стартовым ускорителем – 6,25 м. Диаметр – до 53,1 см, размах крыла – 2,62 м. В зависимости от модификации и применяемой боеголовки масса ракеты может варьироваться от 1200 до 1590 кг, запас топлива – до 465 кг. Возможно применение осколочно-фугасных (340 кг), полубронебойных (450 кг), проникающих, кассетных и даже ядерных зарядов. Последние могут обладать мощностью 5 и 150 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Крылатая ракета изготовлена по специальной самолетной схеме и представлена цилиндрическим корпусом с обтекаемым головным элементом. Ракета имеет утапливаемое в металлический корпус крыло в своей средней части и хвостовой стабилизатор крестообразного типа. Специальное покрытие корпуса, крыльев и хвостовика существенно уменьшает радиолокационную заметность оружия для средств ПВО противника.

Благодаря рельефометрической системе коррекции траектории по цифровым трехмерным картам TERCOM, ракета находит цель, ориентируясь на местности. Это эффективно в условиях кряжей, холмов и гор, где есть много ориентиров. Однако «Томагавки» теряются в условиях однообразия равнинных и арктических пространств, а также береговых зон с пологими берегами.

Так, по заявлению одного из видных служащих Пентагона, некоторые территории бывшего Советского Союза «плоские, как бильярдный стол», поэтому применение «Томагавков» здесь бессмысленно.

Ракета, преодолевающая до 2500 км, отличается от аналогов тем, что способна огибать крыши домов, верхушки деревьев и другие особенности рельефа местности, независимо от их сложности, пролетая над поверхностью земли на низкой высоте 15–60 м, а в случае слишком холмистого ландшафта – 150 м. Ракета движется по зигзагообразной траектории. Но, имея дозвуковую скорость до 880 км/ч, она не может быстро и эффективно маневрировать в режиме максимальных перегрузок, поэтому иногда становится уязвимой для современного вооружения ПВО и ПРО.

Однако на момент своего появления эта ракета вызывала шок у зенитчиков. По мнению специалистов, инженеров и разработчиков в сфере радиоэлектронной борьбы, она и сегодня продолжает представлять одну из самых сложных целей для ПВО из-за минимальной высоты полета ниже радиолокационного горизонта – это делает ее невидимой для большинства средств противовоздушной и противоракетной обороны. Все это позволяет ракете успешно обходить районы дислокации ПВО и ПРО противника и достигать цели.

Эффективность применения этой ракеты объясняется следующими факторами:

Минимальная высота полета над землей, делающая ее невидимой на большинстве радаров;

Высокая точность поражения стационарных объектов (круговое вероятное отклонение от цели у первых модификаций составляло 80 м, у «Томагавков» нового тысячелетия точность повысилась до 5–10 м);

Отсутствие ограничений на использование, прописанных в договорах о стратегическом вооружении;

Низкая стоимость обслуживания и поддержания оружия в боевом состоянии;

Легкое применение на неспециализированных надводных и подводных судах;

Приемлемая стоимость, позволяющая иметь в арсенале достаточное количество ракет (в 2017 году стоимость ракеты составляла 1,87 млн долларов).

Носителями этих крылатых ракет являются американские и британские суда – атомные крейсеры, подводные атомоходы, эскадренные миноносцы, а также сухопутные мобильные пусковые установки. В качестве носителей должны были выступить стратегические самолеты-бомбардировщики, но этого не произошло в результате прекращения разработки ракет, предназначенных для воздушного базирования.

Боевое применение «Томагавка»

С момента поступления на вооружение в 1983 году крылатая ракета активно применяется американской армией в ходе проведения военных операций в различных странах. В 2011 году был совершен юбилейный 2000-й запуск боеголовки, состоявшийся в Ливии. К этому времени «Томагавк» уже уверенно зарекомендовал себя на военной арене, став одним из самых известных видов американского оружия.

Особенно активно эта ракета применялась в период боевых действий в Персидском заливе в 1991 году. Согласно специальному Сводному отчету американских ВВС в войне в Персидском заливе, армией было выпущено 297 ракет. Из них 282 единицы оружия поразили необходимые цели. Остальные не достигли поставленных задач не потому, что были сбиты, а потому что оказались неисправными: шесть ракет отказали после запуска, а девять единиц даже не смогли стартовать с борта надводных судов.

Спустя два месяца ведения боевых действий в Персидском заливе 80% американских ударов крылатыми ракетами по различным целям были нанесены именно «Томагавками». Тогда же выявились некоторые недостатки этого вооружения, среди которых особенно явным было продолжительное время подготовки полетных заданий из-за оснащения ракет оптико-электронной и рельефометрической системами коррекции маршрута по цифровым трехмерным картам местности.

Другими военными операциями, в которых крылатые ракеты «Томагавк» эффективно показали себя, были:

«Решительная сила» в период войны в Боснии и Герцеговине (1995);

«Удар в пустыне» в Ираке (1996);

«Лиса пустыни» в Ираке (1998);

«Бесконечный охват» по объектам международной террористической организации «Аль-Каида» в Афганистане и Судане (1998);

«Союзная сила» в Югославии (1999);

Война в Ираке (2003);

Интервенция в Ливии (2011);

Война в Сирии (2017 и 2018).

Стоимость и экспорт

В 1970-х годах в период разработки, создания и испытаний стоимость ракеты «Томагавк» колебалась от 443 тыс. до 689 тыс. долларов. В 2017 году производители установили цену одной единицы оружия в размере 1,87 млн долларов. Основными государствами, использующими данный тип современного вооружения, являются Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Долгое время только они применяли этот грозный «топор войны».

Несмотря на то что в нулевых годах Испания и Нидерланды были готовы вкладывать средства в покупку этих крылатых ракет, позже обе страны отказались от их приобретения. Зато известно, что Япония к 2026 году планирует пополнить свои арсеналы «Томагавками». Ее военное руководство запросило 400 ракет, тактические системы управления Tomahawk, комплекты запасных частей и инструментов, техническую поддержку, обучение специалистов и др.

Ракеты, вставшие на вооружение американской армии более 40 лет назад, по-прежнему являются серьезным аргументом в любом вооруженном конфликте. Со времени своего появления они прошли долгий модификационный путь. Сохранив свою неуязвимость перед многими средствами ПВО и ПРО, они получили разнообразие боевых зарядов, новые системы управления и как следствие – большую точность попадания в цель. Сегодня «Томагавк» является одной из самых известных ракет США.