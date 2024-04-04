Вербное воскресенье: история и традиции праздника

Вербное воскресенье — один из наиболее значимых церковных праздников. Официальное название — Вход Господень в Иерусалим, именно этому событию посвящено торжество.

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Какого числа будут отмечать Вербное воскресенье в 2024 году, какие православные традиции с ним связаны и почему католики называют этот день «пальмовым» — в материале «Газеты.Ru».

Какого числа Вербное воскресенье в 2024 году?

Вербное воскресенье относится к переходящим церковным праздникам. Оно приходится на шестую неделю Великого поста и предшествует началу Страстной недели — одного из самых важных для верующих периодов в церковном календаре. В 2024 году Вербное воскресенье выпадает на 28 апреля, ровно через неделю после него — 5 мая — православные отметят Пасху.

Католики и протестанты в этом году отметили Вербное воскресенье раньше — 24 марта. Несовпадении связано с тем, что православная церковь живет по юлианскому календарю, а католическая — по григорианскому. Переходящие праздники на одну дату приходятся нечасто. Однако в следующем году и Вербное воскресенье и, соответственно, Пасху, представители обеих конфессий будут отмечать в одни и те же даты — 13 и 20 апреля.

История и суть праздника

В Вербное воскресенье верующие вспоминают последние дни земной жизни Спасителя. В основе христианского праздника — евангельское сказание о въезде Иисуса Христа в Иерусалим и торжественная встреча, которую организовал народ.

Согласно обычаю евреев, цари и победители входили в Иерусалим верхом на ослах или конях, а жители выстраивались вдоль пути с пальмовыми ветвями и, восторженно приветствуя въезжающего, бросали ветки пальм ему под ноги, выстилая ими весь путь.

Иисус прибыл в Иерусалим в воскресный день на молодом осле. В то время въехать в город на этом животном считалось символом мира, а на коне — символом войны. Тогда на Востоке осел не вызывал тех ассоциаций, что сегодня, — с глупостью и упрямством. Это животное уважали, и поездка на нем не считалась зазорной даже для правителей.

Весть о чуде быстро разнеслась, и многие иудеи именно после этого уверовали в Христа, пояснил «Газете.Ru» заведующий кафедрой теологии Рязанского госуниверситета им. С.А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря и кандидат исторических наук игумен Лука (Степанов).

«Воскрешение Лазаря, который был уже в гробу, увидели многие иудеи, поэтому слава о Христе в тот момент была, так сказать, на пике. После Иисус повелел привести ослика, на котором до него еще никто не сидел, и с гордостью въехал в Иерусалим», — рассказал настоятель.

По его словам, паломники, собравшиеся в Иерусалиме перед иудейской Пасхой, встречали Иисуса Христа как победителя, ликуя: «Осанна Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!» Народ размахивал пальмовыми ветвями, символизирующими похвальную молитву Господу, и устилал ими и одеждами дорогу, по которой шел Иисус.

«Народ так восторженно встречал Христа в знак благоговения и торжества», — уточнил теолог.

Со Входом Господним в Иерусалим связано значение Вербного воскресенья: Иисус Христос приходит в город, чтобы принять страдания на кресте — за грехи всех людей. А затем, согласно вероучению, воскреснуть, даровав всем верующим избавление от смерти.

Вербное и Пальмовое воскресенье — откуда пошло название

Соблюдая древние традиции, в западных христианских общинах на Вход Господень в Иерусалим принято освящать пальмовые ветви — главный символ праздника. Первые упоминания об этом относятся еще к III веку. В конце VII — начале VIII веков в римских богослужебных книгах описывали так называемую неделю ваий , когда священнослужители проводили торжественные шествия и крестные ходы.

Однако в России пальмы растут редко, а встретить их можно преимущественно в ботанических садах, пояснил игумен Лука. Поэтому православные в качестве символа приветствия Христа пальмовые ветви заменили вербой.

Уже распустившаяся к празднику вербочка напоминает своей шелковистостью ослика, а сам вид растения может отдаленно напоминать пальмовые ветви.

Традиции Вербного воскресенья

В православии Вербное воскресенье входит в число двенадцати важнейших церковных праздников после Пасхи. Но, в отличие от других подобных торжеств, у него нет предпразднества и попразднества, напомнил игумен. Уже на следующий день начинается Страстной, или Великий, понедельник — время особенно строгого поста.

Празднование Вербного воскресенья обычно начинается с всенощного бдения, где читают особую молитву. Молящиеся в этот момент держат зажженные свечи и веточки вербы.

«Накануне Вербного воскресенья веточки окропляют святой водой, а затем батюшки совершают вечернее богослужение. После него вербу разносят по домам и ставят рядом с иконами. Главный символ праздника стоит там в течение всего года, напоминая о торжественном и великом Входе Господнем в Иерусалим», — рассказал про главные традиции у православных игумен Лука.

Он уточнил, что в день Вербного воскресенья для всех верующих облегчаются постные ограничения. Православные могут в этот праздник есть рыбные блюда и выпить немного вина.

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

Христиане накануне Вербного воскресенья стараются обязательно посетить всенощное бдение в храме и освятить веточки вербы. В день праздника положено присутствовать на божественной литургии, после чего можно собраться за семейным праздничным столом, рассказал настоятель монастыря.

Церковь в этот день не советует:

сквернословить;

ругаться;

убираться в доме или саду;

заниматься спортом;

отказывать в просьбах;

заниматься тяжелым физическим трудом и даже рукоделием и готовкой.

Лучше всего Вербное воскресенье провести в семейном кругу, а свободное время посвятить чтению книг и общению с родными и близкими. По словам настоятеля Луки, также в этот день не стоит «сильно погружаться в суету», а лучше и вовсе ее избегать.

В Вербное воскресенье не принято устраивать шумные гуляния, застолья, танцы и веселье, поскольку праздник носит и трагический оттенок.

Что можно есть в Вербное воскресенье

Традиционно на Руси накануне праздника было принято готовить брагу , гречневые блины и рыбные пироги. На праздничном столе не должны присутствовать мясные и молочные блюда, поскольку на Страстной седмице верующие продолжают держать пост.

Однако в этот день церковь делает послабление и разрешает всем постящимся добавить в свой рацион рыбу, морепродукты, икру и красное вино.

«Хоть Вербное воскресенье и предполагает некое торжество и облегчение Великого поста, важно помнить, что следующий день — Страстной понедельник — уже самый строгий. Вместе с ним начинается Страстная седмица, и поэтому, разумеется, Вход Господень в Иерусалим как праздник имеет свойство некоторой сдержанности, поскольку происходит в преддверии Страстной седмицы», — рассказал «Газете.Ru» игумен Лука.

Главное правило во время праздничного ужина — не переедать и придерживаться нормы при употреблении алкоголя.

Приметы и народные поверья в Вербное воскресенье

Верба традиционно символизирует здоровье, жизненную силу и плодородие. Считалось даже, что освященная веточка в силах остановить летнюю грозу, а брошенная в пламя — помочь при пожаре.

Помимо этого, по народным поверьям, верба обладает целебной и очистительной силой. Восточные славяне верили, что с помощью ее веточек можно спасти домашний скот от хищного зверя, порчи, болезней и злых духов.

«Не я бью, верба бьет»

Наши предки верили, что верба исцеляет и предотвращает различные болезни. Принесенную из церкви освященную веточку часто ставили у изголовья больного, чтобы ее волшебная сила исцелила все недуги.

Нередко домочадцы добавляли вербу в воду при купании детей, а также хлестали больного по спине, приговаривая:

«Верба, верба, вербочка, Золотая вербочка. А я вербой похлещу, И скажу присловье: Верба, дай здоровья!»

Традиция слегка бить друг друга освященной вербой сохранилась и в наши дни, однако присказку немного изменили. Теперь действие сопровождается словами: «Не я бью, верба бьет!» или «Верба хлест, бей до слез!». Считается, что такой ритуал приносит благополучие и, конечно, здоровье.

Веточками народ хлестал не только детей и домочадцев. Многие трижды били освещенной вербой скот, землю, где выращивали урожай, пчелиные ульи и могилы своих близких.

Для чего едят вербу

Некоторые славянские народы издавна ели вербные «сережки», считая их лекарством от лихорадки. Многие верующие до сих пор соблюдают такую традицию и на выходе из церкви в Вербное воскресенье съедают по девять почек с веточки.

По другим народным поверьям, если человек съест одну почку вербы, то вскоре к нему придет решение важной проблемы.

Кроме того, в старину «сережки» растения советовали есть бесплодным женщинам, чтобы те наконец смогли завести детей. А женщине, которая хочет ребенка, по поверью, в Вербное воскресенье следует самой срезать веточки, освятить их в церкви, а затем съесть три почки вербы и весь год хранить веточки в своей комнате.

Приметы на Вербное воскресенье