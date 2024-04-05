Итоги пандемии: насколько смертелен COVID-19 и где от него умирали чаще

Согласно новому исследованию Института показателей и оценки здоровья, опубликованному в Lancet, продолжительность жизни с 1990 года в мире увеличилась на 6,2 года. За последние три десятилетия этому способствовало снижение смертности от инфекций, а также инсульта и ишемической болезни сердца. Однако пандемия COVID-19 замедлила рост продолжительности жизни. Новая работа выясняет, насколько.

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Основные причины смертности в мире в 2019 году были такими же, как и в 1990 году. В порядке убывания это были ишемическая болезнь сердца, инсульт, хроническая обструктивная болезнь легких и инфекции нижних дыхательных путей. Однако в 2021 году COVID-19 заменил инсульт как вторую по значимости стандартизированную по возрасту причину смерти (94 смерти на 100 000 населения). Пандемия COVID-19 сместила рейтинг пяти ведущих причин, опустив инсульт на третье место, а хроническую обструктивную болезнь легких на четвертое.

В 2021 году самые высокие показатели смертности от COVID-19 наблюдались в странах Африки к югу от Сахары (271 на 100 000 населения), а также в Латинской Америке и странах Карибского бассейна (195 смертей на 100 000 населения). Самые низкие — в Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Океании (23,2 смерти), а также в Европе, США и Канаде (48,1 на 100 000 населения).

С 2019 по 2021 год произошло чистое сокращение ожидаемой продолжительности жизни в мире на 1,6 года.

Несмотря на пандемию, в Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Океании наблюдался самый большой чистый прирост продолжительности жизни с 1990 по 2021 год — 8,3 года. Это произошло, в основном за счет сокращения смертности от хронических респираторных заболеваний, инсульта, инфекций нижних дыхательных путей и рака. В этом же регионе наблюдалось наименьшее сокращение продолжительности жизни из-за COVID-19 — 0,4 года.

Южная Азия на втором месте: чистый прирост продолжительности жизни с 1990 по 2021 годы — 7,8 года. В первую очередь — благодаря резкому снижению смертности от диарейных заболеваний.

Наибольшее сокращение продолжительности жизни во время пандемии COVID-19 произошло в Латинской Америке и странах Карибского бассейна — 3,6 года. В Западной Европе — на год, в Восточной — на 2,6 года.

При этом во всем мире увеличивается количество смертей от неинфекционных заболеваний — болезни почек, сахарный диабет. Исследователи также указывают на неравномерный прогресс в борьбе с такими заболеваниями, как ишемическая болезнь сердца, инсульт и рак. В странах с высоким уровнем дохода удалось снизить такую смертность, а в странах с низким — нет.