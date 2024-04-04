Кто на самом деле придумал суши

Самое вкусное и питательное в мировой кухне придумали не аристократы, а простые работяги. Пицца и спагетти в Италии, рататуй во Франции, и даже бутерброд в виде очередного вычурного гамбургера превратился в элемент высокой кухни. Азиаты тоже не подкачали, подарили миру суши и роллы, которые стали настолько популярными, что даже получили свой праздник – в России он отмечается 22 мая.

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Для нас этот праздник молодой, его установила ассоциация японской кухни в России лишь в 2015 году, хотя есть и международный день поклонения этому чудному блюду, который отмечается 18 июня. Ну да можно дважды отпраздновать, любители найдутся.

В последние десятилетия всё переворачивается с ног на голову и то, что ещё недавно было уделом бедняков вдруг становится необычайно популярным в «элитной» среде. Джинсы из фермерских рабочих штанов в навозе вдруг превращаются в предмет высокой моды, а некогда бедняцкая еда становится настолько популярной и дорогой, что уже доступна лишь едокам с тугим кошельком.

Именно это произошло с суши и роллами, но они оказались столь вкусными, что все равно их покупают. К тому же блюдо вышло довольно пластичным – оно присутствует и в фаст-фуде, и в дорогущем ресторане. Любители повозиться могут приготовить и дома сами. Благо ничего сложного – комок склеившегося риса и кусочек рыбы. Ну еще соевый соус и японский хрен (васаби). И что там может столько стоить?

Суши и зародились как блюдо крестьян и моряков. Их родиной многие считают Японию, но это совсем не так – там они просто получили очень широкое распространение и развитие, и от них о суши узнал остальной мир. Называют также Китай – и это тоже неверно. Он стал лишь «транзитной» страной, через которую попал в Японию.

Настоящей родиной суши является Юго-Восточная Азия, где крестьяне в дельте реки Меконг стали мариновать пресноводную рыбу для длительного хранения. Это современные Лаос, Таиланд, Вьетнам и Камбоджа. Да, правильные суши вовсе не с сырой рыбой, а маринованной. «Суши» (суси) и переводится с китайского именно как «маринованная в рисе» и состоит из слияния двух слов. «Су» означает уксус, а «муси» — рис. Так что можете смело заехать хвостом селедки всякому, кто с надменно скажет вам, что настоящие суши делают из сырой рыбы.

Суши в этом районе начали готовить еще примерно в V–II веках до нашей эры. Местные жители резали пресноводную рыбу из реки на полоски и смешивали их с вареным рисом с солью. Далее все это выдерживалось под гнетом в течение нескольких недель. Рис бродил, выделялся уксус, шла молочнокислая ферментация и через некоторое время рыбка была готова. Рис после этого был уже непригоден в пищу и его выкидывали. Но зато рыба могла храниться до одного года даже в жарком климате.

Когда в IV веке уже нашей эры Китай начал свою экспансию на юго-восток, то они познакомились с этим блюдом и переняли его. Особенно оно полюбилось морякам – китайцы в то время, до принятия решения о самоизоляции, были отличными мореплавателями, а в длительном путешествии всегда остро стояла проблема хранения продуктов.

Это время частых войн непоседливых японцев с Китаем, но в результате столкновений происходили не только битвы, но и взаимный обмен культурой. Так самураи познакомились с суши и привезли к себе на родину. Говорят, его до сих пор можно встретить в японских ресторанчиках и это изначальный вид – никакого риса.

Потребовалась тысяча лет и изобретение рисового уксуса, чтобы какого-то повара в Осаке осенила гениальная мысль – а зачем тратить рис, если его можно съесть? Раз есть готовый рисовый уксус, то можно не дожидаться неделями пока он забродит, а приступить к маринованию мгновенно. Получилось даже вкуснее, без запаха сивухи. Высвободившийся рис он стал прессовать в шарики и сверху класть кусочки рыбы. В Японии это блюдо стало называться осидзуси.

Население Японии росло стремительно и уже к XVIII веку там появились огромные города. В 1721 году Эду, который мы сейчас знаем как Токио, достиг численности в 1 млн 100 тысяч человек, и стал самым большим городом в мире. И вот всю эту ораву надо было чем-то кормить.

Поэтому уличные повара придумали так называемые «быстрые суши» — они скатывали рисовые шарики, поливали их уксусом и сверху клали кусочек чего-нибудь вкусненького – яйцо или сырую рыбу. Вот тогда только и появилась эта традиция суши с сырой рыбой – просто не было времени заморачиваться и ждать пока она промаринуется. А поскольку море рядом, то она была свежайшая, а не вымочаленная в морозилках.

Блюдо получает название нигиридсзуси – «нигири» означает «горсть» и появилось, когда стали есть с рисом. Вариантов великое множество, придумывали что могли и как могли. В каждой японской провинции есть свой.

А вот роллы получились из второго по популярности рецепта – макидзуси. Тут рыба кладется внутрь риса, а не сверху, а затем плотно скатывается с помощью бамбуковой салфетки. В какой-то момент иногда стали применять листы водорослей нори для удержания формы.

Но при этом роллы никакого отношения уже ни к Японии, ни к Китаю, ни к Азии вообще не имеют. Это уже чистый американский фаст-фуд и появился лишь в XX веке. Но изобрел его японский повар Ичиро Машита, который работал в Лос-Анджелесе в ресторане Tokio Kaikan.

© Ичиро Машита

Вначале он стал готовить их как привык – с сырой рыбой. Но дело не пошло, в европейской культуре сыроядение не принято, поскольку слишком сильна историческая память – в средневековье большая часть смертей была от кишечных болезней. Поэтому вода должна кипятиться, а пища подвергаться обязательной термической обработке или засолке.

Тогда Машито просто заменил сырую рыбу на маринованную, как это и было когда-то. Ее заворачивал в нори, а потом облеплял рисом. Все это дело скатывал и резал на порции. Назвал свой шедевр «урамаки ролл». Поскольку ни один американец это выговорить не мог, то он быстро получил название «Калифорния». В таком виде и распространился по всему миру.

Да так удачно, что его теперь едят везде, кроме самой Японии – там про роллы вообще ничего толком не знают. Зато изготовление суши за несколько веков довели до совершенства. Ну а мы вполне можем наслаждаться и тем, и другим. Если есть желание и тот самый тугой кошелек.