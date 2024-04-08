Стали известны секреты нижегородской супермодели Натальи Водяновой

Раскрыты секреты нижегородской супермодели Натальи Водяновой. Некоторые факты из ее биографии приводит NN.RU.

Уроженка столицы Приволжья в настоящее время проживает во Франции и является женой сына богатейшего человека на Земле.

Правда до оглушительного успеха и богатой жизни девушка работала в торговле и жила в нищете. Ей приходилось помногу часов стоять под жарким солнцем, чтобы заработать себе на сладости. Кроме того, она обманывала покупателей, обвешивая их, чтобы заработать себе на еду.

Другой «скелет в шкафу» связан с сестрой Водяновой, которую удалось найти только спустя 22 года. В 2022 году модель обнародовала информацию о том, что, кроме двух сестер, у нее есть еще одна.

Согласно информации источника, девочку Машу удочерила семья из Северной Каролины в 2000 году. Наталье было тогда 18 лет. Она вместе с матерью и двумя сестрами, у одной из которых аутизм и ДЦП, жила в комнате в 20 кв. м. Потом родилась Маша. Отец девочки помогать им отказался. Наталья не хотела, чтобы маленькая сестра жила в нищете, поэтому предложила отдать ее на усыновление.

Позже Водянова пыталась найти Марию. Для этого она даже обращалась за помощью к частному детективу, но ее усилия не увенчались успехом.

Однако родственница сама нашла ее. Сейчас девушку зовут Дженнифер Бернс. Пожелав отыскать родную семью, она сделала тест ДНК и подписалась на сервис по отслеживанию родственников.

Кроме того, у Водяновой есть двоюродный брат, который имеет проблемы с законом. Известно, что он сидел в тюрьме около 15 лет за кражу и грабеж. Однако супермодель не поддерживает с ним связь уже очень давно.

Отмечается, что прошлая жизнь Водяновой оставила отпечаток на ее здоровье. Девушка не раз признавалась, что страдала депрессией и имела пищевые расстройства. Кроме того, поначалу внезапный громкий успех тоже тяготил ее, как и воспоминания о бедном детстве.