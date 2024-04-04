Какой случай поставил точку в дружбе Ленина и Сталина

Взаимоотношения Владимира Ленина и Иосифа Сталина были непростыми. Основатель Советского Союза ценил Иосифа Виссарионовича за деловые качества и одновременно осуждал за эгоцентризм. В итоге именно конфликт со Сталиным стал причиной ухудшения здоровья Владимира Ильича и ускорил его смерть. Но из-за чего же произошла судьбоносная ссора между ними?

Верный, но неумный

Знакомство Ленина и Сталина состоялось в 1905 году в Финляндии на первой конференции РСДРП. На тот момент что один, что другой имели за плечами довольно внушительный революционный опыт. После Февральской революции Иосиф Виссарионович некоторое время главенствовал в ЦК РСДРП, а после Октябрьской стал членом возглавляемого Лениным Совнаркома. В этот период два ключевых советских политических деятеля и сблизились.

По мнению некоторых историков, они могли сдружиться на фоне внутрипартийной борьбы с Каменевым, Зиновьевым и Троцким. С ними у Сталина и Ленина сложились крайне непростые отношения. В 1920 году у Владимира Ильича начало ухудшаться здоровье. Тогда Ульянов решил всецело положиться на Сталина. Он верил, что «в случае чего» тот сможет достать и передать яд. Однако такой уровень доверия не мешал Ленину отзываться о Сталине как о «неумном» соратнике.

Разлад из-за женщины

Всё изменилось в декабре 1922 года. Больного Ленина товарищи по партии старались всячески ограждать от всевозможной политической информации в соответствии с рекомендациями врачей. Медики считали, что такие сведения негативно скажутся на состоянии здоровья вождя. Позже стало известно, что запрет докторов периодически нарушает Надежда Крупская, жена Ленина.

Поведение супруги вождя возмутило Сталина настолько, что он позволил себе грубо отчитать женщину. Разговор на повышенных тонах Надежда Константиновна пережила тяжело. Сестра Владимира Ильича Мария Ульянова вспоминала, что Крупская «выла и каталась по полу» после беседы.

О поведении Сталина узнал Ленин. Он потребовал, чтобы его коллега немедленно извинился за своё поведение. Иосиф Виссарионович свои извинения Крупской, конечно, принёс, но отношения с Лениным были испорчены окончательно. В «Письме к съезду», которое называют политическим завещанием, Ленин указывал на то, что Сталина нужно сместить с поста генсека. Мол, Коба не сможет распорядиться властью, сосредоточенной в его руках, как следует. Но предсмертное послание советского революционера так и не было услышано партийцами.