Самые необычные находки кузбасских шахтеров

Кузбасс — край шахт и горнодобывающих предприятий. неудивительно, что при разработке нередко находятся интересные артефакты.

© Unsplash

Поговорим о нескольких таких, найденных в разных местах Кузбасса относительно недавно.

Нерукотворный святой лик

Одна из таких находок — камень с изображением святого лика. Этот камень был найден несколько лет назад горняком, который сейчас уже на пенсии. Фотография камня вызвала споры в интернете, сомневающиеся утверждали, что это всего лишь иллюзия или фотошоп. Однако, чем больше к камню присматривались, тем четче становилось видно изображение святого лика с нимбом и копьем, змея и коня.

Каменный диск

В 2015 году горный мастер Артур Пресняков нашел диск, который стал мировой сенсацией. Диск был назван Караканским по имени разреза, где и был найден. Официально, геологи определили, что это природный камень, конкреция, возраст которой составляет примерно 260 миллионов лет. Однако, глава организации «Космопоиск» выдвинул версию, что до появления человека на Земле, когда существовала другая —более развитая — цивилизация, этот диск мог быть частью какого-то механизма. В 2019 году уфолог Скотт Уоринг назвал Караканский диск древним беспилотником с большого корабля НЛО. Он предположил, что диск мог использоваться в качестве разведчика или защитного щита.

Загадочный лес

Еще одной загадкой, найденной шахтерами Кузбасса, стали окаменелые «пеньки» деревьев, которые были обнаружены глубоко под землей возле здания АБК Моховского разреза. Горняки собрали семь фрагментов деревьев, самый большой из которых имел высоту около полутора метров и весил почти 200 килограммов. Каменные «пеньки» были переданы в Кузбасский краеведческий музей, где определили, что они принадлежат вымершим хвойным деревьям, называемым кордаитами. Хвоя этих деревьев отличалась от современной и больше напоминала листья ивы. Возраст же самих окаменелостей составляет около 250 миллионов лет.