Как Луначарский старых артистов от коммунистов защищал

Госархив РФ опубликовал уникальный документ: письмо Анатолия Луначарского председателю Сонаркома СССР Алексею Рыкову. В нем глава Наркомпроса просил защитить Российское театральное общество от нападок коммунистических театральных активистов.

© Нарком просвещения Анатолий Луначарский

Письмо народного комиссара просвещения датировано 17 января 1925 года. Луначарский уведомляет Рыкова о том, что в стране существует Российское театральное общество (РТО), к которому принадлежат все лучшие актеры России.

"Оно было весьма либеральным и заслужило высокую общественную репутацию, - следует из архивного письма. - Когда у нас организовался Рабис (Профсоюз работников искусств - Прим. ред.), то он решил во что бы то ни стало съесть РТО. Я не допустил этого. Дело доходило до Совнаркома, и РТО решено было оставить, отняв у него все профессиональные обязанности, но придав ему характер, во-первых, научного общества, а во-вторых, общества для поддержки убежища престарелых артистов".

Далее Луначарский сообщает о том, что РТО осталось без финансирования, а содержать ему приходилось несколько десятков "инвалидов театра". В связи с этим оно пустилось в разные "торговые предприятия", причем дела, видимо, шли успешно, так как "убытков у них нет и старики сыты и имеют кров".

Однако, продолжает Луначарский, один из представителей РТО, некто Лучинин, оказался "политически неразборчивым и неосторожным в деловом отношении". Хотя он и не совершал никаких преступлений, его бестактность послужила поводом к расследованию деятельности РТО.

"Вопрос имеет важность небольшую, имеет, тем не менее, принципиально политический характер, почему я Вам и пишу, как делал в своем время с Владимиром Ильичем", - пишет Луначарский. На этот фрагмент в архиве обратили особое внимание, ведь на дату написания письма с момента смерти Владимира Ленина прошел всего год.

Рыкова же многие считали политическим наследником Ленина, его преемником. В 1921-1923 годах он занимал должность заместителя председателя Совнаркома и Совета труда и обороны РСФСР, а возглавлял СНК и СТО в то время Ленин.

После смерти Владимира Ильича Алексей Рыков возглавил Совнарком и был его председателем с 2 февраля 1924 года по 19 декабря 1930 года. Судя по тону письма, Луначарский обращался к Рыкову именно как к политическому наследнику и преемнику Ленина, что и нашло отражение в его послании.

"Если держать курс исключительно на партийно-профессиональные организации, то, конечно, правильно РТО загубить, - размышляет Луначарский. - Если же считать, что мы должны хоть немножко помогать старой общественности в тех ее проявлениях, которые совершенно с нами примирились, то я думаю, что "преступления" РТО отнюдь недостаточно, чтобы ополчиться против него".

Далее народный комиссар перечисляет различные варианты решения неожиданной проблемы, советуясь с Рыковым. Например, предлагает реорганизовать РТО и включить в его правление "какого-нибудь коммуниста, которого найти будет можно".

"Но я могу встретить значительное сопротивление", - предупреждает Луначарский и пишет, что ждет совета хоть словом по телефону или письменно.