Что строго запрещено делать 7 апреля, чтобы беды обошли дом стороной

Православные волгоградцы 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен в честь дня, когда архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о скором рождении Сына Божия.

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Согласно церковной традиции, именно в этот день Деве Марии явился Архангел Гавриил и рассказал о скором рождении Иисуса Христа. Праздник открывает череду событий воплощения, жизни и служения, смерти и воскресения Спасителя.

Наши предки считали этот праздник очень важным. На Благовещение обычно ослабляли пост и готовили особое блюдо – кулебяку с рыбой или капустой. Также 7 апреля отмечали третью встречу весны.

Молодые одинокие девушки в этот день молились Богородице и просили доброго мужа и крепкую семью, а замужние – здоровья для своих родных.

На Благовещение категорически запрещено работать. Если нарушить это правило, то весь год все начинания окажутся неудачными и хлопоты не принесут необходимого результата.

Также нельзя отправляться в путешествие, поскольку в дороге можно попасть в большую беду.

Не следует 7 апреля совершать крупные покупки – все приобретения окажутся неудачными. Делиться с окружающими своими планами и идеями также не стоит, иначе не получится реализовать задуманное.

Наконец нельзя на Благовещение громко разговаривать и веселиться, ругаться, врать, распускать слухи, брать в долг и отказывать в помощи нуждающимся, чтобы несчастья обошли дом стороной.