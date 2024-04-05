«Он даже чеканить не умеет!» Топ тренеров, никогда не игравших в футбол
Пока Александр Мостовой упрекает уже очередного тренера в неумении чеканить мяч и отсутствии игрового опыта (да-да, как легко можно догадаться, теперь в опалу Александра попал Абаскаль), мы решили вспомнить коучей, никогда не бывших профессиональными игроками, но тем не менее оставивших след в футбольной истории.
Жозе Моуринью
Великим игроком юному Жозе не суждено было стать не из-за какой-то страшной травмы – нет, всё гораздо банальнее: он не был талантливым футболистом. Жозе осознал это довольно рано – уже в 24 года. Не пригодившись «Риу Аве» и поскитавшись по клубам местечкового уровня, Особенный закончил карьеру и принялся изучать азы тренерской профессии под руководством Бобби Робсона.
Последующие события – история. Нет, великая история: 26 трофеев и чемпионский требл с «Интером» в 2010-м как венец его славной карьеры. Наследие, которое Моуринью оставил футболу, никто не сможет перечеркнуть. Даже сам Жозе, как бы он ни старался.
Андре Виллаш-Боаш
Путь Моуринью вдохновил многих парней по всему миру. Одним из таковых стал Андре Виллаш-Боаш, который уже в 19 лет получил тренерскую лицензию. С Жозе бывшего главного тренера «Зенита» связывает не только португальский паспорт, но и обучение у всё того же Робсона. Более того – именно по совету Бобби Моуринью взял Виллаш-Боаша своим ассистентом.
Дальнейшая карьера Андре была яркой, но скомканной и короткой. Кажется, португалец бежал от всех выпущенных в него комплементарных стрел (самый молодой тренер в истории с выигранным еврокубком!), в итоге завершив тренерскую карьеру в 43 года. Но в памяти болельщиков «Порту» и «Зенита» время, проведённое с Виллаш-Боашем, всегда будет особенно ценно.
Юлиан Нагельсман
Ставший жертвой управленческого самоубийства директоров «Баварии» Юлиан Нагельсман сейчас активно готовит Германию к Евро-2024. А ведь ему всего 36! Часто шутят, что Юлиан – Месси от мира тренерства, намекая на его компьютероподобный ум, потянуть мощности которого не в силах даже некоторые топовые игроки. Нагельсман при этом не был отличником на тренерских курсах – задавал слишком много вопросов и ставил в неловкое положение преподавателей.
На самом деле, его тренерский гений оценивать нужно не по «Лейпцигу», «Баварии» или сборной Германии, а по тому, что он сотворил с «Хоффенхаймом», превратив аутсайдера Бундеслиги в одного из лидеров лиги с искромётным атакующим футболом. Это та история, которая должна находиться на соседней странице с Бьелсой и Сампаоли, а не с Анчелотти или Моуринью.
Доменико Тедеско
Вот мы и подобрались к тому, кто постоянно обскакивал Нагельсмана на экзаменах во время учёбы, – к Доменико Тедеско. Позднее оба признавались, что тесно сдружились на курсах и переняли друг от друга немало тактических идей. Да и пути немцев до определённой поры были похожи. Тедеско также суперуспешно стартовал в Бундеслиге, заставив заново восхищаться когда-то великим «Шальке».
Но затем последовали катастрофическое падение в зону вылета, увольнение, неоднозначная командировка в «Спартак», критика Мостового. После «Спартака» история повторилась: яркий старт, Кубок Германии, провал и увольнение. Теперь они однокашники в сборных и – кто знает? – совсем скоро могут схлестнуться друг с другом на родине за Евро.
Леонид Слуцкий
Этот список не мог обойтись без Леонида Викторовича Слуцкого. На его вратарской карьере крест поставила тяжёлая травма. А может, уберегла? В любом случае в его лице мы получили одного из самых успешных тренеров в истории РПЛ: семь трофеев с ЦСКА, включая три чемпионства, после которых красноармейцы так и не брали золотые медали.
Путь Слуцкого чем-то похож на тренерское путешествие Виллаш-Боаша, только Леонид Викторович никогда не задумывался о завершении карьеры. Сейчас тренер знакомится с очередной страной – пытается привести к чемпионству китайский «Шанхай Шэньхуа», после уверенного старта ставший фаворитом первенства. Что ж, пожелаем Леониду Викторовичу успехов, хотя хотелось бы, конечно, ещё увидеть его у руля какого-нибудь российского топ-клуба.