Почему Николая II в детстве одевали в платье

На многих первых фотоснимках можно увидеть детей: что мальчиков, что девочек, в практически одинаковой одежде. Отличительная особенность – платьица, в которые одевали и будущих мужчин. Данная традиция, сегодня кажущаяся странной, не обошла и первых лиц государств. Например, Николай II и Франклин Делано Рузвельт в детстве именно так и одевались.

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О времена! О нравы!

Обычай наряжать мальчиков в «женскую» одежду существовал вплоть до начала XX века. Сохранились снимки, на которых запечатлён вместе с императрицей Марией Фёдоровной её маленький сын – будущий глава государства Николай II. На фотокарточке он позирует в кружевном платьице.

Кружевной воротник, юбочка в складку, туфельки с бантами – вот в таком виде перед объективом фотографа предстал четырёхлетний Франклин Рузвельт, который через 47 лет станет 32-м президентом США.

Их сверстники из народа также предпочитали одеваться в свободную одежду, очень похожую на платья. Согласно веяниям моды того времени, в платьица сыновей одевали приблизительно до 8 лет (как раз до этого возраста их воспитывали мамы).

Впрочем, отпрыски таким нарядам не радовались. Мальчики мечтали как можно скорее переодеться в мужские штаны и рубашку. По случаю этого долгожданного события в семьях даже устраивались праздники, на которых сыновьям торжественно вручались первые штанишки. С этого момента мальчики переходили под опеку отца или гувернёра, которые обучали его грамоте, чтению и другим дисциплинам.

Практическое значение

При этом странную традицию можно объяснить рационализмом. Во-первых, так проще справлять естественную нужду. Далеко не каждый ребёнок сможет справиться вовремя с различными завязками или пуговицами.

Во-вторых, платье перешить на выросшего отпрыска значительно проще, чем штаны. В то время в семьях воспитывалось по 5-7, а то и по 10 детей. Росли они быстро, так что обеспечить каждого одеждой было непростой с финансовой точки зрения задачей. Однако платья для сыновей старались шить не такими яркими, как для дочек.