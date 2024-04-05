Что строго запрещено делать 6 апреля, чтобы беды обошли дом стороной

Православные волгоградцы отмечают Предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы, а в народном календаре отмечается день Артемия Солунского.

Артемий Солунский жил в Селевкии Писидийской, прославился своими добродетелью и благочестием, а потому и был возведен апостолом Петром в первые епископы города. За время своей службы он снискал славу заступника бедных и гонимых.

Кроме того, в этот день обычно готовились к Благовещению. Во дворах жгли костры и бросали туда все старое, ненужное и сломанное. Наши предки считали, что чем выше пламя, тем сильнее будет защита от нечисти.

Принято было 6 апреля убираться в доме, выметая наружу грязь и пыль, завершать все неоконченные дела, вечером сходить на службу в храм, а за ужином помянуть усопших родственников.

В этот день действует ряд запретов, нарушение которых влечет за собой последствия.

Так, категорически запрещено ругаться, сквернословить, оскорблять кого-либо, обижать других людей и животных.

Также лучше воздержаться от походов по гостям или приемов кого-либо (даже друзей и родных) у себя дома.

Нельзя в день Артемия Солунского заниматься финансовыми делами.