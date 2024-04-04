Центр «Кама»: как до войны в СССР готовили будущих танкистов Гитлера

После поражения Германии в Первой мировой войне по условиям Версальского договора, ей, как проигравшей стороне, запрещалось иметь полноценные вооруженные силы. Берлин, понимая, что без современной армии былое величие Германии не возродить, искал варианты обхода условий мира. Союзником в подготовке военных кадров рейхсвера стал СССР — еще один европейский изгой того исторического периода.

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Советский Союз и Германия, осознавая важность танковых войск в современной войне, решили совместными усилиями развиваться в этом направлении. Немцы предложили советской стороне открыть на территории России танковую школу. Так как СССР на тот момент не обладал ни технологиями, ни промышленной базой, ни квалифицированными кадрами для создания полноценных танковых войск, Москва согласилась.

Организация обучения

В 1926 году был заключен договор, по которому недалеко от Казани была создана танковая школа. Ей передали здания бывших императорских казарм, учебное поле, стрельбище, полигон. Берлин организовал ремонт учебных классов и боксов, оснастил их специальным оборудованием. С весны 1927 года в «Каме» постоянно находилось 42 немца. Среди них были преподаватели по стрельбе из орудий и пулеметов, инструктор по радиоделу, 5 инструкторов по вождению танков и руководители учебных потоков.

На советскую сторону была возложена административная часть и охрана объекта. Руководил школой немецкий начальник, подчинявшийся директивам вооруженных сил Германии. При начальнике был советский офицер, который обеспечивал коммуникацию между сторонами. Москва брала на себя расходы на топливо, боеприпасы и ремонт всего оборудования.

После проведения подготовительных работ, весной 1929 года начались полноценные практические занятия. Курсантов обучали вождению танков, стрельбе, работе в составе подразделений и взаимодействию с разными родами войск. Обучение в «Каме» не было массовым, за 4 года работы в ней подготовили до 40 немецких танкистов.

Пребывание курсантов в школе держалось в секрете. Немецкие военнослужащие приезжали в СССР через Польшу со своими паспортами, но под видом рабочих специалистов, едущих в Россию для работы по найму. К 1933 году проект «Кама» был завершен.

Известные выпускники школы «Кама»

В стенах «Камы» подготовку прошли более 250 советских и до 40 немецких танкистов. В будущем многие германские офицеры сделали успешную карьеру и вернулись в СССР уже как завоеватели. Генеральские погоны получили курсанты Виктор Линнарц, Иоганн Хаарде, Рихард Колль, Теодор Кречмер — все они во время второй мировой войны командовали танковыми дивизиями. Последний начальник «Камы» Йозеф Харпе во время войны отвечал за руководство танковыми армиями.