Верующие волгоградцы готовятся к шестой неделе Великого поста

У православных верующих продолжается Великий пост. Совсем недолго осталось до начала шестой седмицы, которая предшествует Страстной неделе.

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Напомним, что шестая седмица Великого поста в 2024 году пройдет с 22 по 28 апреля. Ее называют Вербной или Неделя ваий. Греческое слово «ваий» обозначает листья пальм, которыми жители Иерусалима выстилали дорогу перед Иисусом, когда он въезжал в город.

Шестая неделя Великого поста особенная, поскольку на нее приходится один из важнейших праздников – Лазарева суббота. В этот день христиане воспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря.

После этого православные верующие будут отмечать Вербное воскресенье, посвященное торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа.

На шестой неделе Великого поста важно много времени уделять молитвам, а также посещать храмы. Кроме этого следует заниматься благотворительностью и проявлять внимательность к окружающим, помогать нуждающимся людям.

Нельзя в это время сквернословить, ссориться, таить обиды на окружающих. Нужно обязательно помириться и разрешить все конфликты.

В эти дни можно есть овощи, фрукты, различные крупы.