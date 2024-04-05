Шхуна «Кодор»: история главного парусника советского кинематографа

Этот прекрасный парусник знают под разными именами: «Секрет», «Испаньола», «Скорпион», «Дункан», «Пилигрим». Многие даже не догадываются, что все эти суда в любимых всеми советских фильмах «сыграла» одна и та же шхуна «Кодор». Она долгие годы была настоящей звездой кино, пока трагически не погибла в пламени пожара у набережной Баку.

Шхуна — это парусное судно, имеющее не менее двух мачт с косыми парусами. При этом парусное снаряжение шхун может быть разным. Моряки различают гафельные, бермудские, стаксельные, марсельные и брамсельные. Это красивые парусники, массово использовавшиеся до середины 20 века в самых разных целях, от рыболовного промысла, до научных исследований.

Шхуна «Кодор» была построена 1947 году в Финляндии по специальному заказу Министерства морского флота СССР. Финны создали этот корабль в счет репараций, положенных Союзу по итогам Второй мировой войны. Назвали судно в честь реки Кодор в Абхазии.

Шхуна «Кодор»: от подсобного судна до праздничной декорации

«Кодор» был не единственным парусным судном, построенным финнами в счет репараций. С 1946 по 1953 год Финляндия спустила на воду 102 таких парусника. Объяснить такую страсть к парусам в середине 20 столетия сложно. «Кодор» стал одним из самых серьезных проектов. Это трехмачтовая шхуна с водоизмещением 500 тонн, длиной 39,4 и шириной 9,5 метров. Высота ее от ватерлинии, но верхушки мачт 58 метров.

Шхуна получила гафельную парусную оснастку с площадью парусов 834 кв. м. Дополнительно судно имело двигатель внутреннего сгорания системы «Болиндер» мощностью 300 л. с. Максимальная скорость «Кодора» под парусами составляла 10 узлов или 18,5 км/час. Для управления шхуной требовался экипаж из 15 человек. Также на борту можно было разместить до 50 курсантов.

© Шхуна «Кодор» на советской почтовой марке

Начало карьеры «Кодора» было совсем не романтичное. Судно использовали в качестве сборщика улова с небольших рыболовецких судов в Балтийском море. Также шхуна выполняла задачи по снабжению рыбаков продуктами и оборудованием. Но в рыболовецком флоте судно пробыло недолго. Его передали Ленинградскому мореходному училищу в качестве учебного парусника. Гафельную оснастку заменили на бермудскую, более простую в управлении. Ленинград.

© Репетиция праздника «Алые паруса». 1972 год

С 1957 по 1970 годы учебное судно «Кодор» бороздило волны вокруг Европы. Шхуна побывала в водах Атлантического океана и 11 морей. За это время на ней успели пройти курс более 3 тыс. курсантов мореходного училища. В 1971 году «Кодор» привлекли на роль галеота «Секрет» в знаменитом празднике выпускников «Алые паруса» в Ленинграде. Дебют оказался успешным и судно радовало подростков и их родителей до 1979 года.

Съемки в кино

А потом «Кодор» стал звездой кино. Все помнят фильм 1982 года по роману Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ». Парусник блестяще сыграл роль трехмачтовой шхуны «Испаньола». Для этого на судно доставили старинные пушки, а курсантов нарядили в матросов и пиратов. В том же году «Кодор» попал в еще один приключенческий фильм — «Арабелла, дочь пирата».

© Лафетное орудие на палубе «Кодора»

Несмотря на то, что шхуна выглядела достаточно винтажно, по сути, это было достаточно современное судно. Из-за этого иногда возникали проблемы, которые приходилось решать, используя смекалку. Например, в «Острове сокровищ» есть сцена, где Джим в исполнении Федора Стукова угоняет «Испаньолу» у пиратов и стоит у штурвала.

© Кадр из фильма «Остров сокровищ». 1982 год

В рулевой рубке судна было полно современного оборудования, которое скрыть не получалось. Тогда штурвал просто сняли и установили на палубе. В то время как Джим крутил штурвал, не соединенный ни с чем, на свежем воздухе, в рубке капитан судна управлял им при помощи разводного ключа.

Палуба шхуны

Новый порт и новые роли

В 1983 году «Кодор» подарили бакинскому яхт-клубу и шхуна оказалась на Каспии. Она участвовала в водноспортивных праздниках и просто украшала столицу Азербайджанской ССР до 1985 года. Потом о судне-актере снова вспомнили кинематографисты. Следующим фильмом с ее участием стал многосерийный фильм «В поисках капитана Гранта», снятый по мотивам романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта».

© Шхуна «Кодор» в роли яхты «Дункан»

После некоторых переделок шхуна «Кодор» превратилась в яхту «Дункан». Для этого на судно снова установили пушки, заменили таблички с названиями, а главное — установили бутафорскую трубу, из которой можно было выпускать дым. Перед трубой возвели надстройку с фальшивым штурвалом. После завершения съемок шхуну вернули в первозданный вид и доставили обратно в Баку.

Но в порту приписки она была недолго. В 1986 году она снова понадобилась киностудии. Теперь «Кодору» предстояло изображать китобойное судно «Пилигрим» в художественном фильме «Капитан „Пилигрима“» по мотивам романа Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан».

© Курсанты мореходного училища в форме матросов 19 века

Это был последний поход шхуны. После этого она больше никогда не покидала бакинского причала. «Кодор» хотели передать Мореходному училищу, но в стране наступили трудные времена. Учебное заведение не могло взять на себя содержание парусника. Не справился с этим и городской совет. В итоге было решено сделать из шхуны плавучий ресторан.

Гибель «Кодора»

Много лет легендарное судно радовало бакинцев и гостей города отличной кухней и экзотическим антуражем. Только вот морякам было больно смотреть на то, как крепкий еще парусник с интересной историей превратился в заведение общепита. Ходили даже слухи, что некие отчаянные головы даже планировали угнать «Кодор».

Нет, не для того, чтобы стать пиратами Каспийского моря. Якобы моряки собирались разбить шхуну о скалы острова Наргин. В этом печальном месте находится корабельное кладбище Каспийской флотилии. Возле острова лежат останки боевых кораблей времен Второй мировой войны. Но до такой крайности дело не дошло. В одну из августовских ночей 1999 года на шхуне-ресторане вспыхнул пожар. Была ли это случайность или намеренный поджог — никто не знает.

© Шхуна «Кодор» после пожара

За ночь «Кодор» полностью сгорел, несмотря на усилия пожарных и их добровольных помощников. От славного корабля, любимца детей всего СССР, остались несколько крупных обломков, которые вскоре утилизировали.