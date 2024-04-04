Самый нелепый побег: что стало с советскими студентами, угнавшими самолет на Запад

В Советском Союзе искренне верили, что угон воздушного судна – происшествие, которое может случиться только в странах загнивающего Запада. Однако в 1970 году произошло практически невозможное. Двое студентов умудрились угнать воздушное судно в Турцию. Так был совершён самый нелепый побег из СССР.

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Повторение пройденного

Попытки угнать самолёт в Советском Союзе иногда предпринимались, но злоумышленники постоянно терпели фиаско. Успеха в этом деле удалось добиться в 1970 году отцу и сыну – Пранасу и Альгирдасу Бразинскасам. При захвате воздушного судна на территории Крыма тогда была убита стюардесса.

Скорее всего, этот случай и вдохновил двух студентов из Керчи – Виталия Поздеева и Николая Гилева – на совершение аналогичного преступления. Действовать они решили в тот же год, хотя отлично понимали, что меры безопасности после действий литовцев в аэропортах будут значительно усилены.

Молодые люди здраво оценили свои возможности, а поэтому не захотели связываться с крупным пассажирским лайнером. Совершенно случайно парни узнали, что между Керчью и Краснодаром регулярно курсируют небольшие гражданские самолёты Let L-200 чешского производства. При всём желании поместиться в них могли только четыре пассажира и пилот. Билеты стоили недорого, а научиться управлять подобным аппаратом можно было и на курсах в ДОСААФ.

Разочарование

Студенты решили, что на угнанном самолёте перелетят через Чёрное море в Турцию, а уже там попросят политическое убежище в США. На рейс, вылетающий 27 октября, Поздеев и Гилев приобрели три билета – чтобы избежать жертв. Но в последний момент свободное место занял спешивший в Краснодар Юрий Дербенёв.

Через несколько минут после взлёта случайный попутчик был связан, а пилот под угрозой расправы взял курс на Синоп. Полёт прошёл успешно. Вскоре самолёт приземлился на аэродроме американской военной базы.

Следователи отмечали, что весомых поводов для побега у студентов не было. Они выросли в обеспеченных семьях и могли многое себе позволить в отличие от сверстников. Но они с чего-то решили, что в США им будет ещё лучше. Как же они ошибались! Беглецы из Керчи на Западе никому оказались не нужны. Они не были учёными, деятелями культуры или чиновниками, не знали ничего о расположении военных баз СССР. Когда же стало понятно, что роскошная жизнь на Западе не светит, угонщики раскаялись и стали проситься обратно на Родину.

Вернувшись в Советский Союз, парни оказались на скамье подсудимых. За угон воздушного судна студенты получили 10 и 12 лет колонии и отбыли наказание полностью – «от звонка до звонка».