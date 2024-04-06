Какие русские жаргонные слова на самом деле цыганские

На протяжении нескольких веков русские тесно контактируют с цыганами. И такое взаимодействие, конечно же, дало свои плоды. Например, в русском языке появилось много жаргонизмов.

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Со временем эти фразочки и словечки стали неотъемлемой частью русского языка, хотя на самом деле их происхождение – цыганское.

Преступный язык

Криминалист Василий Лебедев в 1909 году в статье «Словарь воровского языка» обратил внимание на то, что преступный жаргон интернационален. Проведя исследование, он пришёл к выводу, что употребляемые бандитами жаргонизмы происходят из цыганского языка. Работу Лебедева в годы советской власти продолжил филолог Алексей Баранников. Он подсчитал, что в воровском сленге насчитывается порядка двух сотен цыганских элементов.

Удивительно, но многие словечки, которые сегодня нам кажутся исконно русскими, придумали цыгане. Так, хорошо известное «лавэ», то есть деньги, начали использовать именно цыгане. Из говора кочевого народа «перекочевал» глагол «стырить» (украсть).

В криминальной среде получил распространение и глагол «хавать», означающий процесс приёма пищи. Слово оказалось настолько популярным, что от него позже произошли и производные – «хавальник» (рот), «хавка», «хавчик» (еда).

Понравился русским криминальным авторитетам и глагол «тэ дилабас», что означает петь. Любители музыки пошли дальше, придумав жаргонизмы «лабать» – играть на музыкальном инструменте, «лабух» – музыкант.

Наше время

В 90-е годы тинейджеры стали называть друг друга чуваками и чувихами. Эти словечки – изменённый вариант цыганского слово «чаво» (свой парень, сын). Ещё один пример – «хандырить». Под ним цыгане понимали глагол «побираться».

Объяснить такой «спрос» на цыганские жаргонизмы попыталась филолог Наталия Вольская в статье «Цыганизмы в русском арго». Эксперт считает, что это связано с распространением в цыганской среде воровства. В глазах русских людей представители кочевого народа всегда выглядели, мягко говоря, не очень честными людьми, а поэтому слова из их языка с лёгкостью перенимали преступники. Идейным ворам также мог казаться привлекательным цыганский образ жизни. Свобода, отсутствие привязанности к определённому месту жительства всегда ценили криминальные авторитеты.