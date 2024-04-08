Рано в отставку: ТРК «Точка-У» еще в строю

Первая советская тактическая ракета с собственной системой управления. Первая ракета, в которой двигатель работал до самого столкновения с целью. Первая ракета небольшой дальности, способная преодолеть более сотни километров за пару минут. Достаточно точная для своего времени, с отличной скрытностью, богатым выбором боеголовок и возможностью их оперативной замены. Все это о тактическом ракетном комплексе «Точка-У», который многие годы стоял на страже нашей Родины.

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Методом проб и ошибок

В 1950-х годах в Советском Союзе возникла необходимость разработки оперативно-тактических ракетных средств для поражения вражеских сил на отдельно взятых участках фронта. Уже существовали баллистические ракеты, которые имели огромную дальность, и реактивные системы залпового огня, накрывавшие снарядами обширные площади. Но нужна была ракета средней мощности, которая доставит заряд прямо в цель. Один за другим появились ракетные комплексы «Эльбрус», «Луна» и «Темп-С». Но они были несовершенны и имели низкую точность стрельбы.

Непосредственным предшественником «Точки» был комплекс «Луна-М», но военные выражали свое недовольство из-за того, что его дальность и точность были крайне низкие: преодолевая не более 70 км, ракета могла отклониться от цели на 700 м. В 1968 году по постановлению Совета министров СССР началась разработка нового ракетного комплекса, которая была поручена сразу нескольким советским конструкторским бюро и заводам.

Конструирование шасси легло на плечи сотрудников Брянского автомобильного завода (БАЗ). Систему управления создавали в столичном Центральном НИИ автоматики и гидравлики. А «родителями» пусковой установки стали работники волгоградского производственного объединения «Баррикады». Главным исполнителем стало коломенское Конструкторское бюро машиностроения. Руководил работами конструктор ракетного вооружения с запоминающейся фамилией Сергей Непобедимый.

После успешных испытаний комплекс «Точка» пошел в серийное производство в 1973 году, но на вооружение встал позже – в 1975-м. Поражающие элементы его боеголовок были либо ядерные, либо осколочно-фугасные. Ракеты могли преодолевать те же 70 км, что и их предшественницы, а вероятное круговое отклонение от цели удалось снизить лишь до 250 м. По этой причине сразу же после того, как «Точка» встала на службу Родине, разработчики взялись за усовершенствование ракеты.

Но получившийся в 1983 году результат под наименованием «Точка-Р» с пассивной радиолокационной головкой самонаведения все равно не устраивал военных.

Им нужна была дальность больше, а точность попаданий – выше. Чтобы достичь тактико-технических характеристик, запрашиваемых военным руководством, в 1984 году стартовали работы по третьей и уже очень глубокой модернизации не только ракет, но и всего ракетного комплекса.

Усовершенствование боевой системы велось под руководством Сергея Непобедимого. Были задействованы уже указанные выше учреждения, а также Брянский завод специального автомобилестроения, который разрабатывал транспортно-заряжающие машины комплекса, Воткинский машиностроительный завод, на котором было развернуто серийное производство ракет. А в создании комплектующих участвовали предприятия со всего Советского Союза.

Появившуюся боевую машину, которую назвали «Точка-У», испытывали долго и тщательно – испытания продолжались с 1986 по 1988 год. Удостоверившись, что она подходит Советской армии по всем требуемым характеристикам, ракетный комплекс приняли на вооружение в 1989 году. Вскоре его стали направлять войска для замены менее совершенных, устаревших модификаций «Точка» и «Точка-Р».

Ракетный комплекс «Точка-У»

«Точка-У» – это комплекс, в который входит: пусковая установка (ПУ) с заряженной одной ракетой, боеприпасы с разными боеголовками, транспортная и транспортно-заряжающая машины, контрольно-испытательный автомобиль, машина техобслуживания, арсенальное оборудование, учебные и тренировочные средства. ПУ работает автономно благодаря оснащению системой прицеливания, пультом установки полетных данных, контрольно-пусковым оборудованием, радиостанцией, средствами топопривязки, фильтровентиляционной установкой.

При разработке шасси БАЗ-5921 для ПУ за основу было взято шасси от зенитно-ракетного комплекса «Оса». От него заимствовали многие агрегаты, но пришлось переделать корпус и компоновку отсеков. У «Осы» ракетно-радарная часть располагалась в середине, а двигатель – сзади. У «Точки-У» задняя часть должна была освободиться для пускового устройства ракеты, чтобы обеспечить практически вертикальный старт, поэтому моторно-трансмиссионное отделение перенесли в центр машины, разместив его почти за кабиной.

Шасси трехосное. Для уменьшения радиуса поворота до 7 метров передние и задние колеса сделаны поворотными. Двигатель мощностью 300 лошадиных сил и постоянный полный привод (колесная формула – 6 х 6) обеспечивают машине достаточно хорошую проходимость, несмотря на максимальную массу почти 18 тонн. К тому же машина плавающая. Скорость по воде – до 8 км/ч, тогда как по суше – до 70 км/ч. «Точка-У» способна пройти без дозаправки 650 км и работать в диапазоне температур от -40°C до +50°C.

Чтобы подготовиться к пуску ракеты, машине требуется 16 минут, если она движется по дороге, и две минуты, если она находится в положении «Готовность номер один». Стрелять можно с любой подходящей по размерам площадки. Для увеличения скрытности и снижения заметности ракета принимает стартовое вертикальное положение за 15 секунд до старта.

Примерно через пару минут после старта ракета уже достигает цели на максимальной дальности своего полета. К этому времени экипаж боевой машины, состоящий из трех человек, переводит ее из боевого состояния в походное и скрывается с позиции, пока неприятель не разведал местоположение комплекса. На перезаряжание боевой установки новым боеприпасом тратится не более 20 минут.

«Летящая смерть»

В работе комплекса «Точка-У» используется управляемая твердотопливная одноступенчатая ракета. Запустить ее можно на дистанцию от 15 до 120 км. «Летящая смерть» развивает скорость 1100 м/с. На корпусе ракеты расположены четыре крыла стабилизатора и четыре аэродинамических руля. В походном положении они складываются относительно оси ракеты, прижимаясь к ее корпусу.

Ракета комплекса «Точка-У» стала первой в Советском Союзе, в которой двигатель продолжал работать до самого столкновения с целью.

При выстреле на максимальную дальность отклонение от цели может достигать 50 м, что ко времени появления комплекса являлось высоким показателем точности. Но на данный момент эта ракета является устаревшей. Однако кассетные боевые части, разбрасывающие при взрыве огромное количество поражающих элементов, по-прежнему эффективны против большого скопления живой силы противника и легкой техники.

Ракета комплекса управляется собственной внутренней бортовой инерциальной системой управления. Головная часть неотделяемая. Крепится к самому туловищу ракеты всего шестью болтами и кабелем электросвязи, что делает возможным быструю замену боевой части на другую. Тело тактической ракеты для комплекса всегда одинаковое, меняются только боеголовки.

Было разработано много разных боевых частей:

– ядерные (мощностью от 10 до 100 кт в тротиловом эквиваленте);

– осколочно-фугасные, которые несут свыше 160 кг взрывчатого вещества и 14 500 поражающих элементов.

Взрываясь на высоте 20 метров, осколками поражается территория площадью до 3 га;

– кассетные, раскрывавшиеся на высоте 2250 метров и выпускающие 50 мини-бомб, каждая из которых содержит 1,5 кг взрывчатого вещества и 316 поражающих элементов. Это позволяет засеять смертью до 7 га. Такие боеголовки идеальны для поражения скоплений войск противника, особенно живой силы.

Мы пойдем другим путем

После распада Советского Союза производство «Точки-У» прекратилось. Часть заводов, изготавливавших узлы и агрегаты для данного комплекса, оказались отделены возникшими государственными границами, а переносить производство на другие предприятия молодой России было нецелесообразно. На смену ему еще до распада СССР началась разработка принципиально нового ракетного комплекса «Искандер», и в 2006 году он в нескольких вариантах встал на вооружение уже Российской армии.

При развале Советского Союза «Точки-У» осели в прежде союзных республиках – наибольшее количество комплексов досталось России и Украине. Но эти тактические ракетные комплексы постепенно выводили с боевых дежурств и перемещали в резерв, так как эксплуатационный срок небольших твердотопливных ракет не превышает 10 лет. К 2019 году в арсеналах РФ их повсеместно заменили системами «Искандер-М». В Узбекистане, а также в Польше, Словакии и Чехии, куда производился экспорт, они уже давно сняты с вооружения и утилизированы.

В Болгарии, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, Армении, Сирии и на Украине в строю еще осталось по несколько установок. Но в настоящее время их заменяют более современными боевыми системами производства других стран. Однако история ракетных комплексов «Точка-У» еще не окончена. Несмотря на официальное снятие с вооружения и существование более совершенной техники, они все еще несут свою службу на полях некоторых вооруженных конфликтов.

От Йемена до Украины

Первое боевое применение комплекса «Точка-У» состоялось в 1994 году во время Гражданской войны в Йемене, расположенном на юге Аравийского полуострова. В период Первой и Второй чеченских войн их использовали для уничтожения укрепленных позиций и складов сепаратистов, применяли при взятии Грозного. В 2008 году во время операции по принуждению Грузии к миру около двух десятков «Точек-У» стреляли по отдельным целям и потенциальным местам дислокации грузинских войск.

В 2020 году «Точку-У» применяли армяне во Второй Карабахской войне. Боевые машины также использовались сирийскими военными во время Гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011-м. С 2014 года комплексы участвовали в сражениях в Донбассе, а затем ВСУ применяли ее и в зоне российской спецоперации. Именно с помощью этого ракетного комплекса ВСУ вели террористические обстрелы Донецка.

К моменту своего появления – в 1989 году – «Точка-У» была мощной, точной и незаменимой. Но время идет, технологии развиваются. У новых ракетных комплексов повышается мощность, дальность и меткость стрельбы, они оснащаются современным и высокоточным оборудованием, более совершенными средствами защиты и пр. «Точку-У» теперь можно встретить в нашей стране только на почетных местах в музеях.