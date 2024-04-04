Почему Сталин отменил приказ о высадке десанта на Хоккайдо

Проблему Южных Курил можно было бы решить еще в 1945-м, заняв самый северный японский остров.

© ТАСС // Сражение за Курильские острова, 1945

15 августа 1945 года в Москву был представлен на согласование американский план капитуляции японских войск. И в этом плане был опущен вопрос о Курильских островах. На следующий день Сталин отправил послание Трумэну, в котором предложил исправить упущение в отношении Курил. Он писал: «Включить в район сдачи японских вооружённых сил советским войскам все Курильские острова, которые согласно решениям трёх держав в Крыму должны перейти во владение Советского Союза».

Кроме того, Сталин предложил отвести СССР район принятия капитуляции на севере Хоккайдо, что было равносильно требованию советской зоны оккупации в Японии. 18 августа Трумэн прислал ответ. Он отклонил предложение Сталина о северном Хоккайдо, но согласился включить все Курильские острова в район принятия капитуляции советскими войсками. Одновременно Трумэн выразил пожелание, чтобы СССР предоставил Америке право иметь на Курилах авиационную базу. Сталин ответил резким отказом. По одной версии, Сталин предложил в обмен предоставить Советскому Союзу базу на Алеутских островах. Трумэн, естественно, отказался.

19 августа в 4 часа утра командование Тихоокеанского флота получило радиограмму Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке маршала Василевского:

«Приказываю:

Первому Дальневосточному фронту в период с 19 августа по 1 сентября оккупировать половину острова Хоккайдо к северу от линии, идущей от города Кусиро до города Румои и острова южной части Курильской гряды до острова Симусиру-То включительно.

Для этой цели при помощи судов ТОФ и частично морского флота в период с 19 августа по 1 сентября 1945 г. перебросить две стрелковые дивизии 87-го стрелкового корпуса.

В те же сроки перебазировать на Хоккайдо и Курильские острова одну истребительную и одну бомбардировочную авиационную дивизию 9-й воздушной армии".

В 14 ч. 00 мин. 19 августа командующий Тихоокеанским флотом назначил корабельный состав десанта на Хоккайдо:

корабли охранения и поддержки — лидер «Тбилиси», эсминцы «Резвый», «Разящий», «Рьяный», четыре сторожевых корабля «ЭК», четыре тральщика «АМ», четыре катера «БО», шесть торпедных катеров типа «А-1»;

десантные суда — шесть ДС и шесть судов гражданского флота («Невастрой», «Дальстрой», «Менделеев», «Севзаплес», «Плеханов», «Урал»).

В тот же день, 19 августа, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Юмашев доложил главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке маршалу Василевскому, что корабли с первым эшелоном десанта готовы выйти из бухты Золотой Рог в 20.00 21 августа, планируемая высадка десанта в порту Румои на Хоккайдо — в 5.00 24 августа.

Прикрытие десанта, а при необходимости и огневую поддержку десанту могли оказать крейсера «Каганович» и «Калинин», ранее не принимавшие участия в боевых действиях Тихоокеанского флота.

Замечу, что к 9 августа 1945 года на острове Хоккайдо дислоцировались 7-я и 42-я пехотные дивизии и 101-я смешанная бригада. (В советских документах 42-я дивизия почему-то фигурировала как 17-я). Таким образом, силы сторон были примерно равны.

Десант должен был выйти из Владивостока 21 августа и высадиться на японскую землю 24 августа, а за несколько дней до этого на боевые позиции к берегам Хоккайдо были отправлены четыре подводные лодки — Л-11, Л-12, Л-18 и Л-19. Л-12 и Л-19 должны были высадить в районе Румои разведгруппы, а другие две субмарины — первую группу десанта численностью около 120 человек.

Подводные лодки вышли 22 августа, возглавлял переход командир 2-го дивизиона 2-й бригады капитан 2 ранга В.И. Савич-Демьянюк на Л-18. Л-18 имела на борту 60 человек десанта, запас продовольствия для десанта на 12 суток, три 45-мм орудия и 152 ящика со снарядами, четыре 82-мм миномёта и 171 ящик с минами. Орудия крепились нештатным способом на палубе носовой и кормовой надстройки. Лодка шла под водой, имея запас плавучести всего около 30 тонн (вместо положенных 400 тонн).

Л-11 имела на борту 61 человек десанта, запас продовольствия для десанта на 12 суток, одно 45-мм орудие и 2500 снарядов к нему.

Лодки шли из Владивостока. Чтобы сохранять боеспособность бойцов, комдив приказал «выгуливать» их по палубе в ночное время группами по 12 человек. Когда лодки прошли половину пути, операция была отменена «в связи с изменением общей обстановки».

После отмены приказа лодки Л-11 и Л-18 развернулись на Маоку, куда подошли, преодолев семибалльный шторм 25 августа. Отряд с Л-11 сошёл на берег и усилил оборону опорных пунктов. С обоих подлодок были выгружены все орудия и снаряды, а десант с Л-18 ушёл в базу.

Экипаж Л-12 высадку разведчиков произвести не смог, а в отношении Л-19 ясности нет. Более того, как сказано в «Морском Сборнике» (№ 8 за 1995 год. С. 22) «по косвенным данным можно предположить, что высадка разведгрупп прошла успешно».

Так что не исключено, что Л-19 всё-таки удалось высадить десант на Хоккайдо. Действия этих лодок, как и весь десант на Хоккайдо, до 1991 года имели гриф «Секретно ОВ». Даже в секретной «Хронике боевых действий Тихоокеанского флота в войне с Японией» десант на Хоккайдо вообще не упомянут. Равно как и подводная лодка Л-11.

22 августа получен приказ Сталина: «От операции по десантированию наших войск с острова Сахалин на остров Хоккайдо необходимо воздержаться впредь до особых указаний Ставки. Переброску 87-го стрелкового корпуса на остров Сахалин продолжать. В связи с заявлением японцев о готовности капитулировать на Курильских островах прошу продумать вопрос о возможности переброски головной дивизии 87-го стрелкового корпуса с острова Сахалин на южные Курильские острова (Кунасири и Итуруп), минуя остров Хоккайдо».

28 августа командующий ТОФ получил экстренную телеграмму от начальника штаба главнокомандующего советскими войсками на Дальнем востоке генерал-полковника С.П. Иванова: «Во избежание создания конфликтов и недоразумений по отношению союзников, главком приказал категорически запретить посылать какие-либо корабли и самолеты в сторону Хоккайдо».

1 сентября разведывательные самолёты ТОФ произвели аэрофотосъёмку западного побережья островов Хоккайдо, Хонсю и северных районов Кореи. Видимо, на этом подготовка к десанту на Хоккайдо и закончилась.

Если верить бывшему командующему Тихоокеанским флотом Юмашеву, то у него якобы имелся собственный план высадки в Японии, который он докладывал Василевскому, но тот «строжайше запретил подобные действия».

В августе 1947 года, уже будучи назначенным на пост военно-морского министра, Юмашев пересказал этот эпизод Сталину и признался, что, несмотря на запрет, хотел тогда позвонить ему и настаивать на своем замысле, но так и не решился. Сталин ответил: «Напрасно, товарищ Юмашев. Если бы получилось — наградили бы. Если бы не вышло — наказали бы».

Планы высадки советского десанта на Хоккайдо, на мой взгляд, представляют буквально Клондайк для авторов «фэнтези».

Представим себе, что Сталин не отменил бы свой приказ о десанте на Хоккайдо. И сейчас Россия за огромную сумму вернула бы остров Японии. Её население было бы сказочно радо, и никто не поминал бы о Курильских островах, не говоря уж о Южном Сахалине.