Поставил на крыло: 155 лет основателю аэромеханики Сергею Чаплыгину

В пятницу 5 апреля исполняется 155 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Чаплыгина - русского гения, идеи которого предопределили развитие современной аэромеханики и аэродинамики, академика АН СССР, Героя Социалистического Труда.

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Его жизнь была неразрывно связана с Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ, сегодня входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").

"Большая душа, большой человек, патриот Родины, истинно русский человек", - так говорили о нем ученики и коллеги.

Он был не только сподвижником отца русской авиации, профессора Николая Егоровича Жуковского. Как вспоминают сегодня в ЦАГИ, Чаплыгин - создатель оригинальных методов научных исследований в основных и наиболее трудоемких областях аэродинамики. Это теория профиля крыла самолета, аэродинамика больших скоростей, теория неустановившихся движений…

Выпускник Московского университета, Сергей Алексеевич преподавал физику и механику в учебных заведениях Москвы. Но главным делом его жизни стал ЦАГИ, к основанию которого его привлек Жуковский в конце 1918 года. Вместе с Николаем Егоровичем Жуковским он подарил соотечественникам большую мечту - о полете, поставив на крыло ЦАГИ и всю отечественную авиацию.

После ухода из жизни Жуковского, Чаплыгин взял всю ответственность за его детище на себя. С 1921 года он председатель Коллегии ЦАГИ, с 1928 по 1931 год - директор-начальник института. Большое внимание уделял экспериментальным исследованиям: благодаря его усилиям в 1920-е годы было развернуто масштабное строительство новых лабораторий.

Сергей Чаплыгин - основатель школы механиков-аэродинамиков, в состав которой вошли крупнейшие ученые страны.

С началом Великой Отечественной войны Сергей Алексеевич переехал в Новосибирск, куда эвакуировали часть лабораторий ЦАГИ. Впоследствии здесь вырос Сибирский научно-исследовательский институт авиации, который сегодня носит имя С.А. Чаплыгина.

В день рождения ученого в демонстрационном центре ЦАГИ открылась посвященная ему выставка. Основу экспозиции составляют подлинные экспонаты из московского музея-квартиры С.А. Чаплыгина.

Выставка продлится до 31 мая.