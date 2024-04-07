Что такое самосуд и как за него наказывают. Объясняем простыми словами

Самосуд — форма общественного наказания предполагаемого преступника руками людей, не уполномоченных вершить правосудие. Проще говоря, это незаконная расправа над человеком, которая совершается в обход официальной власти, а порой даже без какого-то подобия суда и следствия. Самосуд отличается от обычной мести запросом на некую справедливость.

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Основные источники

История самосудов в России

Самосуды в России возникли с зарождением государственности. Древнейшие источники права (например, договор Руси с Византией 911 года) свидетельствуют о том, что власть позволяла потерпевшим самостоятельно мстить своим обидчикам.

В последующие века самосуды никуда не исчезли, так как скорость и качество рассмотрения дел в официальных инстанциях оставляли желать лучшего и часто не отвечали представлениям людей о справедливости.

Плюс до суда ещё надо было добраться, а в царской России сделать это было не так-то просто: и сеть судов не была достаточно хорошо развита, да и транспорт — под рукой крестьянина была максимум лошадь.

Проще было наказать пойманного за руку вора тут же, на месте, чем обращаться в суд и наблюдать, как дело кочует по инстанциям по 20 лет.

Так что именно при помощи самосуда чаще всего боролись с конокрадами и поджигателями.

После отмены крепостного права Александр II выделил в отдельную ветвь волостные суды — с 1861 года они рассматривали исключительно дела, касающиеся крестьян. Волостной суд состоял из выборных непрофессиональных судей. Юрисдикция его была очень ограниченной, решения зачастую непоследовательными, а судьи нередко были взяточниками и пьяницами.

Неудивительно, что крестьяне не спешили обращаться в суд. Они с небольшой охотой искали защиты своих прав и у полиции.

Несмотря на реформу отмены крепостного права, крестьянство было сословно изолировано от других слоев российского общества. У крестьян было меньше прав и возможностей, из-за чего в деревнях законсервировались архаические представления о жизни и сформировались специфические «правовые нормы».

Например, убийства за «колдовство» преступлением не считались. Вынужденной необходимостью ради «профилактики» эпидемий считали и обряд зарывания живого человека в землю.

За что и как наказывали

От всех других форм судов, имевших преимущественно примирительный характер, самосуды характеризовались карательным уклоном, особой жестокостью, публичностью — часто целью наказания был именно прилюдный позор. Родители могли публично наказывать поркой уже взрослых самостоятельных детей как по своей инициативе, так и по приговору общины.

При этом наказание разнилось для «своих» и чужаков. Первые имели возможность покаяться и получить прощение, хотя этому часто предшествовало унижение. Чужаков же за преступления обычно жестоко избивали и бросали без всякой помощи.

В реализации наказания могли участвовать не только жертва или близкие ей люди, но и посторонние лица, эдакие уполномоченные «палачи».

Крестьянская община активно вмешивалась в семейную жизнь: если старосте казалось, что жена неверна мужу или пренебрегает обязанностями хозяйки, он предлагал её публично наказать. Конечно, официальные суды таким не занимались. Причём за неверность женщин наказывали особенно жестоко: один из прокуроров Новгородской губернии описывал случай порки, когда «куски ободранного тела висели хлопьями» на потерпевшей.

Избиения жён в семье при этом считались делом обычным, и даже полиция в такое не вмешивалась («Бабы живучи»), если только крестьянин вдруг не забивал жену насмерть — тогда ему грозило 10 лет каторги.

При этом за сопротивление «суду» следовало дополнительное, более жестокое наказание. Например, Фрэнк описывал случай, когда за воровство сельчанку раздели и водили по селу с песнями и улюлюканьем. Женщина не выдержала издевательств и бросилась на своих обидчиков с куском цепи. Община тут же постановила, чтобы муж публично высек её кнутом, а её личные вещи распродали и купили на вырученные деньги водки для односельчан.

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Крестьяне, с малолетства наблюдая насилие, переживая его сами регулярно за малейшие проступки, спокойно относились к побоям.

«На расправу сбежалась вся деревня и любовалась избиением, как бесплатным зрелищем» — так, по описаниям российского историка Владимира Безгина, реагировали на побивание жены мужем, и редкий человек мог заступиться.

Более того, в России вполне официально существовали телесные наказания, и когда их начали поэтапно отменять в 1863 году, волостные суды и земские начальники назначали побои розгами или плетьми вплоть до полной их отмены в 1904 году. И даже после запрет нарушали вплоть до 30-х годов XX века.

Как удалось побороть массовые самосуды

Борьбу с самосудами в масштабах страны не вели.

Установить виновных в расправах часто просто не представлялось возможности, так как били толпой. Живший в XIX веке публицист Глеб Успенский описывал это так: «Никто не думал, что убьёт до смерти, всякий бил за себя, за своё огорчение».

Разумеется, участники расправы друг друга не выдавали.

Исследователи конца XIX века вели полемику о волостных судах. Одни считали, что нужно сохранить «народное правосудие», потому что оно близко крестьянам «по духу» и месторасположению, а также «доступно по цене». Другие предлагали уравнять крестьян в сфере правосудия с представителями других сословий и обеспечить деревню обязательным для всех законом, к чему в итоге постепенно и пришли.

То есть специально самосуды не искореняли: их число уменьшалось по мере развития судебной системы, а после прихода советской власти за внесудебные расправы стали карать. Да и за другие преступления наказание стало неотвратимым и достаточно суровым, поэтому необходимость вершить правосудие самим отпала.

При этом во время военных действий самосуды по-прежнему случались: наказание предателям и дезертирам назначалось полевыми командирами без всякого суда и следствия, и приводилось в исполнение прямо на месте.

Самосуд в современном мире

Полностью искоренить практику самосуда не удаётся даже в самых развитых странах мира.

Особенностью современных расправ является то, что они зачастую происходят на этапе официального следствия, после вынесения приговоров и даже после выхода преступника на свободу после отбытия наказания.

Расправы на месте, «по горячим следам» происходят крайне редко.

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Для этого нужно как минимум присутствовать на месте преступления, как максимум — иметь не только намерения отомстить, но и силы на это, и достаточно изменённое сознание (например, состояние аффекта), и при этом ещё никто не должен мешать осуществить самосуд.

Отдельного внимания заслуживают «убийства чести» в некоторых уголках Кавказа, которые, по свидетельствам некоторых исследователей, совершаются и в настоящее время.

Так, например, подобные угрозы поступали чеченской девушке Седе из-за того, что она сбежала от семьи в Санкт-Петербург и вела независимую жизнь. В августе 2023 года её вернули обратно домой, и с тех пор о ней ничего не слышно. Правозащитники подозревают, что она убита.

Искоренить эту практику, несмотря на все усилия общества и осуждение со стороны религиозных деятелей, не получается: общества с такими традициями закрытые, исповедующие этот обычай деревни, как правило, сильно удалённые, так что даже наказание за такой самосуд люди получают не всегда.

Российская Федерация не уделяет самосудам отдельного внимания — в Уголовном кодексе нет статьи конкретно за это преступление. Действия виновника квалифицируют согласно тому, что совершено: убийство, причинение тяжкого вреда, поджог, похищение и так далее.

А вот в США в 2022 году линчевание (там самосуд называют «судом Линча») признали отдельным федеральным преступлением, наказание за которое может составить до 30 лет тюрьмы.

Причины самосуда

Если коротко: как в прошлом, так и в настоящем людей подталкивает к самосуду осознание, что иначе они якобы не смогут добиться справедливости.

В качестве причин юристы называют беспомощное ожидание вердикта, неверие в объективность суда или в то, что дело вообще дойдёт до разбирательства, а также чересчур мягкие (по мнению потерпевших и окружения) приговоры. Всё это проявляется особенно остро, когда речь идёт о лишении жизни людей.

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В 2012 году соцопросы показывали, что около 75% россиян готовы совершить самосуд ради защиты семьи.

В небольшом исследовании 2023 года 67% респондентов заявили, что готовы самостоятельно расправиться со своими обидчиками любыми возможным средствам и способами.

Известные случаи самосуда

Всемирно известный случай самосуда после длительного ожидания справедливого вердикта случился в Швейцарии. В 2004 году российский архитектор и строитель осетинского происхождения Виталий Калоев убил авиадиспетчера Петера Нильсена на пороге дома швейцарца.

Калоев считал Нильсена виновным в гибели его жены и двоих детей в авиакатастрофе 1 июля 2002 года над Боденским озером. Официальное следствие установило, что диспетчер работал в условиях перегрузки и на неисправном оборудовании.

Виталий заявил, что шёл к Нильсену не убивать, а хотел извинений, но тот выбил из его рук фото жены и детей. Дальше, со слов Калоева, он ничего не помнит о случившемся.

В 2005 году Виталия признали ограниченно вменяемым и назначили 8 лет лишения свободы. В 2007 году он досрочно освободился и вернулся на родину.

Про Калоева сняли ряд документальных и художественных фильмов в России и за рубежом (например, «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, «Непрощённый» с Дмитрием Нагиевым). По делу об авиакатастрофе осудили троих сотрудников компании управления воздушным движением Skyguide, но никто не был лишён свободы.

Редкий случай расправы на месте был зафиксирован в 2005 году в селе Башлыкент в Дагестане.

Там пропали без вести две восьмилетние девочки. Вскоре их тела обнаружили на земельном участке, принадлежащем 38-летнему жителю села Агарзе, ранее судимому, в том числе за изнасилование.

Местные жители блокировали дом подозреваемого и выбили из него признание. Отец одной из погибших девочек вывез преступника на окраину села, убил и сжег тело. Затем местные жители сожгли дом и машины мужчины, а после выгнали из села его родственников.

Учинившего самосуд отца наказали — 1,5 года условно, так как и прокуратура, и суд решили, что преступление было совершено в состоянии аффекта.

Даже за попытки вершить правосудие своими руками наказывают уголовно.

Например, в 2012 году 64-летняя Валентина Крупинова попыталась заказать убийство человека, который ограбил и смертельно избил её сына. После освобождения из колонии обидчика пенсионерка решила отомстить: «Мой сын в земле лежит, а убийца на воле, ходит и радуется солнышку».

Особенно она сокрушалась по поводу того, что последние годы преступник отбывал в колонии-поселении, тогда как в приговоре был строгий режим.

Женщина купила пистолет у соседа. А тот, пообещав помочь с поиском киллера, навёл её на оперативников. Валентина получила пять лет лишения свободы условно.

15 марта 2024 года в Дагестане отец погибшего в ДТП подростка расстрелял у здания суда виновного в гибели ребёнка, 22-летнего парня, и его адвоката Сергея Осипова. Осуждённому в тот день вынесли приговор — 1,5 года ограничения свободы.

Стрелявшему Ахмеду К. грозит срок вплоть до пожизненного за убийство двух лиц и незаконное ношение оружия. Он арестован. Жена обвиняемого среди причин такого поступка назвала несправедливо проведённый (по мнению семьи) судебный процесс и «счастливые лица» адвоката и осуждённого.

Мнения о самосуде

Исследователи Татьяна Музычук и Вадим Кулачков отмечают, что самосуды учащаются в периоды государственной нестабильности и слабости правоохранительных органов. Также не последнюю роль в этом, по мнению экспертов, играет лицемерие власть имущих и несоответствие провозглашаемых ими лозунгов их реальному образу жизни.

До самосудов доводят многомесячные ожидания отчаяния. Потому что это выдержать невозможно. Жертва, стоящая перед лицом отечественного правосудия, в основном объясняет, что она не виновата в том, что на неё напали, что её изнасиловали, побили, ограбили. Ведь у нас как: кому бесплатный адвокат от государства — убийце. Родственнику убитого — нет. И с материалами дела он познакомится только в суде, и то если потерпевшим признают, что не обязательно.

Допуская самосуд, общество возвращается к своим истокам, когда весь уклад жизни определялся «правом сильного». Для успешной борьбы с самосудами юристы предлагают «устранять серьёзные недостатки в деятельности отечественной судебной системы».

Крайняя несправедливость современного уголовного законодательства, позволяющая судам выносить практически ничтожные относительно преступных последствий приговоры, антигуманность УК РФ по отношению к жертвам преступных посягательств, слабая защищённость от преступности и антисоциального образа жизни [приводит](https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovye-determinanty-rasprostraneniya-samosudov-v-sovremennoy-rossii/viewer) не только потерпевших, но и иных граждан в состояние отчаяния. Россию от ещё большей волны самосудных расправ над преступниками спасает юридическая безграмотность её граждан, их неосведомлённость о всех гуманных по отношению к преступникам положениях отечественного уголовного закона.

Факт

Самосуд был распространён и в ряде средневековых европейских государств как способ решения конфликтов, связанный с «кулачным правом». Широко практиковался, например, в Пруссии (Германии), где вассалы решали свои споры оружием. В XIII веке король Фридрих II даже постановил, что самосуд считается законным в случаях, когда спорящие стороны не удовлетворены судебным решением. При этом женщин и странников так судить было нельзя.