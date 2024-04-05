Биологи подсчитали червей в законсервированном 42 года назад лососе

Воды Аляски являются важнейшим местом промысла лосося, и ученые хотят знать, как изменение климата меняет их. Биологи изучали морские пищевые сети, используя необычный источник: старые рыбные консервы, изготовленные за последние 42 года. Всего исследовали 178 банок и подсчитали количество круглых червей анизакид, распространенных морских паразитов, в рыбном филе.

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Паразиты были убиты в процессе консервирования и для потребителя не представляли угрозы, но подсчет анисакид — один из способов оценить, насколько хорошо работает морская экосистема.

«Все полагают, что черви в лососе — это плохой признак. Но жизненный цикл анисакид объединяет множество компонентов пищевой цепи: морские беспозвоночные, мелкая и более крупная рыба, морские млекопитающие. Мы рассматриваем их присутствие как сигнал о том, что рыба на вашей тарелке произошла из здоровой экосистемы», — сказала Челси Вуд, доцент кафедры водных и рыбных наук Университета Вашингтона.

В научной статье, опубликованной в Ecology & Evolution, исследовательская группа сообщает, что количество анизакидовых червей с 1979 по 2021 год выросло у кеты и горбуши, а у кижуча и нерки остались прежними. Если их численность со временем растет, это указывает на то, что паразиты смогли найти всех нужных хозяев и размножаться. Это может указывать на стабильную или восстанавливающуюся экосистему.

Существует несколько объяснений повышения уровня анисакидов в горбуше и кете. В 1972 году Конгресс США принял Закон о защите морских млекопитающих, который позволил популяциям тюленей, морских львов, косаток восстановиться после упадка. Другие возможные объяснения включают потепление или положительное влияние Закона о чистой воде.

Для людей поедание таких червей опасно. Анисакиды даже известны как «суши-черви», они могут вызывать симптомы, похожие на пищевое отравление, заболевание анисакидоз, если их проглотить с сырой или плохо приготовленной рыбой.