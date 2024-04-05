Как «проклятие Марины Мнишек» изменило историю России

3 мая 1606 года дочь сандомирского воеводы Юрия Мнишека Марина торжественно, под звон колоколов, въезжала в Москву. Ей предстояло обвенчаться с русским царём Дмитрием Ивановичем. Никто тогда, и меньше всего сама Марина, не мог предполагать, что всё это – начало большой трагедии – как русского народа, так и лично Марины Мнишек.

Начало эпохи самозванцев

В 1604 году с пятнадцатилетней Мариной познакомился человек, называвший себя чудесно спасшимся от рук убийц русским царевичем Дмитрием Ивановичем, сыном Ивана Грозного, законным претендентом на русский престол. Эта встреча обрела красочные описания у многих историков. Достоверно неизвестно, как это всё было, но можно сказать совершенно определённо, что самозванец был влюблён в дочь воеводы польского города Сандомира.

Вскоре состоялись помолвка и заключение брачного соглашения. Лжедмитрий обещал Марине, что в случае своего воцарения на «прародительском троне» она получит в своё управление города Новгород и Псков с областями, а тесть, Юрий Мнишек, Смоленскую и Северскую земли. Свадьба должна была состояться после восшествия Лжедмитрия на престол. В случае неудачи претендента Марине предоставлялась свобода выйти замуж за любого другого.

Марину и её отца не интересовало, настоящий ли это был царевич Дмитрий. Скорее всего, они уже тогда подозревали, что это не так. Но у них возобладали практические интересы – выгоды, которые они лично получат при воцарении самозванца. Ещё меньше вопрос законности претендента занимал польских магнатов и католическое духовенство, оказавших помощь Лжедмитрию в его борьбе против «узурпатора» Бориса Годунова. Им было важно, что самозванец обещал привести русскую церковь в соединение с римско-католической церковью. Вокруг Лжедмитрия, сразу после его явления в Польше, закружился клубок интриг, направленных на подчинение России Польше с помощью самозванца.

Не исключено, что и появление «претендента» изначально было польской интригой, а не собственной инициативой невесть откуда взявшегося авантюриста. Все дела и поступки Лжедмитрия показывали в нём человека, слишком хорошо знакомого с польскими обычаями. Это не мог быть беглый московский монах Григорий Отрепьев, как его официально ославили в Москве сначала Борис Годунов, а потом Василий Шуйский. Он был уроженцем Речи Посполитой из её западнорусских земель.

Венчание Марины на царство

Предприятие самозванца вначале удалось блестяще. В Москве внезапно умер царь Борис. На сторону Лжедмитрия перешло русское войско. «Истинный царь Дмитрий» под ликование народа вступил в Москву. Это было в июне 1605 года. После этого новый царь стал готовиться к свадьбе.

Готовилась к ней и Марина. Она получила напутствие от короля и католического духовенства, чтобы на московском престоле выполняла интересы Польши и способствовала обращению России к католичеству. Сам римский Папа Павел V прислал ей письмо с наставлениями.

В ноябре 1605 года в Польшу прибыло русское посольство во главе с дьяком Афанасием Власьевым. Он представлял лицо царя при его официальном обручении с Мариной, которое провёл кардинал Бернард Мациевский. Получив от Лжедмитрия большую сумму денег, Юрий Мнишек с дочерью весной 1606 года поехал, наконец, в Россию.

8 мая 1606 года состоялось венчание. Но предварительно, по желанию ли Лжедмитрия, или по собственному, Марина была торжественно коронована на русский престол патриархом московским Игнатием. Таким образом, право Марины на престол было установлено независимо от бракосочетания с царём. Марина Мнишек стала первой женщиной, торжественно венчанной на русское царство.

Дальше произошли всем известные события. Множество знатных польских гостей на свадьбе, заполонивших со своими слугами Москву, произвели сильное неудовольствие в народе своим наглым поведением. Этим воспользовалась группировка бояр во главе с Василием Шуйским. Она разожгла восстание, направив его на поляков, а под шумок свергла и убила Лжедмитрия. Марина Мнишек с отцом оказались в тюрьме.

«Ворёнок»

Но «царевич Дмитрий» снова чудесным образом «воскрес». В 1608 году в западных областях России появился второй Лжедмитрий. В это время царь Василий Шуйский решил отпустить арестованных Мнишков из Ярославля в Польшу. Но их перехватил по пути польский приспешник второго самозванца Александр Зборовский и доставил в его лагерь в Тушино. Там Марина разыграла комедию, публично признав в Лжедмитрии II своего мужа. Нелегко было ей: второй самозванец, по всем свидетельствам, был стар и уродлив, тогда как первому было всего двадцать с небольшим лет. Марина поставила негласным условием, чтобы только на людях разыгрывать роль жены Лжедмитрия II, а на самом деле не жить с ним супружеской жизнью.

В декабре 1609 года тушинский лагерь распался – из него ушли поляки. Лжедмитрий II ещё какое-то время вёл борьбу, опираясь на русские разбойничьи отряды, но в декабре 1610 года был убит своими сообщниками. Марина в начале 1611 года родила сына Ивана. Некоторые историки считают, что это был сын не Лжедмитрия II, а казачьего предводителя Ивана Заруцкого, который после гибели второго самозванца взял Марину под свою опеку.

Заруцкий стал во главе партии, прочившей малолетнего Ивана на престол. Он участвовал в Первом и Втором ополчениях, освобождавших Москву от поляков. Но князь Дмитрий Пожарский наотрез отказался признавать «права на престол» сына Марины, которого русские люди прозвали «ворёнком». После избрания в 1613 году на престол династии Романовых московские воеводы развернули охоту на Заруцкого и Марину. Те с остатками своих шаек бежали в Астрахань, где их и взяли в плен в 1614 году.

Расправа

Заруцкого посадили на кол. Трёхлетнего «Ворёнка» прилюдно повесили у Серпуховских ворот. Его вырвали спящего из рук матери и понесли на казнь. Ребёнок уже осознавал окружающее, плакал, что его разлучили с матерью, спрашивал, куда его несут. Очевидцы писали также, что лёгкий ребёнок не мог своим весом затянуть петлю вокруг своей шеи и потому несколько часов провисел живой в одной рубашонке, пока не околел от зимнего холода.

Марину Мнишек заключили в подвал башни кремля в Коломне (она до сих пор зовётся Маринкиной) и уморили голодом.

Как подействовало проклятие

Сразу после расправы в народе стали рассказывать о том, что в ту минуту, когда палач вырвал маленького Ивашку из рук Марины, та громко прокляла род Романовых.

Новая династия действительно оказалась несчастливой. Пётр I убил собственного сына и тем пресёк мужскую линию рода. Печальна судьба Ивана VI, всю свою жизнь проведшего в заточении и там убитого. Пётр III и Павел I погибли в результате дворцовых переворотов. Александр II был взорван бомбой. Вместе с последним царём этой династии Николаем II погибли вся его семья и ещё много представителей императорской фамилии Романовых.