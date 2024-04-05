Как русский император принимал отречение Наполеона

Наполеон Бонапарт для Франции и России особо знаковая фигура. Французы гордятся тем, что он был военным и государственным гением и создал самую впечатляющую империю. Русские – тем, что вот этого гения сумели полностью уничтожить. 210 лет назад, 4, 5 и 6 апреля 1814 года, произошли события, которые в истории известны как Первое отречение Наполеона.

© wikipedia.org // Отречение Наполеона

Все историки в один голос заявляют, что Наполеон совершил единственный стратегический просчет – полез в Россию. В результате его огромная, не виданная ранее на просторах Европы 600-тысячная армия оказалась разгромлена.

Но у императора еще оставались значительные силы, а главное никуда не делся полководческий талант. Поэтому союзникам потребовались еще полтора года, чтобы дойти до Франции.

Только поражение под Лейпцигом 18 октября 1813 года значительно ослабило французов. Но при этом все военные стратеги указывают, что короткая кампания зимы 1814 года у Наполеона была самой блестящей за всю его и так славную карьеру. Он умудрялся меньшими силами наносить поражение войскам союзников.

В результате, еще в феврале-марте 1814 года союзники вели переговоры в Шатильоне и готовы были оставить за Наполеоном корону. При условии к возвращению к границам Франции 1792 года. Бонапарт отказался. И потерял последний шанс.

© wikipedia.org // Наполеон

Ведь военные победы уже не приносили прежних результатов в политическом плане. Положение становилось все хуже, Наполеона один за другим предают союзники, которых он считал верными. Даже самый знаменитый наполеоновский маршал Мюрат перешел на их сторону и наступал теперь вместе с австрийскими войсками.

При этом Наполеон не стал поднимать нацию на вооруженную борьбу. Этому обстоятельству очень удивлялся русский император Александр I. Он был уверен, что, как и в России во Франции начнется народное сопротивление иностранным армиям. Тем более, что крестьяне довольно враждебно относились, но и только.

Впоследствии выяснится, что и верные Наполеону маршалы тоже предлагали обратиться с призывом к народу. Но император отверг: «Химеры!.. Поднять нацию, где революция уничтожила дворян и духовенство, и я сам уничтожил революцию!» Он не верил уже, что народ массово его поддержит.

И был прав. Через несколько месяцев, когда Наполеон направится в изгнание на остров Эльбу, его чуть не растерзала толпа крестьян. В Авиньоне карету забросали камнями, а в Оргоне даже пытались вытащить бывшего правителя с криками «Тиран!» Спас сопровождавший его русский генерал и главный адъютант Александра I, участник Итальянского похода Суворова граф Павел Шувалов.

31 марта союзные войска заняли Париж. Произошло это после предательства Сената. А также бывшего наполеоновского министра иностранный дел Талейрана, который, впрочем, установил связи с русским и некоторыми другими дворами еще раньше. Это он посоветовал Александру I безбоязно идти на Париж – гарнизон деморализован. 3 апреля Талейран сформировал временное правительство, которое издало Декрет о низложении Наполеона.

Наполеон о падении столицы узнал в Фонтенбло. Там он сумел собрать остатки войск, более 50 тысяч человек. И, довольно хвастливо, по-наполеоновски, заявлял, что вместе с ним это получается не менее 150 тысяч.

4 апреля император строит свои войска и те клянутся ему в верности и решимости нанести поражение врагу. Следом у него собираются маршалы Ней, Лефевр, Макдональд, Удино, Мансей, а также Маре, Бертье и Коленкур. Он излагает им свой план похода на Париж. В ответ прославленные полководцы молчат.

Набравшись смелости они сказали своему полководцу, что план убийственный для столицы. Он приведет к многочисленным жертвам. Кроме того, были уверены, что в этом случае русские отомстят за сожжение Москвы. Солдаты не смогут сражаться на руинах Парижа. И потребовали отречения от престола.

© wikipedia.org // Отречение Наполеона

Наполеон понял, что окончательно проиграл. Подошел к столу и написал текст отречения в пользу своего сына Наполеона II. Он отдал его Нею, Макдональду и действовавшему министру иностранных дел Коленкуру, чтобы они отвезли императору Александру.

5 апреля этот исторический документ был доставлен. Русский царь принял посланников очень приветливо. С большинством пунктов был согласен и не возражал против воцарения малолетнего Наполеона II при регентстве его матери Марии-Луизы. Он знал, что австрийцы тоже будут не против того, чтобы Францией управляла императрица из Австрии.

Но на следующий день все изменилось. Стало известно о том, что маршал Мармон предал Наполеона и перешел со своими войсками на сторону союзников. Александр заявил, что армия Франции против своего императора и ему нужно отречься не только за себя, но и своих наследников. В этот раз союзники отказались передавать трон Наполеону II и объявили о реставрации династии Бурбонов.

При этом Александр добавил, что Бонапарт получит все возможные почести. И действительно, по договору в Фонтенбло ему оставили императорский титул, 400 человек гвардии и назначили содержание в 2 млн франков в год. Но поселиться должен в изгнании на острове Эльба.

В этот же день посланцы вернулись к Наполеону и изложили суть событий. Вновь собранным маршалам он предложил тогда продолжить сопротивление. Те молчали. Тогда он взял перо и поднес к бумаге. И вдруг обернулся: «А может попробуем? Мы их разгромим!» В ответ была тишина. Император подписал отречение. Было 6 апреля 1814 года.