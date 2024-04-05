«Он даже чеканить не умеет!». Топ тренеров, никогда не игравших в футбол

Пока Александр Мостовой упрекает уже очередного тренера в неумении чеканить мяч и отсутствии игрового опыта (да-да, как легко можно догадаться, теперь в опалу Александра попал Абаскаль), мы решили вспомнить коучей, никогда не бывших профессиональными игроками, но тем не менее оставивших след в футбольной истории.

© ФК «Шанхай Шэньхуа»

Жозе Моуринью

Великим игроком юному Жозе не суждено было стать не из-за какой-то страшной травмы – нет, всё гораздо банальнее: он не был талантливым футболистом. Жозе осознал это довольно рано – уже в 24 года. Не пригодившись «Риу Аве» и поскитавшись по клубам местечкового уровня, Особенный закончил карьеру и принялся изучать азы тренерской профессии под руководством Бобби Робсона.

Последующие события – история. Нет, великая история: 26 трофеев и чемпионский требл с «Интером» в 2010-м как венец его славной карьеры. Наследие, которое Моуринью оставил футболу, никто не сможет перечеркнуть. Даже сам Жозе, как бы он ни старался.

Путь Моуринью вдохновил многих парней по всему миру. Одним из таковых стал Андре Виллаш-Боаш, который уже в 19 лет получил тренерскую лицензию. С Жозе бывшего главного тренера «Зенита» связывает не только португальский паспорт, но и обучение у всё того же Робсона. Более того – именно по совету Бобби Моуринью взял Виллаш-Боаша своим ассистентом.

Дальнейшая карьера Андре была яркой, но скомканной и короткой. Кажется, португалец бежал от всех выпущенных в него комплементарных стрел (самый молодой тренер в истории с выигранным еврокубком!), в итоге завершив тренерскую карьеру в 43 года. Но в памяти болельщиков «Порту» и «Зенита» время, проведённое с Виллаш-Боашем, всегда будет особенно ценно.

Юлиан Нагельсман

Ставший жертвой управленческого самоубийства директоров «Баварии» Юлиан Нагельсман сейчас активно готовит Германию к Евро-2024. А ведь ему всего 36! Часто шутят, что Юлиан – Месси от мира тренерства, намекая на его компьютероподобный ум, потянуть мощности которого не в силах даже некоторые топовые игроки. Нагельсман при этом не был отличником на тренерских курсах – задавал слишком много вопросов и ставил в неловкое положение преподавателей.

На самом деле, его тренерский гений оценивать нужно не по «Лейпцигу», «Баварии» или сборной Германии, а по тому, что он сотворил с «Хоффенхаймом», превратив аутсайдера Бундеслиги в одного из лидеров лиги с искромётным атакующим футболом. Это та история, которая должна находиться на соседней странице с Бьелсой и Сампаоли, а не с Анчелотти или Моуринью.

Вот мы и подобрались к тому, кто постоянно обскакивал Нагельсмана на экзаменах во время учёбы, – к Доменико Тедеско. Позднее оба признавались, что тесно сдружились на курсах и переняли друг от друга немало тактических идей. Да и пути немцев до определённой поры были похожи. Тедеско также суперуспешно стартовал в Бундеслиге, заставив заново восхищаться когда-то великим «Шальке».

Но затем последовали катастрофическое падение в зону вылета, увольнение, неоднозначная командировка в «Спартак», критика Мостового. После «Спартака» история повторилась: яркий старт, Кубок Германии, провал и увольнение. Теперь они однокашники в сборных и – кто знает? – совсем скоро могут схлестнуться друг с другом на родине за Евро.

Этот список не мог обойтись без Леонида Викторовича Слуцкого. На его вратарской карьере крест поставила тяжёлая травма. А может, уберегла? В любом случае в его лице мы получили одного из самых успешных тренеров в истории РПЛ: семь трофеев с ЦСКА, включая три чемпионства, после которых красноармейцы так и не брали золотые медали.

Путь Слуцкого чем-то похож на тренерское путешествие Виллаш-Боаша, только Леонид Викторович никогда не задумывался о завершении карьеры. Сейчас тренер знакомится с очередной страной – пытается привести к чемпионству китайский «Шанхай Шэньхуа», после уверенного старта ставший фаворитом первенства. Что ж, пожелаем Леониду Викторовичу успехов, хотя хотелось бы, конечно, ещё увидеть его у руля какого-нибудь российского топ-клуба.